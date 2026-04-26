En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Amenazas

Un alumno de 14 años amenazó con dispararle a la directora de la escuela y la Policía tomó una importante decisión

El adolescente publicó un mensaje intimidatorio en sus redes sociales y la Justicia ordenó un allanamiento. El posteo generó preocupación entre estudiantes, padres y docentes.

Un alumno de 14 años amenazó con dispararle a la directora de la escuela y la Policía tomo una importante decisión

Un alumno de 14 años amenazó con dispararle a la directora de la escuela y la Policía tomo una importante decisión

La Justicia procesó a un estudiante de 14 años del Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo luego de que publicara en redes sociales un mensaje amenazante contra la directora del establecimiento. El caso generó alarma en la comunidad educativa y derivó en un allanamiento en su vivienda.

Leé también Terror en una escuela: un joven atacó a sus compañeros con una cadena y dejó 9 heridos
Terror en una escuela: el relato de una compañera del joven que atacó con una cadena de motos y dejó 9 heridos

El mensaje que encendió las alarmas

Todo comenzó cuando el adolescente publicó una frase que causó profunda preocupación entre alumnos, docentes y padres. “Si van a hacer tiroteos, tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a los compañeros?”, escribió en sus redes sociales.

La publicación fue rápidamente advertida por integrantes de la comunidad educativa, quienes alertaron a las autoridades del colegio.

policia2

Intervención judicial y allanamiento

Tras la denuncia realizada por el equipo directivo, intervino la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, a cargo del fiscal Gabriel Crudo Iturri.

La Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda familiar del adolescente, ubicada en Morón, procedimiento que fue llevado adelante por efectivos de la comisaría 2 de Haedo.

Durante el operativo, se secuestró el teléfono celular utilizado para realizar la publicación.

La causa y las medidas adoptadas

La jueza Karina de Luca dispuso la identificación del menor y de sus responsables legales. La causa fue caratulada como intimidación pública agravada por incitación a la violencia colectiva.

Mientras avanza la investigación, el adolescente no podrá asistir presencialmente al colegio y deberá continuar sus estudios bajo modalidad virtual.

policia

Posibles sanciones escolares

Desde el Instituto Parroquial Cristo Obrero anticiparon que la matrícula del estudiante podría no ser renovada para el próximo ciclo lectivo.

La medida será evaluada una vez que avance la investigación judicial y se determinen las resilidades correspondientes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Alumno amenazó con tirotear su escuela: lo allanaron, le sacaron un arma y su familia reaccionó de la peor manera
Ya es oficial: Educación confirmó que las escuelas estarán cerradas el lunes 27
La emotiva despedida al chico que fue asesinado cuando volvía de la facultad

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar