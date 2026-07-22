El nuevo capricho de Donald Trump: cuál es el destino que quiere para Gianni Infantino

Quien es Gianni Infantino, el jefe de la FIFA

Suele decirse que la FIFA es la primera multinacional. O la más influyente en el mundo gracias al poder del fútbol a nivel planetario. Por eso, llegar al sillón de presidente de ese organismo, no es para cualquiera.

Gianni Infantino es un abogado y dirigente deportivo suizo-italiano, nacido el 23 de marzo de 1970 en Brig, Suiza. Es presidente de la FIFA desde el 26 de febrero de 2016, cuando fue elegido tras el escándalo de corrupción que provocó la salida de Sepp Blatter. Antes de llegar a la FIFA fue secretario general de la UEFA entre 2009 y 2016. Estudió Derecho en la Universidad de Friburgo y habla varios idiomas, entre ellos italiano, francés, alemán, inglés, español y árabe.

Durante su gestión impulsó algunos de los cambios más importantes en la historia reciente del fútbol:

Amplió el Mundial masculino de 32 a 48 selecciones , formato que debutó en la Copa del Mundo de 2026.

de 32 a , formato que debutó en la Copa del Mundo de 2026. Creó el nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos, ampliando significativamente el alcance del torneo.

con 32 equipos, ampliando significativamente el alcance del torneo. Promovió un fuerte aumento de los ingresos comerciales de la FIFA mediante nuevos contratos de televisión, patrocinio y marketing.

Incrementó los fondos de desarrollo destinados a las federaciones nacionales y confederaciones.

Impulsó una mayor expansión del fútbol femenino y nuevas competencias juveniles.

Infantino, mano derecha de Platini en la UEFA. Dicen que lo traicionó. Sucedió a Blatter en la FIFA tras el escándalo de corrupción que involucró la participación de agentes del FBI. (Foto: A24.com)

Sin embargo, su presidencia también estuvo marcada por diversas controversias. Recibió críticas por defender la organización del Mundial de Qatar 2022 frente a los cuestionamientos por derechos humanos y por respaldar la elección de Arabia Saudita como sede del Mundial 2034. Además, distintos dirigentes europeos lo acusan de priorizar el crecimiento comercial de la FIFA sobre la salud del calendario internacional. Está señalado como, pese a ser la mano derecha del francés Michel Platini en la UEFA, la Asociación Europea de Fútbol, fue quien hizo conocer los datos de posibles hechos de corrupción del galo. Platini fue absuelto de esos cargos, pero su carrera como dirigente del mundo fútbol se perjudicó para siempre.

En los últimos años también estrechó su relación con varios líderes mundiales, entre ellos Donald Trump, Vladimir Putin y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, una cercanía que generó cuestionamientos sobre la independencia política de la FIFA. Esa relación con Trump volvió a cobrar relevancia luego de que trascendiera que el presidente estadounidense impulsa su nombre como posible futuro secretario general de la ONU.

Ahora, Trump lo quiere para que sucede al portugués Antonio Guterres. Experiencia y "muñeca" no le falta. La FIFA tiene más países miembros que las Naciones Unidas.