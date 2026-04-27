En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Islas Malvinas
Argentina
Soberanía de las islas

Medios británicos replicaron los dichos de Villarruel sobre los isleños en plena tensión por Malvinas

Que Trump "abandone" al Reino Unido por Malvinas, como castigo por su "neutralidad" en Medio Oriente, reavivó el conflicto por la soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Medios de Londres dieron una amplia cobertura a las palabras de la vicepresidenta Villarruel.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La vicepresidente habló sobre los pobladores británicos de Malvinas y causó revuelo en Londres. (Foto: A24.com)

La vicepresidente habló sobre los pobladores británicos de Malvinas y causó revuelo en Londres. (Foto: A24.com)

“Vuelvan a Inglaterra”. La vicepresidenta de Argentina le dijo eso a los residentes de las Islas Malvinas, después de que un memorando filtrado del Pentágono sugiriera que Estados Unidos podría revisar su postura sobre el reclamo británico sobre el territorio. Así refleja el diario londinense "The Independent", las palabras de la Victoria Villarruel.

Leé también Según Reuters, EE.UU. evalúa quitarle su apoyo al Reino Unido por las Malvinas y la prensa británica reaccionó
Estados Unidos le suelta la mano al Reino Unido en el apoyo por la ocupación de las Islas Malvinas? (Foto: A24.com)

La prensa británica le da una amplia repercusión a la postura que tomó la vicepresidenta en la nueva disputa por el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y las demás del Atlántico Sur. Todo comenzó con el "paper" que divulgó como primicia la agencia Reuters (británica). Allí se dice que el Pentágono estaba evaluando que Washington reconsidere el apoyo al Reino Unido por el tema Malvinas.

La vicepresidenta Villarruel se trenzó en una discusión con la diputada de su propio espacio (LLA), Sabrina Ajmechet, por un posteo sobre las islas y la población impuesta por los británicos. La respuesta dura, en el sentido de que esa población debe volver a las islas británicas, esta hoy en la prensa de ese país.

The Times

El diario conservador encuadra la declaración como parte de una ofensiva diplomática argentina. Señala que Villarruel pidió que los isleños “regresen a Inglaterra” y remarca que los consideró irrelevantes en la discusión de soberanía. El foco está en el contexto geopolítico: la tensión con EE.UU. y el intento argentino de sumar apoyos internacionales.

The Independent destaca el mensaje como una frase directa y provocadora (“go back to England”) y lo contrapone con la respuesta británica, que insiste en el principio de autodeterminación de los isleños.

Daily Mail lo presenta como un ataque frontal de Argentina. Subraya la frase como parte de una postura más dura del gobierno y la vincula con el contexto de tensiones internacionales.

También en ese orden, The Telegraph pone en tapa a Villarruel y enfatiza en la reacción británica y el principio de soberanía. La declaración es presentada como una provocación que refuerza la posición del Reino Unido de que el futuro de las islas depende de sus habitantes, no de Buenos Aires.

villarruel posteo de malvinas
Uno de los posteos de Victoria Villarruel. La prensa británica destaca su respuesta pidiendo a los kelpers que regresen al Reino Unido. (Foto: Cuenta de X de Villarruel)

Uno de los posteos de Victoria Villarruel. La prensa británica destaca su respuesta pidiendo a los kelpers que regresen al Reino Unido. (Foto: Cuenta de X de Villarruel)

Otro medio sensacionalista, The Sun fue el más crítico con Villarruel y la frase de regresar al Reino Unido. Habla de “ataque” argentino y de un escenario de creciente confrontación, destacando la frase como detonante de enojo político y social. Además, conecta el episodio con la interna internacional -incluido el rol de EE.UU. - y las posibles consecuencias diplomáticas entre los tres países involucrados tras ese "paper" por las Malvinas.

