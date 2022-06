Se cumplen 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania: cinco datos claves de la guerra

Más sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania

putin en plaza roja 2.jpg

La Unión Europea (UE) logró derribar el último obstáculo que restaba para aprobar su sexto paquete de medidas contra Rusia, que incluye un embargo parcial al petróleo.

No obstante, el viceprimer ministro ruso y encargado de Energía, Alexander Novak, advirtió que por las nuevas sanciones de la UE "los consumidores europeos serán los primeros en sufrir" porque "no solo subirán los precios del petróleo, sino también los de los productos petrolíferos", y remarcó que no descartaba que "haya un gran déficit de productos petrolíferos en la UE".

Estados Unidos anunció sus propias sanciones, que incluyen a un gestor del presidente Putin y a una empresa de Mónaco que proporciona yates de lujo a la élite de Moscú.

El parlamento de Moldavia aprobó la prohibición definitiva de los noticieros rusos en el país, medida vigente desde la invasión rusa de Ucrania. La ofensiva de Moscú el 24 de febrero reavivó la tensión en Moldavia, que aspira a ser miembro de la UE y tiene en su territorio una región separatista, Transnistria, apoyada por Rusia.

Para la ONU, en la guerra entre Rusia y Ucrania no tendrá un ganador

673443509_224410332_1706x960.webp

La guerra en Ucrania "no tendrá un ganador", sostuvo este viernes hoy el coordinador de la ONU para ese país, , Amin Awad, al cumplirse 100 días de la invasión rusa.

"Necesitamos paz. La guerra debe cesar", exhortó el funcionario de la ONU mediante un comunicado, en un momento en el que las negociaciones entre Rusia y Ucrania están en un punto muerto desde hace semanas, reportó la agencia de noticias AFP.

La invasión rusa lanzada el 24 de febrero "ha implicado un alto precio para los civiles", advirtió Awad citando "la destrucción y la devastación de ciudades y aldeas" y "las vidas, casas, empleos y perspectivas perdidas".