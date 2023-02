El Hospital de Clínicas contará con un innovador y moderno resonador magnético: ¿de qué se trata?

modelo resonador (1).png El equipo, un Ingenia 1.5T Evolution de la marca Philips, permitirá lograr mejores diagnósticos en forma rápida. (Foto: Agimed)

Nuevo resonador en el Clínicas: diagnóstico, investigación, docencia y acceso a embarazadas

El equipo, que permitirá realizar distintos estudios de alta complejidad y obtener mejores y más rápidos diagnósticos, fue recientemente adjudicado. Estará en funcionamiento en el transcurso de este año, y ya se iniciaron las obras necesarias para su instalación. Esta esperada incorporación se realiza en el marco de un plan de mejoras edilicias y de equipamiento del hospital.

Ya se iniciaron las obras para la instalación de un resonador magnético, que funcionará en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. El equipo, un Ingenia 1.5T Evolution de la marca Philips, permitirá lograr mejores diagnósticos en forma rápida, planificar cirugías y realizar estudios de alta complejidad para pacientes ambulatorios, internados y de guardia.

Clinicas 2.jpeg Fachada del Hospital Clínicas, ubicado en la Av. Córdoba 2351, del barrio porteño de Recoleta. (Foto: archivo)

Lo más importante en que el Hospital de clínicas cuente con un resonador radica en qué podrá ser utilizado tanto por las especialidades clínicas como quirúrgicas y no solo como una herramienta diagnóstica, sino también en el campo de la investigación y docencia: ámbitos fundamentales para el reconocido hospital. Otro punto a destacar es que el resonador cuenta con la ventaja de no generar radiación, motivo por el cual puede ser utilizado en mujeres embarazadas y niños.

Al respecto, el rector de la UBA, doctor Ricardo Gelpi, manifestó: “Nos llena de orgullo y satisfacción hacer realidad una necesidad tan importante y esperada. Este equipo cumplirá no solo la función de agilizar y mejorar el diagnóstico de los pacientes, sino que también será de gran valor en investigación y en la formación de los estudiantes y residentes de nuestro querido hospital escuela”. Y agregó: “Siempre tenemos como objetivo devolver a la sociedad algo de lo mucho que nos da, y poner a disposición de la comunidad un equipamiento tan necesario y demandado como éste, es una buena manera de hacerlo ”.

El nuevo resonador es un equipamiento multipropósito que permitirá al personal del hospital realizar diagnósticos para patologías de distintas ramas de la medicina en especialidades que van desde la neurología, a la cardiología y oncología. También se destaca por su amplia cabina, que permite mucho más espacio para el paciente. La alta resolución y calidad de sus imágenes, supone además, mayor rapidez entre estudio y estudio, logrando disminuir así los tiempos de espera entre pacientes.

Resonador clinicas.jpg Así es el nuevo resonador con el que el Clínicas podrá mejorar su capacidad de diagnóstico. (Foto: Agimed)

El Director del Hospital de Clínicas, profesor doctor Marcelo Melo, sostuvo: "El equipo ya fue adjudicado al hospital por el Ministerio de Salud de la Nación y, de acuerdo a sus características, se hizo necesario un acondicionamiento del espacio en el que se va a ubicar. Es un proceso de dos etapas, entre las que se encuentra el refuerzo de las estructuras edilicias que soportará al aparato y la creación de una jaula de Faraday (que impide la interferencia de ondas electromagnéticas interiores y exteriores)”.

En cuanto a la importancia de la adquisición, Melo destacó: “El resonador para el Clínicas tendrá un uso valiosísimo tanto para la atención de pacientes como en materia de investigación y formación de residentes, el otro pilar de nuestra institución. Pasan por aquí más de 1.500 alumnos que cursan en 30 cátedras de Ciencias Médicas. Es un paso muy importante para nosotros que, además, va de la mano con las notables mejoras en equipamiento y edilicias que conseguimos gracias a la Facultad de Medicina y la Universidad de Buenos Aires”.

En su rol de hospital público y gratuito, el Hospital de Clínicas atiende anualmente más de 365.000 consultas (en promedio 1000 por día) y realiza más de 8.000 cirugías.