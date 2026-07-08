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Momentos de terror en Nueva York: un histórico rascacielos estuvo al borde del derrumbe y se conocieron los videos del interior

Se dobló la estructura y sembró el pánico en la ciudad: qué pasa hoy en el lugar. Enterate.

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Momentos de terror en Nueva York: un histórico rascacielos estuvo al borde del derrumbe y se conocieron los videos del interior

Momentos de máxima tensión se vivieron en el corazón de Manhattan, donde un histórico edificio de 38 plantas generó una enorme alarma luego de que dos de sus vigas estructurales comenzaran a deformarse, obligando a evacuar el lugar, cerrar varias calles y desplegar un impresionante operativo de emergencia.

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La dramática secuencia ocurrió en la antigua sede de Pfizer, ubicada en 235 East 42nd Street, un edificio emblemático de la década del 70 que actualmente atraviesa una millonaria remodelación para convertirse en un exclusivo complejo de más de 1.600 departamentos de lujo.

El episodio fue registrado por los propios trabajadores de la obra, quienes captaron en video el momento en que las gigantescas estructuras de acero empezaban a doblarse en el piso 21. Las imágenes rápidamente recorrieron las redes sociales y despertaron preocupación por el riesgo de un posible colapso.

La alarma se activó cuando los obreros detectaron columnas visiblemente deformadas y sectores del edificio que presentaban hundimientos, una situación que obligó a las autoridades a actuar de inmediato.

En pocos minutos, la zona fue completamente evacuada, se interrumpió el tránsito en varias calles de Midtown Manhattan y especialistas en estructuras comenzaron a monitorear cada movimiento del edificio para evitar una tragedia.

Durante varias horas, la incertidumbre dominó una de las zonas más transitadas de Nueva York, mientras ingenieros trabajaban contra reloj para reforzar la estructura mediante un sistema de apuntalamiento de emergencia.

Finalmente, el comisionado del Departamento de Edificios de Nueva York, Ahmed Tigani, llevó tranquilidad al confirmar que las tareas permitieron estabilizar la construcción.

"El edificio está estable. No se ha movido desde que empezamos a monitorearlo más temprano hoy y tenemos confianza en el plan de emergencia que implementamos para mantenerlo estable", aseguró.

Con la estructura ya asegurada, las autoridades comenzaron a reducir el perímetro de seguridad y reabrieron parte de las calles que permanecían cerradas.

Aunque el peligro inmediato quedó controlado, el episodio dejó al descubierto la enorme complejidad de una de las reconversiones urbanas más ambiciosas de Nueva York. Lo que durante décadas fue la histórica sede de una de las farmacéuticas más importantes del mundo hoy busca transformarse en un moderno complejo residencial, pero una inesperada falla estructural estuvo a punto de convertir ese proyecto en una verdadera pesadilla.

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