Se despiden los cajeros: CAMBIA la manera de acceder al efectivo

Hasta ahora, en muchos casos bastaba con presentar una identificación oficial vigente. Sin embargo, las nuevas disposiciones incorporarán un segundo nivel de autenticación mediante datos biométricos, una herramienta que busca confirmar que quien realiza la operación es realmente el titular de la cuenta o una persona autorizada.

La medida representa uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de operaciones bancarias presenciales, ya que incorpora tecnologías que ya son utilizadas en distintos países para reforzar la seguridad financiera.

Qué documentación será obligatoria

Los clientes que efectúen movimientos superiores al monto establecido deberán presentar:

Una identificación oficial vigente.

Al menos un dato biométrico registrado por la institución bancaria.

Dependiendo del banco y de la infraestructura tecnológica disponible, los mecanismos biométricos podrán incluir distintas modalidades de identificación.

Entre las opciones que podrán utilizar las entidades financieras se encuentran:

Huella dactilar.

Reconocimiento facial.

Escaneo del iris.

Cada institución determinará qué tecnología implementará en función de sus plataformas y de los sistemas de validación disponibles.

Los cajeros automáticos también podrán incorporar estos controles

Uno de los aspectos más relevantes de esta modernización es que las verificaciones no estarán limitadas únicamente a las sucursales bancarias.

Los bancos también prevén que algunos cajeros automáticos equipados con tecnología biométrica puedan solicitar la autenticación del cliente antes de permitir una operación de alto monto.

Esto significa que, además de acudir a una sucursal, los usuarios podrían encontrarse con nuevos procesos de validación cuando utilicen terminales automáticas especialmente adaptadas para este tipo de operaciones.

La incorporación gradual de estas herramientas dependerá del calendario de implementación de cada institución financiera.

El objetivo es fortalecer la seguridad del sistema financiero

Desde la Asociación de Bancos de México (ABM) explicaron que estas medidas forman parte de un esfuerzo para elevar los estándares de seguridad en todo el sector financiero, incluso por encima de algunos requisitos regulatorios actualmente vigentes.

La intención es construir un sistema que permita verificar con mayor precisión la identidad de cada cliente y dejar un registro más completo de las operaciones relevantes.

De acuerdo con representantes del organismo, la utilización de plataformas digitales capaces de compartir información en tiempo real contribuirá a detectar movimientos inusuales con mayor rapidez, facilitando además el trabajo de las autoridades encargadas de prevenir delitos financieros.

¿Por qué ahora se implementan estos nuevos controles?

El endurecimiento de las medidas responde a diversos factores que durante los últimos años incrementaron la preocupación tanto de las autoridades como del propio sector bancario.

Entre ellos aparece la necesidad de combatir:

El fraude financiero.

La suplantación de identidad.

El lavado de dinero.

Las operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

Las instituciones financieras consideran que la autenticación biométrica ofrece un nivel de seguridad considerablemente superior al uso exclusivo de documentos físicos, ya que resulta mucho más difícil falsificar características únicas como una huella digital o el reconocimiento facial.

La biometría gana protagonismo en los bancos

En distintos países del mundo, la identificación biométrica ya forma parte de los procesos habituales para acceder a determinados servicios financieros.

Su utilización permite confirmar la identidad del cliente mediante características físicas únicas, reduciendo significativamente la posibilidad de que terceros puedan realizar operaciones utilizando documentos robados, falsificados o información personal obtenida de manera fraudulenta.

Además de incrementar la seguridad, estos sistemas suelen agilizar los procesos de autenticación, ya que la validación puede realizarse en apenas unos segundos.

Por ese motivo, cada vez más entidades financieras incorporan este tipo de herramientas como parte de sus procesos de transformación digital.

Las sanciones recientes aceleraron los cambios

Otro de los elementos que impulsó el fortalecimiento de los controles fue la aplicación de importantes sanciones económicas dentro del sistema financiero mexicano.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas que, en conjunto, superaron los 185 millones de pesos a tres instituciones financieras tras detectar deficiencias en sus mecanismos de prevención y supervisión.

Estas resoluciones evidenciaron la necesidad de reforzar los protocolos internos de identificación y monitoreo de operaciones, impulsando al resto del sector a revisar sus procedimientos.

Para los especialistas, las sanciones enviaron un mensaje claro acerca de la importancia de contar con sistemas de control más robustos y acordes con los desafíos actuales del mercado financiero.

Investigaciones internacionales también influyen en las nuevas políticas

El contexto internacional también desempeñó un papel importante en la adopción de estas medidas.

En los últimos meses surgieron investigaciones relacionadas con presuntas operaciones irregulares dentro del sistema financiero mexicano, algunas de ellas vinculadas con reportes elaborados por autoridades estadounidenses.

Estos antecedentes incrementaron la presión para mejorar los mecanismos de supervisión y fortalecer los procesos destinados a identificar operaciones sospechosas antes de que puedan representar un riesgo para el sistema bancario.

Las autoridades buscan que las instituciones financieras cuenten con herramientas tecnológicas capaces de detectar movimientos inusuales de manera temprana y reportarlos cuando corresponda.

¿Quiénes deberán cumplir con los nuevos requisitos?

Es importante aclarar que la inmensa mayoría de los usuarios no notará cambios en sus operaciones bancarias habituales.

Las nuevas verificaciones estarán dirigidas principalmente a quienes realicen:

Depósitos en efectivo superiores a 140,000 pesos .

. Retiros de efectivo que excedan ese mismo monto.

Las operaciones cotidianas por cantidades menores continuarán desarrollándose conforme a los procedimientos habituales establecidos por cada institución financiera.

No obstante, los bancos podrían recomendar a sus clientes actualizar previamente sus datos personales y biométricos para evitar demoras cuando necesiten realizar una operación de gran valor.

Qué deben hacer los clientes para evitar inconvenientes

Frente a la entrada en vigor de estas medidas, los especialistas recomiendan a los usuarios:

Verificar que su identificación oficial permanezca vigente.

Confirmar que sus datos personales estén correctamente actualizados.

Consultar con su banco si será necesario registrar previamente información biométrica.

Informarse sobre los nuevos procedimientos antes de realizar una operación de gran monto.

Acudir con tiempo suficiente a la sucursal cuando deban efectuar movimientos importantes de efectivo.

Tomar estas precauciones permitirá reducir retrasos y facilitar el cumplimiento de los nuevos protocolos de seguridad.

Una transformación que apunta a un sistema financiero más seguro

La incorporación de datos biométricos para autorizar determinadas operaciones refleja la creciente digitalización del sistema bancario mexicano y el interés de las instituciones por adoptar herramientas tecnológicas que reduzcan el riesgo de fraude y fortalezcan la confianza de los clientes.

Aunque para algunos usuarios el procedimiento implicará un paso adicional antes de completar un depósito o un retiro de alto valor, el sector financiero sostiene que estas medidas contribuirán a ofrecer mayor protección tanto a los clientes como a las propias instituciones.

En un escenario donde las amenazas relacionadas con delitos financieros evolucionan constantemente, la verificación biométrica aparece como una de las principales apuestas para elevar los estándares de seguridad. Con estos cambios, México busca avanzar hacia un modelo de banca más transparente, con mejores mecanismos de identificación y una mayor capacidad para detectar operaciones inusuales, consolidando un sistema financiero más sólido y preparado para enfrentar los desafíos actuales.