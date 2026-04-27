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Pampita y Benjamín Vicuña: el inesperado ida y vuelta que tuvieron en un corte de los Martín Fierro

Nancy Duré reveló en Puro Show un momento inesperado en los Martín Fierro de la Moda entre Pampita y Benjamín Vicuña.

27 abr 2026, 13:54
vicuña y pampita
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En Puro Show (El Trece), Nancy Duré reveló una escena inesperada que tuvo lugar durante un corte en la gala de los Martín Fierro de la Moda. La periodista, que se encontraba sentada justo detrás de Pampita y Benjamín Vicuña, fue testigo privilegiada de un diálogo que dejó en evidencia la buena relación que mantienen como expareja.

"Quedaron sentados con una persona de por medio, porque justamente la amiga de Pampita se sentó al lado de Vicuña", contó Duré, describiendo cómo estaban ubicados en la sala.

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Según relató, lo que ocurrió en ese intervalo fue tan espontáneo como entrañable: "En el corte yo pude presenciar un diálogo maravilloso. Maravilloso y que muestra lo bien que se llevan como expareja. Empezó a irse mucha gente temprano, ya era tarde, pero ellos se quedaron ahí firmes. Empezaron a decir: ‘Bueno, ¿cuándo nos vamos? Nos tenemos que ir porque quedó Bauti como niñero y esos chicos están sin padres’. Se mataban de risa".

La periodista destacó la naturalidad y la complicidad que se percibía entre ambos, más allá de las circunstancias. “La verdad que vi una interacción maravillosa y quedé fascinada”, concluyó, dejando en claro que la escena fue tan cálida como inesperada.

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Cuál fue el llamativo gesto de Pampita tras perder con La Reini en los Martín Fierro de la Moda

El domingo por la noche, Telefe transmitió en vivo la entrega de los Martín Fierro de la Moda 2025, ceremonia organizada por APTRA y conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.

Más de 300 invitados se dieron cita para celebrar el gran evento del año en la moda argentina. La velada reunió a las figuras más destacadas de la industria, en un despliegue de glamour, creatividad y diseño que iluminó la pantalla.

Uno de los momentos más comentados de la gala fue el gesto de Pampita hacia Sofía “La Reini” Gonet, quien se quedó con el premio al mejor estilo femenino en big show. “¡Felicitaciones!”, se la escuchó decir claramente a Pampita, que competía en la misma terna por su participación en Los 8 Escalones. Con una sonrisa y aplausos, saludó afectuosamente a la influencer de MasterChef Celebrity, que subió feliz al escenario.

La categoría también incluía a Lali Espósito (La Voz Argentina) y Wanda Nara (MasterChef Celebrity), pero fue Gonet quien se llevó la estatuilla. En redes sociales, el gesto de Pampita fue celebrado por su calidez y buena predisposición pese a no haber ganado.

La modelo, sin embargo, también tuvo su recompensa: se quedó con el Martín Fierro de la Moda en la categoría mejor estilo en redes, imponiéndose sobre Valentina Zenere, Martita Fort y Tefi Russo.

Al recibir su premio, Sofía Gonet no pudo ocultar la emoción: “Muchas gracias. Para mí esto es inimaginable, no sé qué decir, jamás creí que podía ganar este premio. Es un honor estar acá y compartir la terna con semejantes íconos absolutos así que no me queda agradecer y decir el honor que es para mí esto".

La influencer también dedicó unas palabras a su equipo y a Telefe: "Muchas gracias a mi equipo que me acompañó en todas mis locuras en MasterChef que les decía quiero estar dorada, plateada, pelada y me lo cumplían. Gracias a Telefe porque desde que me abrieron las puertas mi vida se convirtió en un sueño”.

La noche dejó en claro que los Martín Fierro de la Moda no solo premian estilo y creatividad, sino también gestos de compañerismo y emoción que trascienden la competencia.

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