Terremotos en Venezuela: grabó en vivo el terrible derrumbe de su edificio mientras escapaba

Primero hay rajaduras, piezas de mampostería caídas o la pintura de las paredes y el techo. Pero a medida que se acerca a la planta baja, los escombros ya son notorios. Hay enormes rajaduras en las paredes y mayor destrucción

En una de las plantas próximas a la planta baja, los escombros acumulados sobre las escaleras no dejan ver a los escalones por donde la persona debe ganar el paso hacia el aire libre para sentirse seguro. Así fue el drama de miles de venezolanos tras estos dos sismos de manera casi simultánea, con epicentro en la Guaira, en las afueras de Caracas, la capital del país.

De menor a mayor. El grave riesgo del deterioro estructural de un edificio tras los terremotos en Venezuela. (foto: Captura de TV)

Terremoto: el daño estructural registrado en video

El hombre que se grabó escapando de su propia vivienda, dejó un documento de gran valor sobre el deterioro causado a la estructura por los dos terremotos. Resistió, pero con solo ver las imágenes - piso tras piso - se puede suponer que por mucho tiempo no volverá a ser habitable.

"Mier...." es lo primero que dice cuando sale al palier de su piso. No puede creer lo que acaba de suceder. Más adelante dirá que acababa de subir por el ascensor y cuando ingresó en su hogar, se produjeron ambos sismos.

Entonces, comienza el descenso mientras va grabando toda la estructura de la escalera y el palier de cada piso. Como si fuera una película de suspenso y terror, todo se va degradando y volviendo más peligroso. La primera imagen muestra la zona de escaleras y se ve normal, hasta la tierra y el pasto exterior se puede ver por los aire y luz de la escalera.

A medida que va bajando, la secuencia muestra como quedó de comprometida la estructura de los 10 pisos. A principio solo hay unas láminas de la pintura que se levantaron de las paredes. Enseguida, con cada piso que renueva en el descenso, todo se vuelve más peligroso.

"¡Que locura es esto!"

Las paredes pierden su revestimiento y la pintura. Lo mismo con el cielo raso. Aparecen los primeros escombros sobre el piso de los escalones. Con cada piso que baja, se observan más importantes daños. Las rajaduras comienzan a transformarse en boquetes porque parte de la construcción de las paredes cedió. Por alguna de ellas, puede verse el exterior.

En tanto, los escombros van cubriendo cada vez más la superficie de los escalones y las escaleras. En el segundo piso, vuelve a proferir un insulto luego de decir: "¡qué locura es esto!". Minutos antes, subió en ascensor hasta su vivienda en un edificio en perfectas condiciones.

Pero los pisos más bajos ya demandan otro esfuerzo a morador y su cámara. Se ve que tiene unas zapatillas con las que debe elegir el paso y cuidarse por donde camina. Es que ya no están los escalones y debe descender por entre los escombros. En el primer piso, hasta se ven caños que salieron al aire libre al desmoronarse parte de la construcción.

Por suerte para él, luego de unos minutos de sufrimiento, logra salir desde la planta baja - deteriorada - al exterior del edificio. Su vida está a salvo y quedó este valioso testimonio sobre la potencia del terremoto en Venezuela.