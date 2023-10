La confesión "machirula" de una estrella del fútbol: "Tengo un problema con las comentaristas"

Embed

Estrella del fútbol, pero "machirulo"

El argumento de Kevin Keegan sonó bastante básico. Para él, no deben comentar fútbol masculino porque "no es la misma experiencia". Una falacia de autoridad. Para no salirnos del deporte más importante del mundo, es similar a cuando jugadores o técnicos descalifican las opiniones de hinchas o comentaristas -no importa el género- porque nunca jugaron de manera profesional.

En la entrevista, el exjugador dijo sobre la actividad de las mujeres comentando el fútbol masculino: “No estoy tan interesado, tengo que ser honesto", y agregó algo en lo que seguramente acertó: "Puede que no sea una opinión compartida".

A lo largo de la entrevista, dejó bien en claro que, desde su perspectiva, el fútbol se vive de manera diferente según el género. A propósito del reciente partido en Wembley entre Inglaterra y Escocia, señaló: "Si una futbolista dice, 'si hubiera estado en esa posición, habría hecho esto', no creo que sea lo mismo".

El "Súper Ratón"

Keevin Kegan está en el firmamento de la galería de estrellas del fútbol inglés (y seguramente del fútbol mundial). Por su baja estatura, pero resistencia y gran habilidad, fue apodado como el personaje de historietas y cortos animados: el "Súper Ratón" ("Mighty Mouse", en inglés).

keegan y diego .jpg Kevin Keegan intercambia la camiseta con Diego Maradona en Wembley, el 13 de mayo de 1980 (Foto: gentileza The Independent).

Llegó en 1971 al Liverpool, uno de los clubes más importantes de Inglaterra, y permaneció por 5 temporadas en un nivel superior.

Consiguió una Copa de Europa (la actual Champions League) en 1977; dos copas de la UEFA (hoy, la Europa League) en 1973 y 1976; tres títulos de la Premier League, en 1973, 1976 y 1977; y la F.A. Cup (Copa de Inglaterra) en 1974. Además, ganó dos veces el "Balón de Oro", en 1978 y 1979.

En la selección inglesa jugó durante 10 años (del 72 al 82) y marcó 21 goles en 63 partidos. Su importancia en el equipo fue tal que fue capitán en 31 partidos. Sin embargo, con la selección solo pudo jugar el Mundial de España en 1982. En el de Argentina 1978 no estuvo porque Italia eliminó a los ingleses.

Terminó su carrera en el Newcastle y también fue director técnico del seleccionado de su país.

Desde 1982, el "Súper ratón" es Sir Kevin Keegan, porque la reina Isabel lo condecoró con la Orden del Imperio Británico.

De ídolo a "dinosaurio"

Con las redes sociales, el programa tenía una respuesta inmediata. Una persona -como muchos- escribió: "Kevin Keegan es un dinosaurio del fútbol, las cosas han cambiado enormemente desde que sus opiniones eran relevantes”.

Keegan se dio cuenta de que sus dichos sonaron más que polémicos. Por eso, mientras mantenía su criterio, fue maquillando esa opinión. Primero, destacó que el fútbol femenino inglés es de gran calidad (acaban de perder la final del mundo frente a España) y que muchas chicas juegan mejor y tienen más técnica que los hombres.

Incluso, contó que cuando estuvo al frente del seleccionado masculino en el año 2000 tuvo una gran sorpresa al ir a entrenar a las mujeres: “Cuando fui seleccionador de Inglaterra fui a entrenar a las damas de Inglaterra y tenía esta percepción de cómo sería la calidad y eran mucho mejores de lo que pensaba". Trajo ese recuerdo para asegurar que "es un gran momento para el fútbol femenino".

También intentó componer lo que dijo sobre las mujeres comentaristas del fútbol: "De los presentadores que tenemos ahora, algunas de las chicas son tan buenas que son mejores que los chicos", aseguró, aunque está claro que las prefiere comentando solo fútbol femenino.

Y además, hizo una crítica generalizada a los comentaristas de la actualidad. "Muchos expertos ahora hablan demasiado", afirmó para recordar que cuando él incursionó en esa tarea, Brian Moore, escritor y periodista, le recomendó no hablar mucho porque la gente ya estaba viendo el partido. "Me dijo que solo hablara para contar algo diferente", agregó Keegan.

gabby logan .jpg Gabby Logan, la comentarista que parece estar esperando a su próximo compañero de trabajo: el "machirulo" Keegan. (Foto: Gentileza Yahoo)

El último esfuerzo para compensar su "machirulismo" fue cuando elogió a una comentarista: "Hay algunas presentadoras muy, muy buenas y estaré trabajando con una de ellas cada dos días, Gabby Logan".