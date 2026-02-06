Otra víctima argentina: un soldado que combatía en Ucrania murió en un ataque con drones y misiles
Tenía 27 años y había nacido en Puerto Iguazú, Misiones. formaba parte de un escuadrón de voluntarios latinoamericanos que fueron a ayudar a las tropas de Ucrania en la defensa de su país. Pero quedó en medio de un severo ataque ruso con elementos de alta teconología
Airala formaba parte de un escuadrón de voluntarios de Latinoamérica. La confirmación de su muerte se suma a otros casos documentados de ciudadanos argentinos que, en esa condición, decidieron tomar las armas en un conflicto que ya lleva más de tres años y medio desde la invasión a gran escala ordenada por Moscú en febrero de 2022.
Antes de enrolarse en las filas ucranianas, Airala había servido en el Ejército Argentino, donde se formó como instructor de tiro y adquirió la experiencia que luego lo llevó a sumarse a una unidad de asalto en el ejército ucraniano. Pese a ser un grupo integrado por soldados de América Latina, por su especialización, estaban en la primera línea del frente de batalla.
La muerte de otro soldado argentino en Ucrania
Según relatos de compañeros de armas, la unidad en la que servía Airala se dirigía hacia una zona de combate cuando fue detectada por medios aéreos rusos. Lo que inicialmente parecía una operación rutinaria derivó en un violento episodio: la ofensiva combinó ataques de drones no tripulados y misiles, una táctica que se ha vuelto recurrente en la guerra, especialmente en sectores del frente donde las hostilidades son más intensas.
Las condiciones en el terreno agravan aún más el riesgo para los combatientes. Testimonios de quienes pelean en esa región describen temperaturas extremas, que oscilan entre 20 y 30 grados bajo cero, haciendo que cada movimiento se vuelva un desafío físico adicional a la exposición al fuego enemigo. Hace pocos días, Donald Trump reveló que le había heho un pedido especial a Vladimir Putin. Que no bombardeara a Kiev, la capital de Ucrania, ante las bajísimas temperaturas que soporta parte de Europa en más de un mes del final del invierno. Pero Airala no estaba en la principal ciudad ucraniana. Se encontraba en el frente de las acciones, en Jarkov a casi 500 km. de distancia.
La noticia de la muerte de Airala fue confirmada por fuentes cercanas a su entorno y por integrantes de su unidad, que lamentaron la pérdida de quien era definido como un combatiente comprometido y valorado dentro del grupo. En el mismo ataque fallecieron también dos soldados colombianos que formaban parte de esa unidad, según consignó la cobertura periodística local.
El caso volvió a poner en foco un fenómeno que ha ocurrido de manera recurrente desde el inicio del conflicto: argentinos que, por voluntad propia, decidieron enrolarse para luchar junto a las fuerzas ucranianas, muchos de ellos en unidades consideradas de alto riesgo. El soldado Airala encaja en este grupo. Por su actuación en el Ejército Argentino, donde se había formado como instructor de tiro, fue seleccionad para ir con ese escuadrón a la línea de combate.
En el mismo ataque también perdieron la vida dos combatientes colombianos que formaban parte del mismo grupo operativo. Airala, conocido en el frente por la chapa de guerra “Machete”, se suma así a la creciente lista de argentinos que han perdido la vida participando en la guerra ucraniana, un fenómeno que ha llamado la atención tanto en su comunidad local como en ámbitos internacionales
Argentinos muertos en el conflicto entre Ucrania y Rusia
La muerte de Cristian Airala se suma a un número creciente de ciudadanos argentinos fallecidos mientras combatían en la guerra de Ucrania, aunque no existe una cifra oficial consolidada. Con base en episodios confirmados en medios y reportes de voluntarios y compañeros de combate, se puede identificar al menos:
Cristian Airala (27 años), muerto en febrero de 2026.
Emmanuel “Coca” Vilte (39 años), fallecido en julio de 2025 por un ataque con drones rusos.
José Adrián Gallardo (53), Mariano Franco (47) y Ariel Achor (25), muertos en combate en octubre de 2025.
Eso da un total conocido de al menos cinco argentinos fallecidos en distintas operaciones o ataques en el frente de guerra. La cifra real, si se consideraran otros casos reportados de manera dispersa o en fuentes no oficiales, podría ser mayor, pero hasta ahora no ha sido publicada de forma consolidada por organismos estatales o diplomáticos.
El incremento de estos casos abrió un debate en Argentina sobre las motivaciones, circunstancias y consecuencias de que ciudadanos se alisten como voluntarios extranjeros en un conflicto que tiene profundas implicancias geopolíticas y humanitarias. Algunos ven en ello una expresión de solidaridad con Ucrania frente a la agresión rusa; otros plantean cuestionamientos sobre la legalidad, la seguridad y las responsabilidades que conlleva participar en combates fuera de un marco estatal directo. Pero Ucrania tiene numerosos problemas, de dinero, logística y combatientes, para seguir dando combate a las fuerzas armadas del Kremlin.
Emmanuel “Coca” Vilte, quien tenía 39 años, le primer muerto argentino tenía como sobrenombre "coca", y tenía la forma de la botella icónica de esa gaseosa grabada en su uniforme. Airala, era conocido en el frente por la chapa de guerra “Machete” y lamentablemente, se suma así a la creciente lista de argentinos que han perdido la vida participando en la guerra ucraniana.