Conmoción: la sospechosa muerte de dos bebés prematuros que tiene en vilo a un hospital

Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir dudas dentro de las familias y también entre profesionales de la salud que participaron de la atención médica.

La hipótesis que investiga la Justicia

La investigación judicial busca determinar si existieron conductas negligentes o errores médicos en procedimientos clave realizados a los recién nacidos.

Uno de los puntos bajo análisis es la colocación de vías centrales para administrar medicación. Según explicó el abogado querellante Ignacio Alcántara, en ambos casos se habría utilizado una vía subclavia, un procedimiento más complejo que requiere control ecográfico para evitar lesiones internas.

La querella sospecha que en el caso de Lucca la vía pudo haber provocado una perforación pulmonar que derivó en la hemorragia fatal.

En Alexi, en tanto, se investiga si la colocación habría perforado el corazón y generado una acumulación de líquido que impidió su funcionamiento normal.

“Fue una muerte trágica. Sufrió muchísimo”, sostuvo el abogado sobre el fallecimiento de Alexi.

La denuncia de una médica neonatóloga

A las denuncias realizadas por las familias se sumó la presentación judicial de María Victoria Bianchi, una médica neonatóloga que trabajó durante abril en el Hospital SAMIC.

La profesional publicó un video en redes sociales donde explicó que decidió acudir a la Justicia luego de presenciar “dos eventos muy graves”.

“En este último mes de abril sucedieron dos muertes de bebés en el lapso de diez días y sinceramente hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la Justicia intervenga”, expresó.

Bianchi aseguró además que realizó la presentación “por respeto a los bebés muertos y a sus familias”.

La denuncia fue radicada inicialmente en Córdoba, provincia donde reside la médica, y luego enviada a la Fiscalía de Instrucción de El Calafate.

Historias clínicas, pericias y una exhumación

El juez Pablo Albarracín ordenó en las últimas horas una serie de medidas consideradas clave para el avance de la causa.

Entre ellas:

La intervención del Cuerpo Médico Forense de Río Gallegos

El análisis de historias clínicas y estudios médicos

La revisión de documentación interna del hospital

La exhumación del cuerpo de Alexi Natanael Andrade

La exhumación se realizará esta semana y buscará determinar con mayor precisión las causas de la muerte.

Además, un cardiólogo infantil que participó de una reanimación habría dejado asentado en la historia clínica una posible mala colocación de la vía central.

El hospital inició una investigación interna

Tras la difusión pública del caso, el Hospital SAMIC de El Calafate emitió un comunicado oficial confirmando que abrió una investigación interna.

“El Hospital SAMIC El Calafate informa que se encuentra llevando adelante una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos”, señaló la institución.

También aseguró que se encuentra colaborando con la Justicia y que puso a disposición toda la documentación solicitada.

Uno de los datos que llamó la atención dentro de la investigación es que el propio hospital se presentó como querellante en la causa, algo que para la defensa de las familias podría indicar la existencia de irregularidades internas.