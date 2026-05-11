Oficial y confirmado: el Gobierno prohibirá los adelantamientos de autos en rutas de todo el país

La nueva normativa establece que, bajo situaciones climáticas severas, los vehículos deberán permanecer obligatoriamente en el carril derecho, dejando libre el izquierdo para usos prioritarios.

El carril izquierdo quedará reservado para emergencias

Esta disposición representa uno de los cambios más significativos en la política vial reciente de España.

Cuando las autoridades activen protocolos especiales por nieve o hielo:

Se prohibirá adelantar por el carril izquierdo

Todos los vehículos deberán circular por la derecha

El carril izquierdo será reservado exclusivamente para quitanieves y vehículos de emergencia

El objetivo principal es evitar el colapso vial que suele producirse durante grandes tormentas invernales, cuando numerosos automóviles quedan atrapados o bloquean el paso.

Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, explicó que este cambio busca anticiparse a escenarios de caos vial.

Según detalló, durante episodios meteorológicos severos es frecuente que todos los carriles queden obstruidos, dificultando enormemente el acceso de maquinaria especializada.

“Con esta modificación pretendemos facilitar el trabajo de los servicios de mantenimiento y garantizar que las condiciones de circulación sigan siendo óptimas incluso en situaciones climáticas adversas”, sostuvo.

El fin de ciertas maniobras habituales en invierno

Para muchos conductores, especialmente quienes viajan regularmente por regiones montañosas o zonas con nevadas frecuentes, esta nueva normativa implicará una modificación importante en sus hábitos de conducción.

Hasta ahora, numerosos usuarios seguían utilizando el carril izquierdo para adelantar incluso en contextos de baja adherencia. Sin embargo, la DGT considera que esa práctica incrementa el riesgo de accidentes, colisiones y bloqueos masivos.

Con la futura normativa:

Quedará restringida cualquier maniobra de adelantamiento cuando las condiciones climatológicas comprometan seriamente la seguridad.

Esto no solo busca proteger a los conductores, sino también optimizar la respuesta operativa de:

Servicios de rescate

Ambulancias

Policía

Bomberos

Equipos quitanieves

Nuevas reglas para adelantar vehículos detenidos

Además de los cambios relacionados con temporales, la DGT prepara otra reforma clave vinculada a los adelantamientos de vehículos inmovilizados.

Esta modificación apunta a proteger especialmente a conductores detenidos en banquinas, operarios viales, ciclistas y personas involucradas en averías.

Las nuevas obligaciones serán mucho más estrictas:

Reducir la velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite permitido

Mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros

Invadir parcialmente el carril contrario solo si resulta seguro

Aplicar las mismas reglas frente a ciclistas o usuarios vulnerables

Por ejemplo:

Si una carretera permite circular a 90 km/h, el conductor deberá reducir su velocidad a 70 km/h como máximo al superar un vehículo detenido.

Más prevención para reducir accidentes

La DGT considera que muchas tragedias ocurren por maniobras imprudentes al pasar junto a vehículos averiados o personas expuestas en la vía pública.

Con estas nuevas reglas, se busca:

Reducir atropellos

Evitar choques laterales

Mejorar la protección de trabajadores viales

Disminuir riesgos para ciclistas

La intención es reforzar una conducción preventiva, obligando a extremar cuidados en situaciones que históricamente han generado accidentes graves.

La otra amenaza: falsas multas y estafas digitales

Mientras endurece las normas de circulación, la DGT también enfrenta un problema creciente en el entorno digital: las campañas de phishing que utilizan su nombre para engañar a conductores.

En las últimas semanas, el organismo lanzó una advertencia urgente sobre correos electrónicos fraudulentos que informan falsamente sobre multas impagas.

Estos mensajes suelen indicar:

Una multa inicial de 100 euros

Un supuesto aumento a 210 euros

La amenaza de elevar el monto a 500 euros en 24 horas

El objetivo es generar miedo para que el usuario haga clic en enlaces maliciosos.

Cómo funciona el fraude

Los correos falsos incluyen botones como:

“Consultar expediente”

“Proceder al pago”

“Regularizar deuda”

Al acceder, la víctima puede:

Entregar datos bancarios

Compartir información personal

Descargar malware

Comprometer sus cuentas

La DGT y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) fueron contundentes:

La DGT nunca comunica multas por correo electrónico ni por SMS.

Canales oficiales de notificación

Las únicas vías válidas para recibir sanciones son:

Correo postal certificado

Dirección Electrónica Vial (DEV)

Aplicación oficial MiDGT

Por ello, cualquier mensaje que exija pagos inmediatos o amenace con aumentos automáticos debe considerarse sospechoso.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Las autoridades aconsejan:

No abrir enlaces desconocidos

No descargar archivos adjuntos

No proporcionar datos bancarios

Verificar siempre en la web oficial

Marcar correos sospechosos como spam

La prevención digital se vuelve tan importante como la seguridad en carretera.

Un cambio integral en la movilidad española

Las nuevas disposiciones reflejan una estrategia más amplia de la DGT: adaptar la circulación a desafíos modernos, desde el cambio climático hasta el aumento de ciberdelitos.

En este nuevo escenario, el conductor deberá acostumbrarse a:

Mayor control normativo

Restricciones temporales más severas

Protocolos de emergencia más exigentes

Mayor responsabilidad digital

Seguridad, tecnología y prevención

La combinación entre nuevas normas físicas en carretera y advertencias sobre delitos virtuales muestra que la movilidad moderna ya no depende únicamente de saber conducir.

Hoy, circular de forma segura implica también:

Conocer reglamentos actualizados

Respetar restricciones climáticas

Proteger datos personales

Detectar fraudes

España redefine su modelo de conducción

La DGT busca transformar la experiencia vial en una más segura, controlada y preparada para emergencias.

Aunque algunas medidas podrían generar resistencia entre conductores acostumbrados a mayor libertad en carretera, las autoridades insisten en que el objetivo final es salvar vidas, evitar colapsos y responder mejor ante situaciones críticas.

La futura prohibición de adelantamientos en condiciones extremas, el refuerzo de protocolos frente a vehículos detenidos y la lucha contra las estafas digitales marcan un antes y un después en la política vial española.

Conducir en España cambiará, y quienes no se adapten podrían enfrentar sanciones, riesgos mayores o incluso convertirse en víctimas de nuevas amenazas.