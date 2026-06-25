Se derrumbó un hotel en Venezuela con familiares de deportistas adentro: el desgarrador video

Por su parte, el portal El Padi TV indicó que el ex lanzador dominicano Jenrry Mejía logró salir con vida del hotel. Según su testimonio, perdió todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, y colaboró en la evacuación de otras personas. También aseguró que aún había huéspedes desaparecidos entre los escombros.

Uno de los hoteles más exclusivos de La Guaira

Ubicado en Macuto, a pocos minutos del aeropuerto internacional Simón Bolívar y frente al mar Caribe, el Hotel Eduard's era uno de los alojamientos más tradicionales de la región.

El complejo contaba con 106 habitaciones distribuidas en ocho plantas, además de piscina, restaurantes, gimnasio, áreas recreativas y espacios para eventos. En los días previos al terremoto había lanzado promociones especiales para quienes quisieran seguir los partidos del Mundial 2026, con paquetes que incluían desayuno, bebidas y actividades recreativas.

Las tarifas oscilaban entre 60 y 95 dólares por noche, según el tipo de habitación.

JUST IN: Hotel Eduard’s in Venezuela’s La Guaira completely destroyed after powerful earthquakes pic.twitter.com/k7V6rofxFX — Rapid Report (@RapidReport2025) June 25, 2026

La Guaira, una de las zonas más devastadas

El colapso del hotel se produjo luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas segundos de diferencia, que afectaron gran parte del norte venezolano. La Guaira fue declarada una de las zonas más afectadas, con numerosos edificios destruidos, daños severos en viviendas e infraestructura y cortes generalizados de electricidad.

El balance oficial difundido este jueves elevó a 164 la cifra de víctimas fatales y 971 la de heridos, aunque las autoridades advirtieron que el número podría aumentar debido a que continúan las tareas de rescate. Además, miles de personas permanecen desaparecidas o incomunicadas, y se habilitó una plataforma para reportar familiares y allegados cuyo paradero aún se desconoce.

Por qué hubo tantos derrumbes

Especialistas en ingeniería estructural explicaron que muchas edificaciones venezolanas fueron construidas bajo normas sísmicas antiguas, lo que incrementa el riesgo de colapso frente a terremotos de gran magnitud.

Kenneth O'Dell, director de MHP Structural Engineers, señaló que las estructuras de hormigón construidas antes de la actualización de los códigos antisísmicos presentan una mayor vulnerabilidad, especialmente cuando se producen movimientos consecutivos como los registrados en Venezuela.

Mientras continúan las labores de rescate, el derrumbe del Hotel Eduard's se convirtió en uno de los símbolos más impactantes de una tragedia que ya figura entre las peores catástrofes naturales registradas en el país en las últimas décadas.