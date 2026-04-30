La incómoda reacción de Andrea Rincón cuando Yanina Latorre le preguntó si Julieta Ortega la amenazó

Andrea, afectada, respondió: "Me arrepentí mucho de decir eso, me quedé sin voz". Ante la repregunta de Yanina sobre el motivo, agregó: "Porque después al otro día me matan".

La actriz se quebró al hablar de lo difícil que le resultó enfrentar la exposición pública: "Yo estoy contendiendo el llanto, porque la gente es cruel, a mí me costó mucho sentir que yo tengo valor".

Más adelante, explicó el origen de su reacción: "Yo cuando salté a decir esto, fue por que la pregunta de Martín Cirio fue: '¿Por qué te peleaste con Julieta con lo que te ayudó?' No hay una balanza. Y yo cuando hablé con Julieta, porque hablé, le dije: 'Juli, ¿vos te das cuenta que nunca saliste a decir que nosotras tuvimos una amistad recíproca?'".

Yanina insistió en que Andrea también había sido generosa: "¿Y por qué no lo hace?". Andrea contestó: "No lo sé". Y la conductora sumó: "Porque vos también fuiste buena, le diste tu amistad, yo sé que viajaron juntas, la invitaste un viaje a Nueva York cuando ella estaba deprimida porque cortó con una expareja, vos también fuiste buena persona con ella".

La conversación se tornó más intensa cuando Latorre recordó episodios incómodos del programa que compartían: "Pero algo pasó para que vos te vayas. Yo sé que vos no le hiciste nada, yo sé que vos te sentiste muy incómoda en el programa que hacían ustedes, que te sentías expuesta, que siempre te llevaban a hablar de sexo, que te sentías 'bullyneada'". Andrea reconoció: "Sí, y ella por ahí habrá sentido otras cosas".

En ese momento, Yanina fue directa y le preguntó: "Pero vos sentiste eso, no tengas miedo, no te van a hacer nada. ¿Estás amenazada?". Andrea se quedó callada, miró hacia abajo y respondió: "No, no es que esté amenazada, no. Yo siento que yo tengo mucho amor, el amor por Julieta no dejó de ser, yo a Julieta la sigo amando".

Yanina insistió: "Pero por algo te distanciaste, vos no hablaste nunca más, ni llegó a haber una pelea, vos te abriste de ese programa, te fuiste sin cobrar un peso". Andrea replicó: "Ella lo dijo, pasaron muchas cosas, no fue que no pasó nada, pasaron muchas cosas".

La conductora también recordó un episodio con Leticia Brédice: "También yo sé que una vez fue Leticia Brédice al programa, grabaron una nota muy complicada que no voy a hacer referencia, con problemas de adicción, hablando del hermano de Leticia, y al otro día vos te amenazaron por esa nota. Te llamó un abogado, la tuviste que bajar, y vos te sentiste también ahí expuesta y nadie se hizo cargo y el tema vos no lo sacaste". Andrea contestó: "Esas cosas no me corresponden hablarlas".

Hacia el final de la nota, Yanina le dijo: "Yo siento que hay algo más y no sé si te han llamado, si te han amenazado, si tenés miedo de no volver a laburar, pero siento que hay algo que no estás pudiendo contar. Igual te entiendo, igual no tengas miedo porque nadie va a decir nada, porque lo mejor siempre es contar tu verdad".

Andrea cerró con un mensaje cargado de emoción: " A veces se paga un precio muy caro cuando abrís la boca, no siempre es lo mejor y a veces hay que callar, y yo creo que hay una justicia que es divina y el tiempo siempre pone todo en su lugar. Y la única verdad de lo que yo puedo decir es que sí, que sí soy agradecida, que sí me abrieron las puertas de su casa, que sí es verdad que su hermano me dio trabajo, que sí admiro mucho a Evangelina y me parece una madraza, que para mí Ramón es un ejemplo como persona".

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Qué contó Andrea Rincón sobre su pelea con Julieta Ortega

Durante años, Andrea Rincón y Julieta Ortega compartieron proyectos y una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, en el stream de Martín Cirio, la actriz decidió abrirse y contar qué fue lo que sucedió entre ellas y cómo ese vínculo terminó quebrándose.

"Lo de Juleta me dolió mucho. Eso todavía lo estoy sanando. De hecho, en un momento termino internada porque me llaman cuando yo me desvinculo de un trabajo que teníamos juntas. Yo seguía siendo socia y estaba a mi nombre. No cobré un mango, obviamente, porque cuando fui le dije: 'Mirá, lo único que quiero es tu amistad, así que esperemos a que pase el tiempo. No quiero nada de esto'", relató con crudeza.

Andrea recordó que todo se complicó a partir de un llamado inesperado: "Y cuando me llama por teléfono una abogada de alguien que había participado en el programa diciéndome que si por favor podía ayudarla porque no le querían sacar unas cosas de una persona que había participado en el programa que quería borrar. Yo me cago toda, digo: 'Lo único que me falta es que no cobre un peso con esto, dijeron tres temporadas con algo'. Yo me fui de ese programa y ahí fue donde empezaron a estar más las rispideces".

Ese episodio, según contó, derivó en un problema de salud que la llevó a una internación: "Me llama una abogada de una actriz que participó ahí y cuando yo empiezo a escuchar los audios, empiezo a escuchar un montón de cosas que esta chica dice: 'Yo no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos. Mirá, esto que le hicieron Andrea'. Ahí me baja la presión y a la semana caigo internada con un dolor muy fuerte en la espalda que no se me iba".

En medio de la tensión, Rincón optó por ceder: "Me llama una persona y me dice: 'Mirá que no tenés que pagar nada'. Yo me pregunté: '¿Cómo yo no tengo que pagar nada?' Si yo te estoy dando los derechos de algo que es mío. Te lo estoy dando yo gratis. Todo era como una cosa de locos. Así que cedí los derechos para que no me hagan ningún tipo de problema".

Conmovida, la actriz confesó lo que significó para ella: "Fue como una rotura muy grande de corazón y todavía no me animé a sentarme a decir: 'Che, pasó esto, esto y esto, me enteré de esto, de esto y de esto'. No me gustó que lo haya hecho público".

Finalmente, expresó su dolor por cómo se interpretó todo: "Para la gente es como si ella me hubiese ayudado y yo sería como una ingrata y no hay nada más lejos. Yo le dejé un programa que no cobré un mango y me fui de una manera horrenda. Entonces, digo: '¿Para qué hacés público algo que no hace falta?' ¿Por qué no venís y me hablas a mí? ¿Cuántos años de amistad tuvimos?".