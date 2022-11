Mundial Qatar 2022: las selecciones europeas no usarán el brazalete "One Love" para evitar sanciones de la FIFA

Por lo tanto, las selecciones de Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Dinamarca y Gales publicaron una declaración conjunta en la que dicen que no se arriesgarán a usar los brazaletes "One Love" después de las amenazas de sanciones deportivas para los capitanes.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación tomó una resolución definitiva. Si un jugador luce esa cinta de capitán se arriesga a sufrir sanciones de inmediato.

one love brazalete.jpg El capitán del seleccionado inglés, Harry Keane, uno de los que pretendía utilizar el brazalete "One Love" (Foto: Gentileza Mundo deportivo)

Inglaterra, uno de los candidatos, debuta este lunes ante Irán. El equipo anunció que no usará esa cinta, pero en su lugar, se arrodillaron en el campo de juego antes de iniciar el partido.

kane arrodillado.jpg Keane, el capitán inglés se arrodilla antes de iniciar el partido contra Irán en la copa del mundo de Qatar (Foto:Captura de TV)

La FIFA dijo "No" al brazalete "One Love"

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aceptó la petición de las autoridades qataríes. La entidad madre del fútbol no permite mensajes políticos de ninguna clase en sus torneos. Por eso tomó esa decisión de no autorizar la cinta con los colores del arco iris y el lema "One Love".

Amenazó a las federaciones con aplicar sanciones económicas contra las delegaciones que lo hicieran. Pero eso no surtió efecto. Los jugadores estaban dispuestos a pagar las multas. Entonces, la FIFA encontró la medida adecuada para desactivar esta señal de protesta o apoyo extrafutbolísitica.

neuer y brazalete one love.jpg Neuer, el capitán alemán, otro que no usará la cinta "One Love" (Foto: Gentileza Mundo deportivo)

Los árbitros recibieron la indicación de amonestar de inmediato al jugador que portara ese brazalete. La amenaza fue efectiva. En un comunicado conjunto 7 selecciones europeas anunciaron que no usarán ese distintivo.

ronaldo y la cinta de capitán.jpg Cristiano Ronaldo, el portugués, tampoco usará la cinta "one love" para evitar sanciones (Foto: cuenta de twitter de TCR)

La posición oficial de Qatar contra el colectivo LGTBIQ+

Para que no queden dudas sobre lo que sucede en el país anfitrión del mundial, el responsable de la seguridad escribió un claro mensaje en Instagram.

efe de seguridad en Qatar.jpg

Abdullah Al Nassari, el funcionario en cuestión, publicó en esa red social: "Si quieres expresar tu opinión sobre la causa LGBT, hazlo en una sociedad donde será aceptada. No vengas e insultes a toda una sociedad. No cambiaremos la religión durante los 28 días".

La FIFA tomó nota de esa clara advertencia. Como no quiere tener ningún inconveniente con la familia real que gobierna ese país, prohibió el uso del brazalete "One Love".