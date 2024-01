Polémica en EEUU por el método que se usará para ejecutar a un condenado a muerte: "Es una tortura"

El nitrógeno está aproximadamente en el 80% del aire que respiramos, pero nuestro organismo solo utiliza el oxígeno para respirar y vivir. Si se aplica de manera pura, el nitrógeno causa una hipoxia que termina matando al ser humano. No obstante, puede haber fallas y eso es lo que levanta protestas desde hace años en el estado de Alabama.

pena de muerte por nitrógeno.jpg El método de pena de muerte inhalando nitrógeno y los riesgos que entrañan sus posibles fallas (Foto: gentileza Daily Mail).

Los diferentes métodos que se han aplicado han ido variando en la medida que se busca producir la muerte de la manera más rápida posible y sin un sufrimiento encarnizado para la víctima. Por eso, en los Estados Unidos, la inyección letal es el método utilizado.

Pero en Alabama, con Smith, utilizarán el nitrógeno. Se le coloca una máscara al reo por la cual se le envía nitrógeno puro. En pocos segundos, el nitrógeno causa una hipoxia (no permite que el oxígeno llegue al cerebro) y a continuación una falla general de los órganos debe provocar la muerte, sin que el condenado lo sienta porque se habrá desmayado rápidamente.

El envío de nitrógeno solo se interrumpe cuando el electrocardiograma (ECG) comprueba que no hay actividad del corazón. De lo contrario, se aplica durante 15 minutos más.

Reparos a este tipo de ejecución

Las objeciones son muchas. Primero, la máscara no es hermética y puede ingresar oxígeno de la sala, lo cual retardará el efecto del nitrógeno y el detenido puede comenzar a sufrir. Además, si no produce la muerte, la hipoxia puede dejar a la persona en un estado vegetativo permanente: no lo habrá matado, seguirá vivo y el debate es quién debe hacerse cargo de esa penosa situación.

Además, la persona, si no se desmaya rápidamente, puede tener convulsiones, ahogarse en su propio vómito y, por lo tanto, sufrir de una manera que viola cualquier derecho humano básico. Por eso, las Naciones Unidas asimila este método con un caso de "tortura".

pena de muerte protestas.jpg Grupos y ONG se manifiestan contra la pena de muerte en Alabama (Foto: gentileza Daily Mail).

Segunda "ejecución" de Kenneth Smith

Aunque parezca increíble, eso ocurrió en noviembre de 2022. Smith fue llevado a la cámara de ejecución para aplicarle una inyección letal. Pero por extraño que parezca, el verdugo demoró varios minutos sin encontrar la vena para inyectarlo. Por supuesto, Kenneth comenzó a gritar y a moverse al ver que la sentencia se demoraba ante la tortura psicológica del momento.

pena de muerte kenneth smith primer intento.jpg Kenneth Smith sorteó en 2022 la pena de muerte por la aplicación de la inyección letal. (foto: Gentileza Daily Mail)

Por el momento, nunca llegó un pedido de clemencia para Smith, quien está próximo a convertirse en el primer condenado a morir por inhalar nitrógeno.