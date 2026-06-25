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Impactantes fotos y videos de los terremotos en Venezuela: edificios derrumbados y escenas de desesperación

El doble sismo que sacudió Venezuela dejó al menos 164 muertos. Las imágenes que comenzaron a circular muestran la magnitud de la tragedia en Caracas y La Guaira, donde continúan las tareas de rescate entre los escombros.

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photoLas impactantes fotos del terremoto en Venezuela: edificios derrumbados

photoLas impactantes fotos del terremoto en Venezuela: edificios derrumbados, rescates contrarreloj y escenas de desesperación
Las impactantes fotos del terremoto en Venezuela: edificios derrumbados

Las impactantes fotos del terremoto en Venezuela: edificios derrumbados, rescates contrarreloj y escenas de desesperación

Las primeras imágenes de los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela comenzaron a recorrer el mundo y reflejan la magnitud de una tragedia que mantiene en vilo al país. Edificios reducidos a escombros, familias buscando desesperadamente a sus seres queridos y rescatistas trabajando sin descanso forman parte de las escenas que dejaron los dos fuertes sismos registrados este miércoles.

Leé también Milei expresó su apoyo a Venezuela tras el terremoto y ofreció ayuda humanitaria
Milei se expresó tras la catástrofe en Venezuela. (Foto: archivo). 

Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, tuvieron su epicentro a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas y provocaron severos daños en distintos puntos del país. Según las autoridades venezolanas, el saldo preliminar es de al menos 164 muertos y cientos de heridos, aunque las cifras podrían aumentar a medida que avanzan las tareas de búsqueda.

Las fotografías más impactantes provienen de La Guaira, una de las zonas más afectadas. Allí se registró el colapso de decenas de edificios y equipos de emergencia continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes.

En Caracas, varios inmuebles sufrieron derrumbes parciales y totales. Las imágenes muestran a bomberos, policías y voluntarios trepando entre estructuras destruidas mientras familiares esperan noticias de las personas que podrían haber quedado atrapadas.

“Cuando bajamos, el escenario era de película, de terror”, relató una vecina que logró escapar de uno de los edificios afectados en la capital venezolana.

Otra de las postales que dejó la catástrofe fue la de miles de personas permaneciendo durante horas en las calles por temor a nuevas réplicas. Muchos residentes abandonaron sus hogares en plena madrugada mientras los edificios continuaban moviéndose tras el doble temblor.

Las autoridades mantienen activo un amplio operativo de emergencia con participación de organismos de rescate nacionales e internacionales. Además, varios países ofrecieron ayuda humanitaria para colaborar con las tareas de asistencia.

Mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes, las impactantes imágenes que llegan desde Venezuela muestran la dimensión de una de las peores tragedias sísmicas que ha enfrentado el país en las últimas décadas.

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