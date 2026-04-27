Medios británicos replicaron los dichos de Villarruel sobre los isleños en plena tensión por Malvinas

The Independent destaca el mensaje como una frase directa y provocadora (“go back to England”) y lo contrapone con la respuesta británica, que insiste en el principio de autodeterminación de los isleños.

Daily Mail lo presenta como un ataque frontal de Argentina. Subraya la frase como parte de una postura más dura del gobierno y la vincula con el contexto de tensiones internacionales.

También en ese orden, The Telegraph pone en tapa a Villarruel y enfatiza en la reacción británica y el principio de soberanía. La declaración es presentada como una provocación que refuerza la posición del Reino Unido de que el futuro de las islas depende de sus habitantes, no de Buenos Aires.

villarruel posteo de malvinas Uno de los posteos de Victoria Villarruel. La prensa británica destaca su respuesta pidiendo a los kelpers que regresen al Reino Unido. (Foto: Cuenta de X de Villarruel)

Otro medio sensacionalista, The Sun fue el más crítico con Villarruel y la frase de regresar al Reino Unido. Habla de “ataque” argentino y de un escenario de creciente confrontación, destacando la frase como detonante de enojo político y social. Además, conecta el episodio con la interna internacional -incluido el rol de EE.UU. - y las posibles consecuencias diplomáticas entre los tres países involucrados tras ese "paper" por las Malvinas.

Malvinas Villarruel y el Reino Unido La prensa británica le dio un lugar destacado a la cuestión Malvinas y las declaraciones de Victoria Villarruel. (Foto: A24.com)

El mensaje de Villarruel con amplio eco en el Reino Unido

Villarruel siempre destaca lo que ha sido una política de Estado: los kelpers son una población impuesta y como tales, no tienen ingerencia para la cuestión de la soberanía. Eso lo deben discutir los dos países en disputa. Por eso ha criticado - incluso al presdiente Milei - las veces que desde la Argentina se presenta el tema desde esa persectiva, que no es la de la Argentina. Es por eso que al cruzar a la diputada Ajmechet, retomó la idea cuando escribió: "Que se vuelvan a Inglaterra". Por eso, el sencacionalista The Sun da un amplio espacio a sus palabras y la ilustra con una foto de la vicepresidente sosteniendo la bandera argentina.

villarruel en The Sun La ilustración de The Sun para comentar el artículo sobre la palabras de Victoria Villarruel. (foto: The Sun)

El artículo de The Sun presenta las declaraciones de Victoria Villarruel como un ataque directo y provocador contra los habitantes de las Malvinas. Destaca que la vicepresidenta dijo que los isleños “deberían volver a Inglaterra” y que no forman parte de la discusión de soberanía, al considerarlos “ingleses viviendo en territorio argentino”. El medio subraya el tono duro del gobierno de Javier Milei y lo vincula con una escalada del conflicto, potenciada por la posible revisión de la postura de Estados Unidos. The Sun también enfatiza la reacción británica, que reafirma la autodeterminación de los isleños, lo contrario de lo apuntado por Villarruel.

Para el Times, uno de los medios mas serios y tradicionales del Reino Unido, la nota que aparece en primera plana ( o en tapa de la edición digital) dice: "La vicepresidente le dice a los habitantes de las Falkland (por Malvinas): Vuelvan a Inglaterra" y agrega que Victoria Villarruel, la vice de Javier Milei, "habló luego de que Trump amenazara con revisar el apoyo a Gran Bretaña" (por Malvinas).

Para The Independent ( otro de los medios más respetados), "la vicepresidenta de Argentina les dijo a los residentes de las Islas Malvinas que ´vuelvan a Inglaterra´, después de que un memorando filtrado del Pentágono sugiriera que Estados Unidos podría revisar su postura sobre el reclamo británico sobre el territorio". Y explica que el documento interno filtrado la semana pasada mencionaba un cambio en la política estadounidense como un posible castigo para los aliados de la OTAN que se negaran a sumarse a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las islas son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, es un aliado cercano de Donald Trump.

El artículo cierra así: "Tras conocerse el memorando, la vicepresidenta argentina recurrió a las redes sociales el sábado para reafirmar el reclamo de su país sobre el territorio del Atlántico Sur. Hoy, más que nunca, las Malvinas son argentinas”, escribió Victoria Villarruel en X.

Aunque con una foto de Victoria Villarruel, The Telegraph señala: "Argentina les dice a los habitantes de las Malvinas que vuelvan a Inglaterra". El reclamo de Buenos Aires sobre las islas se ve fortalecido por la amenaza de Donald Trump de revisar la postura oficial de Estados Unidos.

La cuestión Malvinas, por una revelación de la agencia Reuters, puso el tema en la primera plana británica. Y con ello, a la vicepresidente Argentina.