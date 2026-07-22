La respuesta de Milei a la supuesta campaña anti-Argentina y a las acusaciones de racismo tras el Mundial.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."



Winston Churchill



PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día. — Javier Milei (@JMilei) July 22, 2026

El mensaje se produce en respuesta a una creciente polémica que se desató tras la derrota del seleccionado argentino en el partido de la Final del Mundial del domingo ante España. Las críticas ya habían iniciado luego del partido contra Inglaterra, cuando los jugadores argentinos habían mostrado la bandera defendiendo la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Además, medios españoles y norteamericanos hablaron de actitudes racistas de la Argentina como pueblo o nación.

Ante las acusaciones de "racismo", el Gobierno reimpulsa el arancelamiento a extranjeros en universidades públicas

En medio de acusaciones de racistas en redes y medios extranjeros, el Gobierno salió a reclamar a las universidades públicas, que "cobren aranceles a extranjeros".

Como respuesta a esas críticas que se viralizaron en redes sociales de parte de actores e influencers no solo estadounidenses sino de nacionalidades limítrofes con Argentina, el martes a la tarde el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, encabezada por el diputado libertario, Agustín Romo, presentó un proyecto de ley para establecer el arancelamiento o expulsión de estudiantes extranjeros de las universidades públicas de la Provincia de Buenos Aires.

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460 — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

El proyecto es similar a la norma que rige a nivel nacional, que fue impulsada por el gobierno de Javier Milei ni bien asumió en el Gobierno y que llamativamente este miércoles salió el secretario de Educación nacional, Alejandro Alvarez, a reclamar a las universidades que apliquen el aranelamiento a extranjeros.

"Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025", dijo el encargado del área de Educación que depende del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025 :

MODIFICACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N°… pic.twitter.com/CGyFhEaVhK — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) July 22, 2026

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