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Roberto Ayala rompió el silencio tras el cruce con Dani Olmo en la final del Mundial: "Si lo veo le..."

El ayudante de campo de Lionel Scaloni reconoció su error tras la final, aclaró la verdad sobre la foto durante la premiación y felicitó al campeón.

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Foto: Reuters 

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El cierre de la Copa del Mundo en los Estados Unidos continuó generando repercusiones por los incidentes ocurridos tras el pitazo final en Nueva Jersey. Roberto Ayala rompió el silencio tras los incidentes en el final con España: “Estoy arrepentido; si veo a Dani Olmo le pediré disculpas”. El Ratón es ayudante de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección Argentina y en el cierre del partido quedó enfrentado con el 10 del conjunto español. Con la intención de aclarar lo sucedido en el campo de juego, el exdefensor asumió la responsabilidad de sus actos y buscó dar por terminado el episodio.

Leé también La contundente definición de Gianni Infantino sobre la Selección argentina tras el Mundial
Gianni Infantino le dedicó un posteo a la Selección argentina. (Foto: Reuters)

El exfutbolista habló de manera pública para explicar las razones de su conducta durante los altercados entre ambas delegaciones tras la victoria 1-0 del elenco europeo. "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido", afirmó en una entrevista concedida al programa Esports Migdia, de Valencia Capital Radio.

Respecto a la agresión física que se le atribuyó en diversas plataformas virtuales, el integrante del cuerpo técnico nacional fue contundente en su precisión. "Fue un empujón, no un puñetazo", aclaró, con la intención de cerrar el tema. Asimismo, profundizó sobre las circunstancias que desencadenaron su reacción en la cancha: "Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo, obviamente le pediré las disculpas en persona", detalló.

Por qué intervino Roberto Ayala en los incidentes tras la final ante España

El exfutbolista del seleccionado nacional explicó cuál era su intención inicial al ingresar al terreno de juego durante los empujones entre los planteles.

El exmarcador central, que disputó tres Copas del Mundo con la Selección argentina, argumentó que su objetivo era contener a los futbolistas de la Albiceleste. "Cuando termina el partido veo una gresca en la mitad de la cancha y fuimos a buscar a nuestros jugadores para que todo terminara ahí. Esa fue mi intención. Me hago cargo de lo que hice, pero mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba", reconoció el exdefensor de Valencia, Milan y Zaragoza. En ese mismo contexto, reveló que dialogó con un defensor rival: habló con Eric García para explicarle que había ingresado únicamente con la intención de separar a los jugadores y felicitar al campeón.

A pesar de los cruces de los minutos finales, Ayala no ahorró elogios hacia el rendimiento del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. "España fue mejor", remarcó el asistente técnico, y agregó: "España fue mejor. Ganó un Mundial jugando un fútbol muy bonito y que le gusta a mucha gente".

Qué dijo Roberto Ayala sobre la foto de la Selección de espaldas en los festejos de España

El ayudante de Scaloni desmintió que la delegación argentina haya tenido un gesto de desprecio mientras el rival levantaba el trofeo.

Otra de las controversias que se viralizó en plataformas digitales tuvo que ver con la postura de los integrantes de la delegación durante la premiación. Ayala negó que se tratara de un gesto de desprecio hacia el nuevo campeón y detalló lo sucedido en la tribuna. "Estuvimos muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando. Después nos acercamos a la tribuna porque algunos familiares habían tenido inconvenientes y queríamos saber que estuvieran bien. También fuimos a agradecerles a los hinchas argentinos el esfuerzo que hicieron para acompañarnos", explicó. Y concluyó: "Estamos de espaldas, pero teníamos la pantalla de frente. Varios nos giramos para mirar ese momento. Lo vimos, estuvimos ahí y no hubo ningún despecho".

Qué crítica hizo el Ratón Ayala sobre la cobertura del Mundial

El integrante del cuerpo técnico cuestionó el tratamiento mediático sobre la Selección Argentina y recordó su afecto por el país europeo.

Durante la entrevista radial, el exfutbolista se refirió al abordaje de las noticias durante el torneo. "Se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina, mientras que hay miles de gestos de jugadores españoles que no se muestran. Hay que hacer periodismo de verdad, no querer interpretar conversaciones o gestos", sostuvo el colaborador de Scaloni.

Finalmente, reiteró sus felicitaciones a la federación campeona y remarcó el lazo afectivo que une a la delegación nacional con el país ibérico. "Muchas veces todos hemos tenido alguna reacción que no nos gusta y nos hemos equivocado. Hay que saber pedir disculpas, aceptar lo que viene y felicitar a todos los españoles por su Copa", afirmó. En el cierre de su intervención, recordó: "Tengo dos hijos españoles, mucha amistad allí y es un país al que quiero mucho. Lionel Scaloni vive en España, todos tenemos muchos vínculos. Lo que pasó fue simplemente fútbol y queremos que quede ahí".

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