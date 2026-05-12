En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
TRISTEZA

Conmoción: la sospechosa muerte de dos bebés prematuros que tiene en vilo a un hospital

La Justicia investiga la muerte de dos bebés prematuros, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el área de neonatología.

Banner Seguinos en google DESK
Conmoción en una provincia: la sospechosa muerte de dos bebés prematuros en un hospital.

Conmoción en una provincia: la sospechosa muerte de dos bebés prematuros en un hospital.

La Justicia de Santa Cruz investiga la muerte de dos bebés prematuros ocurridas durante abril en el área de neonatología del Hospital SAMIC de El Calafate. La causa se inició tras una serie de denuncias que apuntan a posibles irregularidades médicas y presuntos errores en procedimientos realizados a recién nacidos internados en el centro de salud.

Leé también La enfermera condenada por el caso de los bebés fallecidos en Córdoba pidió la nulidad del juicio
La enfermera condenada por el caso de los bebés fallecidos en Córdoba pidió la nulidad del juicio. 

Hasta el momento, existen cuatro presentaciones judiciales vinculadas al caso: dos corresponden a los fallecimientos de los bebés y otras dos están relacionadas con presuntas situaciones de mala praxis en el funcionamiento del servicio de neonatología.

Dos muertes en pocos días que despertaron sospechas

Según indica El Comodorense, uno de los bebés fallecidos fue Lucca Emanuel Morales, nacido el 3 de abril con bajo peso y que murió apenas tres días después. Según el certificado de defunción, el bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio asociado a prematuridad y hemorragia pulmonar.

El segundo caso fue el de Alexi Natanael Andrade, otro bebé prematuro que murió el 16 de abril tras permanecer internado en neonatología. En su acta de defunción se indicó como causa un paro cardiorrespiratorio, sepsis por un germen multirresistente y prematurez.

Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir dudas dentro de las familias y también entre profesionales de la salud que participaron de la atención médica.

La hipótesis que investiga la Justicia

La investigación judicial busca determinar si existieron conductas negligentes o errores médicos en procedimientos clave realizados a los recién nacidos.

Uno de los puntos bajo análisis es la colocación de vías centrales para administrar medicación. Según explicó el abogado querellante Ignacio Alcántara, en ambos casos se habría utilizado una vía subclavia, un procedimiento más complejo que requiere control ecográfico para evitar lesiones internas.

La querella sospecha que en el caso de Lucca la vía pudo haber provocado una perforación pulmonar que derivó en la hemorragia fatal.

En Alexi, en tanto, se investiga si la colocación habría perforado el corazón y generado una acumulación de líquido que impidió su funcionamiento normal.

Fue una muerte trágica. Sufrió muchísimo”, sostuvo el abogado sobre el fallecimiento de Alexi.

La denuncia de una médica neonatóloga

A las denuncias realizadas por las familias se sumó la presentación judicial de María Victoria Bianchi, una médica neonatóloga que trabajó durante abril en el Hospital SAMIC.

La profesional publicó un video en redes sociales donde explicó que decidió acudir a la Justicia luego de presenciar “dos eventos muy graves”.

En este último mes de abril sucedieron dos muertes de bebés en el lapso de diez días y sinceramente hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la Justicia intervenga”, expresó.

Bianchi aseguró además que realizó la presentación “por respeto a los bebés muertos y a sus familias”.

La denuncia fue radicada inicialmente en Córdoba, provincia donde reside la médica, y luego enviada a la Fiscalía de Instrucción de El Calafate.

Historias clínicas, pericias y una exhumación

El juez Pablo Albarracín ordenó en las últimas horas una serie de medidas consideradas clave para el avance de la causa.

Entre ellas:

  • La intervención del Cuerpo Médico Forense de Río Gallegos
  • El análisis de historias clínicas y estudios médicos
  • La revisión de documentación interna del hospital
  • La exhumación del cuerpo de Alexi Natanael Andrade

La exhumación se realizará esta semana y buscará determinar con mayor precisión las causas de la muerte.

Además, un cardiólogo infantil que participó de una reanimación habría dejado asentado en la historia clínica una posible mala colocación de la vía central.

El hospital inició una investigación interna

Tras la difusión pública del caso, el Hospital SAMIC de El Calafate emitió un comunicado oficial confirmando que abrió una investigación interna.

El Hospital SAMIC El Calafate informa que se encuentra llevando adelante una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos”, señaló la institución.

También aseguró que se encuentra colaborando con la Justicia y que puso a disposición toda la documentación solicitada.

Uno de los datos que llamó la atención dentro de la investigación es que el propio hospital se presentó como querellante en la causa, algo que para la defensa de las familias podría indicar la existencia de irregularidades internas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Golpes, gritos y bebés llorando: los violentos videos que sacuden a un jardín maternal
Horror en Villa Ballester: encontraron ocho fetos en bolsas de consorcio e investigan una red de venta de bebés
Horror: fue a tirar la basura y encontró algo aberrante dentro de un contenedor

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar