El Gobierno oficializó el importante aumento a docentes: ¿Cómo serán los sueldos en mayo de 2026?

En concreto, el 7% de aumento surge de la suma de tres componentes clave:

5,1% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025

1,9% acordado en negociaciones estatales

0,4% adicional destinado a nivelación salarial

Este esquema permite que el aumento no solo compense la inflación pasada, sino que también incluya una mejora real en los ingresos. El objetivo oficial es claro: evitar la pérdida del poder adquisitivo y avanzar en la equidad salarial dentro del sector público.

El ajuste impacta tanto en los docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002 como en aquellos bajo el Decreto 2277 de 1979, que en conjunto abarcan a la gran mayoría del personal educativo estatal.

Nuevos sueldos docentes: cuánto ganarán según formación y escalafón

Con la entrada en vigencia de los decretos, la estructura salarial de los docentes se reorganiza en función de variables como nivel educativo, experiencia y categoría dentro del escalafón.

Entre los valores de referencia más destacados del nuevo esquema salarial se encuentran:

Normalistas o tecnólogos (grado 1): entre $3.063.203 y $6.184.872

entre $3.063.203 y $6.184.872 Profesionales o licenciados sin especialización (grado 2): entre $3.821.274 y $6.968.892

entre $3.821.274 y $6.968.892 Licenciados con especialización: entre $4.153.464 y $7.780.202

entre $4.153.464 y $7.780.202 Docentes con maestría: entre $4.394.463 y $8.014.215

entre $4.394.463 y $8.014.215 Docentes con doctorado: pueden alcanzar hasta $14.436.985

Estos valores reflejan una escala progresiva que premia la formación académica y la trayectoria profesional, incentivando la capacitación continua dentro del sistema educativo.

Por otro lado, los docentes que se rigen por el sistema más antiguo, correspondiente al Decreto 2277, también experimentan una actualización:

Escalafón A: $1.800.860

$1.800.860 Escalafón 14: hasta $7.339.832

En paralelo, quienes aún no están escalafonados también verán mejoras en sus ingresos:

Bachilleres: $1.667.209

$1.667.209 Técnicos o tecnólogos: $2.206.982

$2.206.982 Profesionales universitarios: $2.696.742

Bonificación adicional: un plus mensual que impacta en el futuro salarial

Uno de los puntos más novedosos de este paquete de medidas es la incorporación de una bonificación adicional del 0,4%, que se abonará mensualmente durante todo 2026.

Este ingreso extra no es menor, ya que tiene carácter salarial, lo que implica que:

Se incluye en el cálculo de prestaciones sociales

Incide en futuras liquidaciones

Servirá como base para incrementos posteriores, incluido el de 2027

En términos concretos, los montos varían según el nivel del docente:

Normalista nivel A: aproximadamente $11.351 mensuales

aproximadamente $11.351 mensuales Docente con doctorado (grado 3, nivel D): cerca de $53.971 al mes

cerca de $53.971 al mes Régimen 2277: entre $6.733 y $27.439

Aunque pueda parecer un monto menor en algunos casos, su impacto acumulativo y su incidencia en otros cálculos salariales lo convierten en un componente estratégico dentro del nuevo esquema de ingresos.

Auxilios y beneficios: transporte, alimentación y horas extra

El aumento del 7% no se limita al salario básico. También se actualizaron diversos beneficios complementarios que forman parte del ingreso total de los docentes.

Entre ellos se destacan:

Auxilio de transporte: destinado a quienes perciben hasta dos salarios mínimos

destinado a quienes perciben hasta dos salarios mínimos Prima de alimentación: fijada en $105.857 para salarios de hasta $3.223.757

fijada en $105.857 para salarios de hasta $3.223.757 Pago de horas extra: con valores que oscilan entre $15.618 y $61.861, dependiendo del grado y formación

Estos beneficios fueron ajustados en línea con el incremento general, lo que permite una mejora integral en las condiciones económicas del sector docente.

Impacto en universidades públicas: cómo se calcula el nuevo salario

Los profesores de universidades estatales también están incluidos dentro de este paquete de aumentos, aunque su esquema salarial presenta particularidades.

En este caso, el ingreso se determina a partir de un sistema de puntos, que valora aspectos como:

Formación académica

Producción investigativa

Experiencia docente

Para 2026, el valor de cada punto quedó establecido en $23.924, tras aplicarse el aumento del 7%.

Un aspecto clave es que los puntos se mantienen mientras el docente conserve su vínculo laboral, lo que otorga estabilidad en el cálculo del salario.

Bonificación por servicios: diferencias según nivel de ingresos

Además del aumento general, los docentes universitarios recibirán una bonificación por servicios prestados, que varía según el nivel salarial.

El esquema definido es el siguiente:

53% del salario para quienes perciban hasta $2.921.921

para quienes perciban hasta $2.921.921 38% del salario para quienes superen ese monto

Este diferencial busca favorecer a los trabajadores con menores ingresos, reforzando un enfoque de equidad dentro del sistema.

Un alcance amplio: quiénes más se benefician del aumento

Si bien el foco está puesto en los docentes, los decretos firmados por el Gobierno tienen un alcance mucho más amplio.

El incremento del 7% también impacta en trabajadores de organismos como:

La Rama Judicial

La DIAN

La Contraloría

La Fuerza Pública

Otras entidades del orden nacional

Esto significa que la medida forma parte de una política salarial integral, que busca actualizar los ingresos en todo el aparato estatal.

El trasfondo económico: recuperar ingresos en un contexto inflacionario

Detrás de este aumento salarial se encuentra un contexto económico desafiante, marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

El hecho de que el incremento supere el IPC del año anterior es interpretado como un intento del Gobierno por recomponer los ingresos reales de los trabajadores públicos, aunque persisten debates sobre si el ajuste es suficiente.

Los gremios docentes, por su parte, valoran el avance, pero advierten que la discusión salarial seguirá siendo un tema central en los próximos años, especialmente en un escenario económico cambiante.

Perspectivas para 2027: una base que proyecta nuevos aumentos

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo esquema es su impacto a futuro. La inclusión de la bonificación del 0,4% como componente salarial genera un efecto acumulativo que servirá de base para próximas negociaciones.

En este sentido, el aumento de 2026 no solo mejora los ingresos actuales, sino que también sienta las bases para ajustes futuros, consolidando una tendencia de actualización progresiva.

Conclusión: un cambio estructural en los ingresos del sector público

El aumento del 7% para docentes y empleados estatales en Colombia representa mucho más que una simple actualización salarial. Se trata de una reconfiguración integral del sistema de ingresos, que incluye mejoras en sueldos, bonificaciones y beneficios adicionales.

Con efecto retroactivo, impacto en múltiples sectores y proyección a futuro, la medida se posiciona como uno de los ejes centrales de la política laboral del Gobierno para 2026.

Sin embargo, el verdadero alcance de este ajuste se medirá en el tiempo, en función de la evolución económica y de la capacidad de sostener mejoras reales en el poder adquisitivo de los trabajadores.