Madeleine McCann: qué revelan las primeras pruebas sobre la identidad de la joven que dice ser Maddie

Julia Wendell, la joven que asegura ser Madeleine McCann

Julia Wendell.webp

Según trascendió en los últimos días, se trata de una joven polaca que tendría 21 años, aunque no lo puede asegurar al no tener partida de nacimiento.

"No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema", explicó la propia Julia en su cuenta de TikTok.

Madeleine_dos.png Julia Wendell compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que muestra todas las similitudes con la pequeña Madeleine.

En el mismo vídeo, la joven detalla que uno de los hechos que la ha llevado a pensar en que, en efecto, es la pequeña desaparecida en el Algarve en 2007: "He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann".

Julia Wendell también compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que muestra todas las similitudes con la pequeña Madeleine.

El dato revelador de las pruebas biométricas

Madeleine McCann Desde que desapareció en el sur de Portugal en 2007, el caso de Madeleine McCann tiene en vilo al mundo.

A pesar de que algunos reportes indican que los padres de Madeleine habrían solicitado una prueba de ADN para saber si Julia es en realidad su hija, por el momento no hay registro oficial de que esta línea de investigación la estén desarrollando las autoridades de algún país o que la familia McCann haya realizado avances en este sentido.

En este sentido, Francisco Marco, exdirector de la agencia de detectives Método 3, abordó el tema. Marco y su agencia lideraron durante un tiempo la investigación sobre la desaparición de Madeleine, y este detective sigue siendo un especialista en el caso.

El detective comentó que practicó una investigación biométrica y la ha comparado con otras fotografías de Julia Wendell que hay en la red. ¿Conclusión? Según su estudio esas pruebas no concuerdan con los rasgos de Madeleine.

Marco se mostró escéptico con el asunto, pero también afirmó que no dispone de pruebas fehacientes para negar la versión de la joven polaca: "Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin pruebas", aseguró.

Sin embargo, explicó que "esta chica se contactó con la policía y nadie le hizo caso, y después abrió la cuenta de Instagram donde ahora tiene miles de seguidores cuando antes tenía muy pocos".

El comunicado de la familia de Madeleine McCann

Los padres de Madeleine Mccann.jpg Kate y Gerry McCann muestran una imagen que recrea el aspecto que tendría su hija Madeleine, durante una rueda de prensa ofrecida en 2012 en Londres.

Si bien los padres de la desaparecida prefieren guardar silencio, una fuente cercana a la familia asegura al portal Daily Star, que "están dispuestos a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso. Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma", indicaron.