Malvinas Villarruel y el Reino Unido
La prensa brit&aacute;nica le dio un lugar destacado a la cuesti&oacute;n Malvinas y las declaraciones de Victoria Villarruel. (Foto: A24.com)

La prensa británica le dio un lugar destacado a la cuestión Malvinas y las declaraciones de Victoria Villarruel. (Foto: A24.com)

El mensaje de Villarruel con amplio eco en el Reino Unido

Villarruel siempre destaca lo que ha sido una política de Estado: los kelpers son una población impuesta y como tales, no tienen ingerencia para la cuestión de la soberanía. Eso lo deben discutir los dos países en disputa. Por eso ha criticado - incluso al presdiente Milei - las veces que desde la Argentina se presenta el tema desde esa persectiva, que no es la de la Argentina. Es por eso que al cruzar a la diputada Ajmechet, retomó la idea cuando escribió: "Que se vuelvan a Inglaterra". Por eso, el sencacionalista The Sun da un amplio espacio a sus palabras y la ilustra con una foto de la vicepresidente sosteniendo la bandera argentina.

villarruel en The Sun
La ilustraci&oacute;n de The Sun para comentar el art&iacute;culo sobre la palabras de Victoria Villarruel. (foto: The Sun)

La ilustración de The Sun para comentar el artículo sobre la palabras de Victoria Villarruel. (foto: The Sun)

El artículo de The Sun presenta las declaraciones de Victoria Villarruel como un ataque directo y provocador contra los habitantes de las Malvinas. Destaca que la vicepresidenta dijo que los isleños “deberían volver a Inglaterra” y que no forman parte de la discusión de soberanía, al considerarlos “ingleses viviendo en territorio argentino”. El medio subraya el tono duro del gobierno de Javier Milei y lo vincula con una escalada del conflicto, potenciada por la posible revisión de la postura de Estados Unidos. The Sun también enfatiza la reacción británica, que reafirma la autodeterminación de los isleños, lo contrario de lo apuntado por Villarruel.

Para el Times, uno de los medios mas serios y tradicionales del Reino Unido, la nota que aparece en primera plana ( o en tapa de la edición digital) dice: "La vicepresidente le dice a los habitantes de las Falkland (por Malvinas): Vuelvan a Inglaterra" y agrega que Victoria Villarruel, la vice de Javier Milei, "habló luego de que Trump amenazara con revisar el apoyo a Gran Bretaña" (por Malvinas).

Para The Independent ( otro de los medios más respetados), "la vicepresidenta de Argentina les dijo a los residentes de las Islas Malvinas que ´vuelvan a Inglaterra´, después de que un memorando filtrado del Pentágono sugiriera que Estados Unidos podría revisar su postura sobre el reclamo británico sobre el territorio". Y explica que el documento interno filtrado la semana pasada mencionaba un cambio en la política estadounidense como un posible castigo para los aliados de la OTAN que se negaran a sumarse a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las islas son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, es un aliado cercano de Donald Trump.

El artículo cierra así: "Tras conocerse el memorando, la vicepresidenta argentina recurrió a las redes sociales el sábado para reafirmar el reclamo de su país sobre el territorio del Atlántico Sur. Hoy, más que nunca, las Malvinas son argentinas”, escribió Victoria Villarruel en X.

Aunque con una foto de Victoria Villarruel, The Telegraph señala: "Argentina les dice a los habitantes de las Malvinas que vuelvan a Inglaterra". El reclamo de Buenos Aires sobre las islas se ve fortalecido por la amenaza de Donald Trump de revisar la postura oficial de Estados Unidos.

La cuestión Malvinas, por una revelación de la agencia Reuters, puso el tema en la primera plana británica. Y con ello, a la vicepresidente Argentina.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Islas Malvinas Argentina Reino Unido Victoria Villarruel Soberanía
Notas relacionadas
Islas Malvinas: la dura respuesta del gobierno británico a un posible giro de Trump a favor de Argentina
Las palabras de Milei sobre las Malvinas justo antes de que salga a la luz el "paper" del Pentágono
El Gobierno salió al cruce del Reino Unido y reafirmó la soberanía argentina sobre las Malvinas

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar