El actual presidente siguió el repunte electoral con que sorprendió en la primera vuelta. Acortó la distancia de 4 puntos a solo 1,80 puntos. Remontó 4 millones de votos y quedó como la cabeza de la futura oposición a Lula.

Embed

Minas Gerais, uno de los tres estados más importantes, resultó clave. Históricamente, el ganador en ese distrito triunfa en las elecciones presidenciales y Lula logró allí una victoria por un margen tan apretado casi como en el nivel nacional.

Consciente de las dificultades que atraviesa el país, en su primer mensaje dijo: "La bandera de Brasil no pertenece a nadie en particular, sino a todo el pueblo". El presidente Jair Bolsonaro se mantiene en silencio y no hizo ningún comentario ni llamó a Lula para saludarlo por el triunfo.

Lula: "Hay un solo Brasil"

A partir de ahora, comienza un nuevo desafió para el veterano político que logró un hecho histórico: ser presidente por tercera vez Brasil. A partir del primero de enero de 2023 (día en que se asumirá su nuevo mandato) deberá gobernar con un congreso en el que estará en minoría. Una situación muy diferente a sus primeros gobiernos entre 2003 y 2010. Es que en términos políticos, el país vive una profunda división, que se constató de mayor manera en este balotaje.

mapa de brasil 2da vuelta..jpg El mapa político tras el balotaje muestra que Brasil está divido en dos (Foto: Captura de TV)

Lula triunfó en 13 estados y Jair Bolsonaro en 14. El mapa de Brasil refleja que la división de la primera vuelta se incrementó. Lula ganó en los estados desde el norte hacia el centro y el nordeste. Concentra las regiones de menor desarrollo del país. Jair Bolsonaro se impuso en desde el centro hacia el sur de Brasil. Especialmente en las dos regiones más importantes como son San Pablo y Río de Janeiro.

Es por eso, que en sus palabras de agradecimiento por la victoria dijo: "No hay dos brasiles, es un solo país, una gran nación".

La ratificación política de Minas Gerais: el estado clave.

Con 21 millones de habitantes, es el tercer estado en importancia para la vida política y económica del país. Y cumplió con la tradición política de Brasil. Refleja de modo casi perfecto el corazón de esa nación, por eso, quién gana en ese estado, resulta electo presidente. En este balotaje, esa máxima de la política del país vecino se cumplió.

elección en Minas Gerais.jpg Lula y un triunfo clave en Minas Gerais, el estado que siempre consagra al ganador de la elección nacional (Foto: Gentileza O Globo)

El triunfo de Lula fue casi calcado a lo que sucedió a nivel nacional. en la primera vuelta sacó 4,5 puntos de ventaja sobre el actual presidente. Pero en la segunda vuelta, la diferencia se achicó tanto como a nivel nacional.

El candidato del PT llegó al 50.20% contra el 49,80% para Bolsonaro. Apenas 0,30% a favor del presidente electo. A nivel nacional, el resultado fue 50,0% para Lula y Bolsonaro llegó al 49,10%.

Lula: "Gobernar en paz y en unión"

Fue otro de los mensajes claros del ganador en la noche del domingo. Agradeció a las demás fuerzas políticas que se unieron "más allá de la ideología, para que haya más democracia, más inclusión, más libertad, igualdad y fraternidad".

Sabe que su tercera presidencia se enfrenta a desafíos externos e internos muy complejos. Desde los efectos de arrastre de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, hasta la realidad de Brasil, en donde aumentó la pobreza y se vive una división política muy dura por la constante prédica de confrontación durante los 4 años de la presidencia de Bolsonaro.

Pero hay un dato más, diferente a sus primeros mandatos. En Brasilia, tendrá que lidiar con un congreso en minoría.

Negociación en el parlamento para gobernar

El partido Liberal de Bolsonaro es el bloque principal en ambas cámaras. Lula tendrá una minoría. Lo que lo obliga a negociar para sacar las leyes que necesite. Habrá que ver qué actitud toman los bolsonaristas, siempre críticos de Lula y el PT. Esto vuelve fundamental, como siempre al "centrao", los partidos de centro que suelen estar presentes con apoyos clave para cualquier mandatario. Aunque esta vez, el desafío es mayor.

camara de diputados.jpg El nuevo gobierno de Lula estará en minoría en ambas cámaras del congreso de Brasil (Foto: Captura de TV)

La nueva cámara de diputados tendrá 267 legisladores próximos a posiciones de Bolsonaro y 246 a Lula. La negociación está planteada desde ahora.

Lula: "Soy un resucitado y acá estoy"

Lula resumió su proceso de estos años. Enviudó, volvió a formar una pareja, superó un cáncer y estuvo más de 500 días en prisión vinculado al escándalo de coimas por el Lava Jato. Así fue que dijo que estas han sido las "elecciones más importantes de la historia de Brasil, en que se enfrentaron dos proyectos diferentes".

Ahora tiene una misión excluyente, como él mismo definió: "El desafío inmenso de reconstruir un país".