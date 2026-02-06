Otra víctima argentina: un soldado que combatía en Ucrania murió en un ataque con drones y misiles

Las condiciones en el terreno agravan aún más el riesgo para los combatientes. Testimonios de quienes pelean en esa región describen temperaturas extremas, que oscilan entre 20 y 30 grados bajo cero, haciendo que cada movimiento se vuelva un desafío físico adicional a la exposición al fuego enemigo. Hace pocos días, Donald Trump reveló que le había heho un pedido especial a Vladimir Putin. Que no bombardeara a Kiev, la capital de Ucrania, ante las bajísimas temperaturas que soporta parte de Europa en más de un mes del final del invierno. Pero Airala no estaba en la principal ciudad ucraniana. Se encontraba en el frente de las acciones, en Jarkov a casi 500 km. de distancia.

soldado Airala El soldado misionero, muerto en Ucrania, en la ciudad de Jarkov, en la línea del frente de combate. (Foto: A24.com)

La noticia de la muerte de Airala fue confirmada por fuentes cercanas a su entorno y por integrantes de su unidad, que lamentaron la pérdida de quien era definido como un combatiente comprometido y valorado dentro del grupo. En el mismo ataque fallecieron también dos soldados colombianos que formaban parte de esa unidad, según consignó la cobertura periodística local.

El caso volvió a poner en foco un fenómeno que ha ocurrido de manera recurrente desde el inicio del conflicto: argentinos que, por voluntad propia, decidieron enrolarse para luchar junto a las fuerzas ucranianas, muchos de ellos en unidades consideradas de alto riesgo. El soldado Airala encaja en este grupo. Por su actuación en el Ejército Argentino, donde se había formado como instructor de tiro, fue seleccionad para ir con ese escuadrón a la línea de combate.

soldados latinoamericanos en Ucrania El soldado Airala, parte de un batallón de voluntarios latinoamericanos en Ucrania. (Foto: Gentileza El Tiempo)

Argentinos muertos en el conflicto entre Ucrania y Rusia

La muerte de Cristian Airala se suma a un número creciente de ciudadanos argentinos fallecidos mientras combatían en la guerra de Ucrania, aunque no existe una cifra oficial consolidada. Con base en episodios confirmados en medios y reportes de voluntarios y compañeros de combate, se puede identificar al menos:

Cristian Airala (27 años), muerto en febrero de 2026.

Emmanuel “Coca” Vilte (39 años), fallecido en julio de 2025 por un ataque con drones rusos.

José Adrián Gallardo (53), Mariano Franco (47) y Ariel Achor (25), muertos en combate en octubre de 2025.

Eso da un total conocido de al menos cinco argentinos fallecidos en distintas operaciones o ataques en el frente de guerra. La cifra real, si se consideraran otros casos reportados de manera dispersa o en fuentes no oficiales, podría ser mayor, pero hasta ahora no ha sido publicada de forma consolidada por organismos estatales o diplomáticos.

Coca Vilte El soldado argentino Vilte. Otro muerto en Ucrania combatiendo. Era apodado "coca" y tenía a la icónica botella de la gaseosa en el uniforme. (Foto: A24.com)

El incremento de estos casos abrió un debate en Argentina sobre las motivaciones, circunstancias y consecuencias de que ciudadanos se alisten como voluntarios extranjeros en un conflicto que tiene profundas implicancias geopolíticas y humanitarias. Algunos ven en ello una expresión de solidaridad con Ucrania frente a la agresión rusa; otros plantean cuestionamientos sobre la legalidad, la seguridad y las responsabilidades que conlleva participar en combates fuera de un marco estatal directo. Pero Ucrania tiene numerosos problemas, de dinero, logística y combatientes, para seguir dando combate a las fuerzas armadas del Kremlin.

