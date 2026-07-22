Roberto Ayala rompió el silencio tras el cruce con Dani Olmo en la final del Mundial: "Si lo veo le..."

Por qué intervino Roberto Ayala en los incidentes tras la final ante España

El exfutbolista del seleccionado nacional explicó cuál era su intención inicial al ingresar al terreno de juego durante los empujones entre los planteles.

El exmarcador central, que disputó tres Copas del Mundo con la Selección argentina, argumentó que su objetivo era contener a los futbolistas de la Albiceleste. "Cuando termina el partido veo una gresca en la mitad de la cancha y fuimos a buscar a nuestros jugadores para que todo terminara ahí. Esa fue mi intención. Me hago cargo de lo que hice, pero mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba", reconoció el exdefensor de Valencia, Milan y Zaragoza. En ese mismo contexto, reveló que dialogó con un defensor rival: habló con Eric García para explicarle que había ingresado únicamente con la intención de separar a los jugadores y felicitar al campeón.

A pesar de los cruces de los minutos finales, Ayala no ahorró elogios hacia el rendimiento del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. "España fue mejor", remarcó el asistente técnico, y agregó: "España fue mejor. Ganó un Mundial jugando un fútbol muy bonito y que le gusta a mucha gente".

Qué dijo Roberto Ayala sobre la foto de la Selección de espaldas en los festejos de España

El ayudante de Scaloni desmintió que la delegación argentina haya tenido un gesto de desprecio mientras el rival levantaba el trofeo.

Otra de las controversias que se viralizó en plataformas digitales tuvo que ver con la postura de los integrantes de la delegación durante la premiación. Ayala negó que se tratara de un gesto de desprecio hacia el nuevo campeón y detalló lo sucedido en la tribuna. "Estuvimos muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando. Después nos acercamos a la tribuna porque algunos familiares habían tenido inconvenientes y queríamos saber que estuvieran bien. También fuimos a agradecerles a los hinchas argentinos el esfuerzo que hicieron para acompañarnos", explicó. Y concluyó: "Estamos de espaldas, pero teníamos la pantalla de frente. Varios nos giramos para mirar ese momento. Lo vimos, estuvimos ahí y no hubo ningún despecho".

Qué crítica hizo el Ratón Ayala sobre la cobertura del Mundial

El integrante del cuerpo técnico cuestionó el tratamiento mediático sobre la Selección Argentina y recordó su afecto por el país europeo.

Durante la entrevista radial, el exfutbolista se refirió al abordaje de las noticias durante el torneo. "Se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina, mientras que hay miles de gestos de jugadores españoles que no se muestran. Hay que hacer periodismo de verdad, no querer interpretar conversaciones o gestos", sostuvo el colaborador de Scaloni.

Finalmente, reiteró sus felicitaciones a la federación campeona y remarcó el lazo afectivo que une a la delegación nacional con el país ibérico. "Muchas veces todos hemos tenido alguna reacción que no nos gusta y nos hemos equivocado. Hay que saber pedir disculpas, aceptar lo que viene y felicitar a todos los españoles por su Copa", afirmó. En el cierre de su intervención, recordó: "Tengo dos hijos españoles, mucha amistad allí y es un país al que quiero mucho. Lionel Scaloni vive en España, todos tenemos muchos vínculos. Lo que pasó fue simplemente fútbol y queremos que quede ahí".