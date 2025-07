Susana Giménez confirmó que Graciela Alfano intentó hacerle una brujería y relató un episodio escalofriante.

Susana volvió a comunicarse con el conductor a través de mensajes para aclarar lo que se menciona sobre una supuesta brujería que Grace le habría hecho a ella. "Me hizo una brujería. Vinieron dos chicos a la puerta de mi departamento, en Tres de Febrero, a avisarme que Alfano les había pagado 5 mil dólares para hacerme un trabajo de muerte. Me asusté mucho, pero ellos me dijeron que no me iban a hacer nada porque me admiraban", leyó al aire de Brito.

Además, ratificó que son comentarios con diferentes interpretaciones por parte de las protagonistas: "Son versiones encontradas. Graciela dice que es falso, que estas cosas de la brujería son de ignorantes".

Por qué Silvina Escudero dijo que la pasó pésimo con Graciela Alfano, en medio del escándalo por la brujería

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Silvina Escudero, ex pareja de Matías Alé, expresó su apoyo incondicional a Susana Giménez en medio del conflicto con Graciela Alfano.

Con convicción, afirmó: "Soy team Susana de toda la vida, de chiquita, fan". Luego, resaltó la personalidad de la conductora: "Susana es auténtica, dice lo que piensa sin filtro, por eso siempre fue la número uno".

El cronista Rodrigo Bar abordó el tema de los rumores sobre brujería relacionados con Alfano contra Susana, a lo que Silvina respondió con incomodidad: "Es tan feo el tema que no me gusta hablar de eso".

Más adelante, el periodista le preguntó si había retomado algún tipo de contacto con Alfano. La bailarina contestó: "Nos cruzamos, la saludé de lejos, pero capaz no me escuchó. Lo que uno da es lo que uno tiene. No podés dar lo que no tenés y no podés hacer lo que no sos".

"¿Creés que Graciela pinchó para que suceda esta respuesta de Susana?", insistió el cronista. "Es super válida la respuesta de Susana, ¿no? Somos todos humanos y a todos nos cansa que nos hinchen los huevos. Creo que la gente la banca por ser así", opinó Escudero, justificando la reacción de la conductora.

Más adelante, el periodista le comentó que Alfano estaría evaluando iniciar acciones legales contra Susana. "Yo tendría que hacer eso, hacerle acciones legales a todos los que han dicho barbaridades monstrusas de mí. Gracias a Dios, la tele hoy no permite las bararidades que nos decían antes. Antes, sin pestañear, te decían la peor cosa del mundo y te ibas quebrada a tu casa", recordó.

Y concluyó: "Tuve que hacer un montón de terapia. La pasé pésimo. Tuve la mala leche de ponerme de novia con un tipo que había sido su pareja. Bueno, listo, ya está. Yo no tenía nada que ver. No lo conocí estando de novia con ella, me la comí de rebote".