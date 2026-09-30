Iba a ser ejecutada este miércoles, pero una decisión de último minuto cambió todo: qué pasará con Christa Pike

Christa Pike tenía 18 años cuando participó del asesinato de Colleen Slemmer, de 19, ocurrido en enero de 1995. Ambas asistían a un centro de capacitación laboral para jóvenes en Knoxville, Tennessee.

La revisión judicial se concentra en evaluar las denuncias de abuso sexual y abandono en la infancia presentadas por la defensa de Pike. (REUTERS)

De acuerdo con la investigación judicial, Pike, su novio y otra joven llevaron a Slemmer hasta una zona boscosa, donde la víctima fue golpeada, torturada y asesinada. El caso alcanzó una enorme repercusión en Estados Unidos por la brutalidad del crimen y porque un pentagrama fue grabado en el cuerpo de la víctima, un elemento que en aquel momento alimentó versiones que vinculaban el asesinato con prácticas satánicas.

El novio de Pike, que tenía 17 años al momento del crimen, fue condenado a prisión perpetua con posibilidad de acceder a la libertad condicional. La joven fue la única de los involucrados que recibió una condena a muerte.

El argumento de la defensa para evitar la ejecución

En los días previos a la fecha fijada para la ejecución, los abogados de Pike reclamaron clemencia y sostuvieron que debían considerarse su edad al momento del asesinato, sus antecedentes de abuso y su estado de salud mental.

Según la defensa, Pike fue diagnosticada después de recibir la condena a muerte con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

“Tenía 18 años cuando cometió su delito y sufría una enfermedad mental grave”, señalaron sus abogados en una petición de clemencia presentada ante el gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien decidió no intervenir.

Christa Pike, Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, fotografiados en el momento de su detención en 1995.

Los defensores sostuvieron además que Pike atravesó durante su infancia episodios de violencia, abuso sexual, abandono y otros hechos traumáticos, elementos que, según argumentaron, no fueron considerados adecuadamente durante el proceso que terminó con su condena a muerte.

El caso volvió a generar un fuerte debate en Estados Unidos sobre la aplicación de la pena capital a personas que cometieron crímenes a una edad temprana y sobre el peso que deben tener los antecedentes de abuso y los trastornos de salud mental al momento de establecer una condena.

Qué puede pasar ahora con Christa Pike

La suspensión dispuesta por la corte federal es temporal y no implica que la condena a muerte haya sido anulada. Los jueces buscan contar con más tiempo para analizar los planteos presentados por la defensa antes de adoptar una resolución sobre el caso.

La decisión abrió además una nueva instancia judicial: el fiscal general de Tennessee pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que deje sin efecto la suspensión y permita avanzar con la ejecución.

Por el momento, la ejecución de Christa Pike permanece frenada mientras continúa una batalla judicial que se definió cuando faltaba aproximadamente una hora para que recibiera la inyección letal.