En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Racismo
Casa Rosada

La respuesta de Milei a la supuesta campaña anti-Argentina y a las acusaciones de racismo tras el Mundial

El presidente Javier Milei publicó un enigmático mensaje en redes sociales, haciendo alusión a una emblemática frase del líder inglés Winston Churchill: "You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life".

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
La respuesta de Milei a la supuesta campaña anti-Argentina y a las acusaciones de racismo tras el Mundial.

La respuesta de Milei a la supuesta campaña anti-Argentina y a las acusaciones de racismo tras el Mundial.

El presidente Javier Milei publicó un enigmático mensaje en redes sociales haciendo alusión a una emblemática frase del exprimer ministro inglés durante la primera guerra mundial, Winston Churchill que en Argentina fue atribuida al locutor de futbol Víctor Hugo Morales, y que dice: "Si tienes enemigos" es porque "defendiste algo" importante.

Leé también Milei habló tras la suspensión de los festejos de la selección: "Respetemos su decisión"
Javier Milei elogió a la selección argentina. (Foto: archivo).

"'¿You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life'. Winston Churchill. PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día", fue el mensaje que posteó este miércoles Milei en su cuenta oficial en X.

Traducido al español, la frase afirma: "¿Tienes enemigos? Bien. Significa que has defendido algo en algún momento de tu vida".

El mensaje del Presidente se conoció en medio de acusaciones de importantes actores e influencers internacionales vinculados a la ideología progresista, que salieron a acusar de "racismo" no solo a los jugadores de la Selección, sino directamente, al país gobernado por Javier Milei.

El mensaje se produce en respuesta a una creciente polémica que se desató tras la derrota del seleccionado argentino en el partido de la Final del Mundial del domingo ante España. Las críticas ya habían iniciado luego del partido contra Inglaterra, cuando los jugadores argentinos habían mostrado la bandera defendiendo la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Además, medios españoles y norteamericanos hablaron de actitudes racistas de la Argentina como pueblo o nación.

Ante las acusaciones de "racismo", el Gobierno reimpulsa el arancelamiento a extranjeros en universidades públicas

En medio de acusaciones de racistas en redes y medios extranjeros, el Gobierno salió a reclamar a las universidades públicas, que "cobren aranceles a extranjeros".

Como respuesta a esas críticas que se viralizaron en redes sociales de parte de actores e influencers no solo estadounidenses sino de nacionalidades limítrofes con Argentina, el martes a la tarde el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, encabezada por el diputado libertario, Agustín Romo, presentó un proyecto de ley para establecer el arancelamiento o expulsión de estudiantes extranjeros de las universidades públicas de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto es similar a la norma que rige a nivel nacional, que fue impulsada por el gobierno de Javier Milei ni bien asumió en el Gobierno y que llamativamente este miércoles salió el secretario de Educación nacional, Alejandro Alvarez, a reclamar a las universidades que apliquen el aranelamiento a extranjeros.

"Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025", dijo el encargado del área de Educación que depende del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Noticia en desarrollo...

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Racismo
Notas relacionadas
Suspendidos los festejos de la selección, el Gobierno retoma la agenda política
Javier Milei confirmó el aumento para jubilados y mantiene el bono
Se suspendieron los festejos de la Selección y el Gobierno levantó los operativos y el feriado nacional

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar