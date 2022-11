Mundial Qatar 2022: qué partidos se jugarán este lunes, los cambios de último minuto y las posibles sorpresas. 

Ceremonio inaugural 1.jpg El Mundial de Qatar 2022 comenzó con una verdadera fiesta.

Mundial Qatar 2022: domingo de entrenamientos y ¿definiciones?

Tras la victoria 2-0 por parte de Ecuador a Qatar, Brasil realizó este domingo su primer entrenamiento en suelo qatarí, a cuatro días de su debut en el Mundial de Qatar (frente a Serbia) y con grandes expectativas de llegar a lo más alto en la competición.

Los jugadores comandados por Tite fueron la última de las 32 selecciones en arribar al país asiático, después de cinco días de preparación en los campos de entrenamiento de la Juventus, en Turín, Italia, donde no han disputado ningún amistoso.

Qatar y Ecuador

Al llegar a Doha, el DT brasileño aseguró que todavía no tiene a los once titulares, y aseguró que lo decidirá en función de lo que vea en los entrenamientos en el estadio Gran Hamad de Doha, cuyos vestuarios han sido decorados con las frases de motivación que usa el técnico brasileño. "Aprovechen el momento de confianza", "la confianza no se toma y se suelta cuando se quiere", "prepararse bien para vencer", "concéntrense y disfruten" se lee en las paredes del vestuario.

Por su parte, Argentina respira aliviada, luego de que Lionel Messi volvió a entrenar con normalidad en la práctica que realizó el equipo de cara al debut en el Mundial de Qatar 2022, el próximo martes contra Arabia Saudita a las 7. El Diez estuvo a disposición de Lionel Scaloni en la práctica, a puertas cerradas, del seleccionado argentino en la Universidad de Qatar.

El crack rosarino había generado cierta preocupación, ya que en la práctica del sábado estuvo junto al kinesiólogo Luis García a un costado de la cancha y no había participado de las actividades con el resto de sus compañeros.

Neymar y Messi 1.jpg

Messi volvió a entrenarse normalmente

Sin embargo, la Pulga sabe cómo regular su cuerpo a los 35 años en las vísperas de su quinto Mundial y hoy completó el entrenamiento vespertino.

Messi participó del trabajo táctico de 30 minutos que diagramó el cuerpo técnico de Scaloni para la penúltima jornada de trabajo previa al estreno mundialista, que también tuvo ejercicios de posesión y presión.

La cuenta oficial de la Selección publicó imágenes de Messi junto al resto de sus compañeros. En la primera se lo observa sonriente junto a Alejandro "Papu" Gómez y en otra, con la pechera puesta, al lado de Rodrigo De Paul.

messi argentina.jpg

Mundial Qatar 2022: ¿qué partidos se disputarán este lunes 21 de noviembre?

La segunda jornada del Mundial de Qatar 2022 se desplegará este lunes con tres fascinantes partidos. Esta Copa del Mundo sigue con la disputa del otro partido, del grupo A y en juego también los dos partidos del grupo B.

El grupo A formado por: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos y el grupo B por: Inglaterra, EEUU, Gales e Irán.

Cabe destacar que en el partido inaugural del Mundial 2022 entre Qatar y Ecuador, la selección sudamericana venció a la anfitriona por dos goles a cero en un gran encuentro de Enner Valencia.

Además, ya aparecieron las primeras polémicas con la primera actuación del VAR, donde se anuló el primer gol de Ecuador por fuera de juego de Valencia.

Qatar 2022 grupos nueva.jpg

Horario de los partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022

Lunes 21-11 (10:00): Inglaterra-Irán, Estadio Al Thumama (Doha)

Lunes 21-11 (13:00): Senegal-Países Bajos, Estadio Al Khalifa Internacional (Doha)

Lunes 21-11 (16:00): Estados Unidos-Gales o Escocia/Ucrania, Estadio Ahmad Bin Ali (Al Rayyan)

El cronograma completo del Mundial Qatar 2022

Fase de grupos: del 21 de noviembre al 6 de diciembre.

Octavos: entre el 3 y el 6 de diciembre.

Cuartos: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales: 13 y 14 de diciembre.

Final: 18 de diciembre

¿Dónde se jugará la final del Mundial Qatar 2022?

El partido más importante de la Copa del Mundo se jugará en el Lusail Stadium, el 18 de diciembre, a las 12 (hora argentina).

Lo cierto es que ya se vive Qatar 2022 con Ilusión, por América TV, A24, A24.com y La Red y tras la ceremonia inaugural y el primer partido en el que Ecuador le ganó a Qatar, se dio así el puntapié de una serie de 64 partidos que terminarán el 18 de diciembre cuando los dos mejores equipos del certamen se disputarán la copa del Mundo, ante un mundo que se paralizará para ser testigo de una definición que promete ser electrizante.