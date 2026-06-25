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TERREMOTO Y ESCOMBROS

Se derrumbó un hotel en Venezuela con familiares de deportistas adentro: el desgarrador video

El doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela provocó el derrumbe del Hotel Eduard's, uno de los complejos más reconocidos de La Guaira. Entre los huéspedes había familiares de integrantes de dos equipos de béisbol.

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Terremoto en Venezuela: se derrumbó un hotel de lujo y buscan a familiares de deportistas.

Terremoto en Venezuela: se derrumbó un hotel de lujo y buscan a familiares de deportistas.

La tragedia provocada por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela sumó una escena dramática en el estado de La Guaira. El hotel Eduard's, uno de los complejos turísticos más reconocidos de la costa caribeña, colapsó por completo mientras alojaba a decenas de personas. Entre ellas, según medios especializados, había familiares y allegados de integrantes de los equipos de béisbol Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira.

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Las impactantes imágenes difundidas desde la zona muestran al edificio de ocho pisos reducido a una montaña de escombros, mientras rescatistas trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes.

El hotel pidió ayuda tras el derrumbe

Pocas horas después del colapso, la cuenta oficial del Hotel Eduard's publicó un desesperado pedido de auxilio en redes sociales. "Se requiere asistencia inmediata de los organismos de rescate en el complejo hotelero", señalaron desde el establecimiento, mientras continuaban las tareas de búsqueda.

De acuerdo con el medio venezolano Diamante 23, en el edificio se encontraban familiares de los ex beisbolistas Gorkys Hernández y Eliezer Alfonzo. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuántas personas estaban alojadas cuando ocurrió el derrumbe.

Por su parte, el portal El Padi TV indicó que el ex lanzador dominicano Jenrry Mejía logró salir con vida del hotel. Según su testimonio, perdió todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, y colaboró en la evacuación de otras personas. También aseguró que aún había huéspedes desaparecidos entre los escombros.

Uno de los hoteles más exclusivos de La Guaira

Ubicado en Macuto, a pocos minutos del aeropuerto internacional Simón Bolívar y frente al mar Caribe, el Hotel Eduard's era uno de los alojamientos más tradicionales de la región.

El complejo contaba con 106 habitaciones distribuidas en ocho plantas, además de piscina, restaurantes, gimnasio, áreas recreativas y espacios para eventos. En los días previos al terremoto había lanzado promociones especiales para quienes quisieran seguir los partidos del Mundial 2026, con paquetes que incluían desayuno, bebidas y actividades recreativas.

Las tarifas oscilaban entre 60 y 95 dólares por noche, según el tipo de habitación.

La Guaira, una de las zonas más devastadas

El colapso del hotel se produjo luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas segundos de diferencia, que afectaron gran parte del norte venezolano. La Guaira fue declarada una de las zonas más afectadas, con numerosos edificios destruidos, daños severos en viviendas e infraestructura y cortes generalizados de electricidad.

El balance oficial difundido este jueves elevó a 164 la cifra de víctimas fatales y 971 la de heridos, aunque las autoridades advirtieron que el número podría aumentar debido a que continúan las tareas de rescate. Además, miles de personas permanecen desaparecidas o incomunicadas, y se habilitó una plataforma para reportar familiares y allegados cuyo paradero aún se desconoce.

Por qué hubo tantos derrumbes

Especialistas en ingeniería estructural explicaron que muchas edificaciones venezolanas fueron construidas bajo normas sísmicas antiguas, lo que incrementa el riesgo de colapso frente a terremotos de gran magnitud.

Kenneth O'Dell, director de MHP Structural Engineers, señaló que las estructuras de hormigón construidas antes de la actualización de los códigos antisísmicos presentan una mayor vulnerabilidad, especialmente cuando se producen movimientos consecutivos como los registrados en Venezuela.

Mientras continúan las labores de rescate, el derrumbe del Hotel Eduard's se convirtió en uno de los símbolos más impactantes de una tragedia que ya figura entre las peores catástrofes naturales registradas en el país en las últimas décadas.

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