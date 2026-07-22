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Cómo es por dentro y cuánto está valuada la lujosa casa de Wanda Nara en Milán

Se conocieron detalles de la casa de Wanda Nara en Milán tras el episodio de inseguridad que denunció mientras miraba la final del Mundial entre Argentina y España.

22 jul 2026, 11:20
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Wanda Nara comunicó que delincuentes habían ingresado a su casa en Milán cuando ella se encontraba mirando la final del Mundial 2026 en Estados Unidos. La conductora explicó que en la vivienda se encontraban sus hijos y por suerte solo se trató de pérdidas materiales y documentación.

Lo cierto es que en el programa La mañana con Moria (El Trece) mostraron imágenes de la entrada de la vivienda de campo ubicada en las afueras de Milán y dieron detalles de su interior, el cual en alguna oportunidad la propia mediática compartió imágenes desde las redes sociales.

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“La casa está ubicada a 50 kilómetros de Milán, en un lugar que se llama Galliate, en la provincia de Novara", indicó la cronista Virginia desde Italia. Y remarcó: "Esta casa la compraron en 2020 porque está a 20 minutos del aeropuerto y era una zona estratégica tanto para Mauro (Icardi) como para Wanda, que tenían compromisos fuera del país y en otras regiones italianas, puedan moverse”.

En cuanto al lugar donde está ubicada la vivienda, la cronista destacó que no hay vecinos alrededor y para la vida en italiana es considerada una distancia importante del centro de Milán.

“El camino para llegar hasta acá es medio complicado está en el medio de un parque con mucho verde alrededor. Aunque está cerca de Milán, para los italianos esto ya se considera una distancia bastante larga. Está muy cerca de la autopista, a unos 40 minutos del estadio de San Siro”, apuntó la periodista en el ciclo que conduce Moria Casán.

En ese contexto, la cronista aclaró las distintas versiones en torno al real valor de la propiedad de Wanda Nara: “Los medios argentinos sostienen que la casa está valuada en 8 millones de euros, número que me parece extremadamente alto. La realidad es que los medios italianos hablan de que una propiedad de estas características en esta zona alejada puede estar entre 2 millones y medio y 5 millones de euros”, explicó.

"Hablamos de una casa con esta cantidad de metros que tiene cancha de fútbol, pileta, varias habitaciones y está decordada por lo que sabemos de las fotos con el estilo de campo argentino", cerró sobre las comodides y estilo en la decoración que ofrece la casa.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", precisó la conductora desde las redes sociales.

El mensaje de Wanda Nara tras el robo en su casa de Milán

Wanda Nara compartió un nuevo mensaje en redes ya más aliviada al enterarse del robo en su casa de Milán e indicó que las cámaras de seguridad de su casa funcionaban correctamente y registraron todo lo sucedido.

"Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", precisó la conductora.

Y resaltó sobre el episodio pidiendo por encontrar a los delincuentes: "Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!".

"Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener siempre con nosotros. Lo material se recupera", cerró destacando a su madre Nora Colosimo y priorizando que su familia se encontraba bien pese al tenso momento vivido.

     

 

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