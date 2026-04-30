Crimen de Báez Sosa: nuevo revés judicial complica a los rugbiers condenados por el crimen

El expediente sigue su curso en la provincia de Buenos Aires. La próxima instancia clave es la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, paso necesario antes de que el caso pueda eventualmente volver a la Corte nacional.

lucas-pertossi-hablo-sobre-el-asesinato-de-baez-sosa-foto-captura-america-tv-GOIJ6VAG45FQTJDSRDLXDFKCBM Lucas Pertossi habló sobre el asesinato de Báez Sosa. (Foto: captura América TV).

No es la primera vez que el máximo tribunal rechaza recursos en esta causa: en otras oportunidades ya había desestimado presentaciones vinculadas a cuestiones procesales, sin analizar el fondo del caso.

Las condenas por el crimen de Báez Sosa

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por homicidio doblemente agravado.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes necesarios.

Un año después, el 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación bonaerense confirmó las perpetuas, aunque eliminó el agravante de alevosía. Esa resolución fue apelada y aún espera una definición final en la Justicia provincial.

Qué puede pasar ahora

Con este fallo, la Corte Suprema nacional dejó en claro que el caso todavía debe resolverse en instancias locales antes de cualquier revisión definitiva. La expectativa ahora está puesta en el pronunciamiento de la Corte bonaerense, que podría marcar el rumbo final de una de las causas más conmocionantes de los últimos años en la Argentina.