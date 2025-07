Las últimas palabras del hombre que murió tras ser absorbido por una máquina de resonancia

El magnetismo de los equipos de resonancia magnética es tan potente que puede generar lo que los especialistas llaman “efecto misil”: cualquier objeto metálico se convierte en un proyectil al ser atraído por el imán de gran intensidad que utiliza la máquina para escanear el cuerpo humano. Por eso, los protocolos de ingreso a esa sala son extremadamente rigurosos: pacientes, técnicos y acompañantes deben ser revisados previamente, y está estrictamente prohibido ingresar con anillos, hebillas, tarjetas magnéticas o cualquier accesorio metálico.

resonador magnético pera diagnósticos

En este caso, el incumplimiento de ese protocolo fue letal. La máquina lo “chupó” con violencia hacia el interior, por el hueco donde suelen colocarse los pacientes, lo que provocó que se golpeara fuertemente contra la estructura. Además, como el equipo seguía en funcionamiento, el campo magnético continuó atrayéndolo, impidiendo que pudiera liberarse por sus propios medios o que alguien pudiera ayudarlo a tiempo.

El hecho generó una profunda conmoción no solo en la familia de la víctima, sino también en el personal del hospital, que ahora enfrenta una investigación interna para determinar las responsabilidades y fallas de seguridad que permitieron que una persona ajena al estudio entrara sin control alguno.

Hasta el momento, no trascendió públicamente el nombre del centro médico donde ocurrió el accidente. Sin embargo, medios locales reportaron que el caso ya fue notificado a las autoridades de salud correspondientes, y que podría haber sanciones o incluso consecuencias penales si se determina negligencia por parte del personal del establecimiento.

La responsabilidad del centro con el resonador magnético

La explicación del centro "Open MRI" es clara y contundente desde el punto de vista procedimental y por cómo funciona el equipo. Pero la viuda de la víctima pide a la Justicia que investigue como fue posible ese accidente.

El ingreso a la zona del resonador es por una puerta específica que está llena de letreros de advertencias. ¿Cómo pudo pasar esa puerta el señor McAllister sin que nadie lo viera y pudiera detenerlo?

En la Justicia, testigos declararon a CBS que el hombre desobedeció las órdenes de mantenerse fuera de la sala de resonancia magnética.

"Si se trataba de una cadena enrollada alrededor del cuello, me imagino cualquier tipo de estrangulamiento", declaró el Dr. Payal Sud a los periodistas sobre la causa a final de la muerte.

Los fuertes golpes contra las paredes del equipo lo lastimaron y atontaron, con lo que no pudo realizar maniobra alguna para zafarse de su cadena en torno al cuello, pero no fue lo único: "Asfixia, lesiones en la columna cervical. Se está llevando a cabo una investigación, pero esas fueron las causas de la muerte y no se sospecha de ningún delito", dicen en el centro médico.

La viuda cree que no se mantuvieron los controles de seguridad necesarios y, por eso, murió su marido. Había ido por un rutinario estudio en la rodilla.