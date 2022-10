El duro cruce en la conferencia de prensa

"Como soy más educado que tú, no responderé. ¿Ves? Mis padres me enseñaron la cortesía y no responderé. Es de mala educación. Es un asunto que no tiene nada que ver con el fútbol. Yo no responderé una palabra. El respeto que me tenías es el respeto que tengo por ti", lanzó Pereira.

Le habían preguntado si continuaría o no trabajando en el Timâo. " La información que tenemos es que tu esposa quiere que te vayas, pero tú te quieres quedar. ¿Quién está a cargo de tu casa?", preguntó el periodista Marco Bello, reportero de Radio Transamérica.

La pregunta de la discordia fue la segunda de la conferencia de prensa. Antes, el presidente Duílio Monteiro Alves ya había advertido, en un comunicado, que aún no hay una decisión sobre quién será el entrenador del Corinthians en 2023.