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Crimen de Báez Sosa: nuevo revés judicial complica a los rugbiers condenados por el crimen

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó las presentaciones al considerar que no corresponde su intervención.

La Corte Suprema rechazó recursos que presentaron las defensas de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. 

La Corte Suprema rechazó recursos que presentaron las defensas de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de recursos presentados por las defensas de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. La decisión se conoció en medio de la espera por una definición clave de la Justicia bonaerense sobre las condenas.

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Según trascendió, los planteos habían sido impulsados por los abogados de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano y Ciro Pertossi, todos representados por Hugo Tomei, luego de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia rechazara distintos recursos.

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó las presentaciones al considerar que no corresponde su intervención en esta instancia del proceso, ya que todavía no hay una sentencia firme.

En la misma línea, también fue rechazada la queja presentada por Máximo Thomsen, impulsada por su abogado Francisco Oneto, por no cumplir con los requisitos formales. Además, durante el trámite, Lucas Pertossi pidió la nulidad de su condena al sostener que había sido mal defendido, planteo que también fue descartado.

El expediente sigue su curso en la provincia de Buenos Aires. La próxima instancia clave es la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, paso necesario antes de que el caso pueda eventualmente volver a la Corte nacional.

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Lucas Pertossi habl&oacute; sobre el asesinato de B&aacute;ez Sosa. (Foto: captura Am&eacute;rica TV).

Lucas Pertossi habló sobre el asesinato de Báez Sosa. (Foto: captura América TV).

No es la primera vez que el máximo tribunal rechaza recursos en esta causa: en otras oportunidades ya había desestimado presentaciones vinculadas a cuestiones procesales, sin analizar el fondo del caso.

Las condenas por el crimen de Báez Sosa

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por homicidio doblemente agravado.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes necesarios.

Un año después, el 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación bonaerense confirmó las perpetuas, aunque eliminó el agravante de alevosía. Esa resolución fue apelada y aún espera una definición final en la Justicia provincial.

Qué puede pasar ahora

Con este fallo, la Corte Suprema nacional dejó en claro que el caso todavía debe resolverse en instancias locales antes de cualquier revisión definitiva. La expectativa ahora está puesta en el pronunciamiento de la Corte bonaerense, que podría marcar el rumbo final de una de las causas más conmocionantes de los últimos años en la Argentina.

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