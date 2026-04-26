Un alumno de 14 años amenazó con dispararle a la directora de la escuela y la Policía tomó una importante decisión

Intervención judicial y allanamiento

Tras la denuncia realizada por el equipo directivo, intervino la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, a cargo del fiscal Gabriel Crudo Iturri.

La Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda familiar del adolescente, ubicada en Morón, procedimiento que fue llevado adelante por efectivos de la comisaría 2 de Haedo.

Durante el operativo, se secuestró el teléfono celular utilizado para realizar la publicación.

La causa y las medidas adoptadas

La jueza Karina de Luca dispuso la identificación del menor y de sus responsables legales. La causa fue caratulada como intimidación pública agravada por incitación a la violencia colectiva.

Mientras avanza la investigación, el adolescente no podrá asistir presencialmente al colegio y deberá continuar sus estudios bajo modalidad virtual.

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Posibles sanciones escolares

Desde el Instituto Parroquial Cristo Obrero anticiparon que la matrícula del estudiante podría no ser renovada para el próximo ciclo lectivo.

La medida será evaluada una vez que avance la investigación judicial y se determinen las resilidades correspondientes.