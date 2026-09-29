Quién es Christa Pike y por qué será ejecutada este miércoles en Tennessee

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el crimen estuvo motivado por los celos, ya que Pike creía que Slemmer intentaba acercarse a Shipp. Para convencerla de ir hasta el lugar, le ofrecieron marihuana bajo el argumento de que querían hacer las paces.

Según quedó establecido en el proceso judicial, Slemmer fue sometida a un ataque que se extendió entre 30 minutos y una hora. Pike utilizó un cortador de cajas y una pequeña hacha y también la golpeó con trozos de asfalto. Shipp declaró posteriormente que él fue quien grabó un pentagrama sobre el cuerpo de la víctima.

El jurado consideró como circunstancias agravantes que el homicidio había involucrado tortura y que había sido cometido para evitar una detención. Pike, además, conservó un fragmento del cráneo de la víctima, que mostró posteriormente a otros residentes del programa.

Pike fue condenada a muerte en 1996. Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, mientras que Peterson, quien cooperó con la Justicia, obtuvo libertad condicional.

Por qué la defensa pidió frenar la ejecución de Christa Pike

La ejecución reabrió el debate sobre la edad que tenía Pike cuando cometió el crimen, su salud mental y la defensa legal que recibió durante el juicio. Sus abogados sostuvieron que el jurado no conoció suficientemente sus antecedentes de abuso sexual durante la infancia, violencia y abandono. La defensa afirmó que fue víctima de abusos desde antes de la edad escolar y que fue violada a los 11 y a los 17 años.

La psicóloga forense Bethany Brand, que evaluó a Pike en 2023 a pedido de sus abogados, describió la gravedad del trauma sufrido durante su infancia. La imputada fue diagnosticada años después con trastorno bipolar, mientras que su defensa también sostuvo que presenta trastorno de estrés postraumático.

En su pedido de clemencia, Pike afirmó que necesitó años para comprender la gravedad del asesinato cometido cuando tenía 18 años. Sus abogados también argumentaron que los conocimientos científicos actuales sobre el desarrollo cerebral durante la adolescencia y la juventud deberían ser considerados al evaluar su condena.

Christa Pike, Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, fotografiados en el momento de su detención en 1995.

El gobernador Bill Lee, sin embargo, rechazó la solicitud. “Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y revisar exhaustivamente el caso, mantengo la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir”, señaló.{

La defensa también cuestionó judicialmente el protocolo de inyección letal. Sus abogados sostuvieron que Pike padece trombocitosis, una condición caracterizada por una cantidad elevada de plaquetas, y argumentaron que podría complicar la administración del fármaco.

El Tribunal Supremo de Tennessee rechazó el planteo el 23 de septiembre al considerar que la defensa no había demostrado que el procedimiento violara la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

La madre de Colleen Slemmer presenciará la ejecución

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, manifestó su apoyo a la ejecución y tiene previsto viajar a Tennessee para presenciarla. “No pasa un solo día sin que piense en Colleen, en cómo murió y en lo duro que fue. Solo quiero que acaben con Christa para poder acabar con todo”, declaró.

La familia cuenta con el acompañamiento de la Coalición por la Justicia, una organización dedicada a los derechos de las víctimas. Su director ejecutivo, Robert Bracewell, sostuvo que respaldan la decisión de la familia y recordó que la condena fue determinada por un jurado.

La madre de Colleen Slemmer respaldó la aplicación de la pena capital y anunció que presenciará la ejecución.

Christa Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años

Si la Corte Suprema estadounidense no suspende el procedimiento, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820. También sería la única persona en ese estado condenada a muerte por un crimen cometido a los 18 años durante la era moderna de la pena capital.

Las mujeres constituyen una pequeña proporción de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos. Desde 1976 fueron ejecutadas 18 mujeres, frente a más de 1.600 hombres. Entre los antecedentes recientes se encuentran Lisa Montgomery, ejecutada por el gobierno federal en 2021, y Amber McLaughlin, ejecutada en Misuri en 2023.

Mientras se aguarda una definición de la Corte Suprema, está previsto que Pike sea trasladada a la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, dentro de las 24 horas previas al procedimiento.

Para la ejecución se establecieron medidas específicas, entre ellas guardias femeninas durante el traslado, una pantalla de privacidad y la presencia de su asesor espiritual budista en la cámara de ejecución.