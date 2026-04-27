ANSES cambió el calendario de mayo: nuevas fechas de cobro para jubilados y AUH

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

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DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo

ANSES_jubilados AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo

Jubilados que superan la mínima

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, los pagos se trasladarán a la última semana del mes. El feriado del 25 de mayo generará una pausa en el cronograma y algunos depósitos pasarán a junio.

DNI 0 y 1: 26 de mayo

DNI 2 y 3: 27 de mayo

DNI 4 y 5: 28 de mayo

DNI 6 y 7: 29 de mayo

DNI 8 y 9: 1 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema SUAF también tendrán pagos escalonados durante mayo. En ambos casos, el cronograma comenzará en la segunda semana del mes, luego del feriado del 1 de mayo.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Desde ANSES recordaron que no hace falta realizar ningún trámite adicional para cobrar. Los haberes se depositan automáticamente en la cuenta bancaria registrada por cada titular.

Además, cada persona puede consultar su fecha exacta de cobro, lugar de pago y detalle del haber ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Por la presencia de feriados nacionales, el calendario de mayo tendrá una dinámica distinta a la habitual. Por eso, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán revisar con atención las fechas correspondientes para no llevarse sorpresas. Además, durante el mes se abonarán los haberes con el aumento previsto por movilidad.