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ANSES cambió el calendario de mayo: nuevas fechas de cobro para jubilados y AUH

La ANSES ya confirmó el calendario de pagos de mayo con cambios por los feriados del mes. Jubilados, AUH, pensiones y asignaciones cobrarán en fechas modificadas según la terminación del DNI.

ANSES cambió el calendario de mayo: nuevas fechas de cobro para jubilados y AUH

ANSES cambió el calendario de mayo: nuevas fechas de cobro para jubilados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 y anticipó modificaciones en varias fechas por la presencia de feriados nacionales durante el mes. En esta oportunidad, tanto el 1° de mayo por el Día del Trabajador como el 25 de mayo por la Revolución de Mayo impactarán en el esquema habitual de acreditaciones.

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Como sucede todos los meses, los pagos se ordenarán según la terminación del DNI y el tipo de prestación que perciba cada beneficiario. Jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares tendrán cronogramas escalonados para facilitar la operatoria bancaria y evitar demoras.

Cuándo comienzan los pagos de mayo

A diferencia de otros meses, ANSES no iniciará los depósitos en los primeros días hábiles. El cronograma arrancará una vez finalizado el feriado del Día del Trabajador y luego de completarse el calendario previsto para las Pensiones No Contributivas (PNC).

Jubilados que cobran la mínima: fechas confirmadas

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el lunes 11 de mayo, según la terminación del documento.

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: 22 de mayo
ANSES_jubilados
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Jubilados que superan la mínima

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, los pagos se trasladarán a la última semana del mes. El feriado del 25 de mayo generará una pausa en el cronograma y algunos depósitos pasarán a junio.

  • DNI 0 y 1: 26 de mayo
  • DNI 2 y 3: 27 de mayo
  • DNI 4 y 5: 28 de mayo
  • DNI 6 y 7: 29 de mayo
  • DNI 8 y 9: 1 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema SUAF también tendrán pagos escalonados durante mayo. En ambos casos, el cronograma comenzará en la segunda semana del mes, luego del feriado del 1 de mayo.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Desde ANSES recordaron que no hace falta realizar ningún trámite adicional para cobrar. Los haberes se depositan automáticamente en la cuenta bancaria registrada por cada titular.

Además, cada persona puede consultar su fecha exacta de cobro, lugar de pago y detalle del haber ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Por la presencia de feriados nacionales, el calendario de mayo tendrá una dinámica distinta a la habitual. Por eso, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán revisar con atención las fechas correspondientes para no llevarse sorpresas. Además, durante el mes se abonarán los haberes con el aumento previsto por movilidad.

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