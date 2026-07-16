Para qué sirve el botón "Borrar" del cajero automático y qué diferencia tiene con "Cancelar"

Esto hace que, frente a un error al escribir un monto o un dato, muchos usuarios presionen el botón equivocado.

Aunque el resultado puede parecer menor, elegir entre "Borrar" y "Cancelar" cambia completamente el desarrollo de la operación.

Mientras uno permite corregir un dato puntual, el otro pone fin a toda la transacción.

¿Para qué sirve el botón "Borrar" del cajero automático?

El botón "Borrar", que generalmente está identificado con el color amarillo, fue diseñado para que el usuario pueda corregir errores durante el proceso sin necesidad de abandonar la operación.

Su función principal consiste en eliminar el último dato ingresado o limpiar el campo que se está completando, dependiendo del modelo y del software utilizado por la entidad bancaria.

En otras palabras, no cancela la operación, sino que brinda la posibilidad de modificar información antes de continuar.

Esto resulta especialmente útil cuando el usuario:

Escribe mal el importe que desea retirar.

Ingresa un número incorrecto durante una transferencia.

Se equivoca al cargar algún dato solicitado por el cajero.

Necesita corregir una cifra antes de confirmar la operación.

Gracias a esta función, no es necesario volver al inicio del procedimiento, lo que permite ahorrar tiempo y completar la transacción de manera mucho más rápida.

Un ejemplo muy común

Imaginemos una situación cotidiana.

Una persona llega al cajero automático y encuentra una larga fila esperando. Con el apuro por terminar rápido, comienza a ingresar el monto que desea retirar y, por error, escribe un cero de más.

En lugar de solicitar 20.000 pesos, introduce 200.000.

Si detecta el error antes de confirmar la operación, simplemente puede presionar el botón "Borrar" para eliminar el dato incorrecto y escribir nuevamente el importe correcto.

De esta manera, la operación continúa normalmente, sin necesidad de reiniciar todo el proceso.

Esta es precisamente la finalidad para la cual fue incorporado este botón en prácticamente todos los cajeros automáticos.

Qué ocurre cuando se presiona "Cancelar"

Muy diferente es la función del botón "Cancelar", que casi siempre aparece identificado con el color rojo.

Este comando interrumpe completamente la operación que el usuario está realizando.

Al presionarlo, el sistema entiende que la persona desea abandonar la transacción, por lo que automáticamente:

Finaliza la operación.

Cierra la sesión iniciada.

Devuelve la tarjeta bancaria.

Regresa a la pantalla principal del cajero.

En algunos equipos, incluso puede tardar unos segundos mientras el sistema procesa el cierre de la sesión para garantizar que no quede ninguna operación pendiente.

Por este motivo, si el usuario decide cancelar, deberá comenzar nuevamente desde el principio si desea realizar cualquier trámite.

La principal diferencia entre ambos botones

Aunque ambos parecen ofrecer la posibilidad de corregir una acción, su alcance es completamente distinto.

El botón "Borrar" actúa únicamente sobre la información que el usuario está ingresando en ese momento.

En cambio, "Cancelar" pone fin a toda la operación, sin importar en qué etapa del proceso se encuentre.

Dicho de otra manera:

"Borrar" corrige un error puntual.

"Cancelar" abandona completamente la transacción.

Comprender esta diferencia puede ahorrar varios minutos y evitar molestias, especialmente cuando hay muchas personas esperando para utilizar el cajero.

Los colores también tienen un significado

La mayoría de los cajeros automáticos mantiene un mismo criterio internacional respecto a los colores de sus botones.

Aunque el diseño puede variar según el fabricante o la entidad financiera, normalmente se utilizan tres colores principales:

Verde: corresponde al botón "Aceptar" o "Confirmar", que permite avanzar con la operación.

corresponde al botón "Aceptar" o "Confirmar", que permite avanzar con la operación. Amarillo: identifica el botón "Borrar", destinado a corregir información ingresada.

identifica el botón "Borrar", destinado a corregir información ingresada. Rojo: representa el botón "Cancelar", utilizado para finalizar completamente la operación.

Esta combinación de colores fue pensada para que los usuarios puedan identificar rápidamente cada función, incluso sin leer el texto del botón.

Errores frecuentes al utilizar un cajero automático

Además de confundir "Borrar" con "Cancelar", existen otros errores que suelen repetirse al operar un cajero.

Uno de los más comunes es confirmar una operación sin revisar previamente los datos ingresados.

También es habitual olvidar retirar la tarjeta una vez finalizada la transacción o dejar el comprobante impreso en la bandeja del equipo, donde puede quedar expuesta información sensible.

Otro descuido frecuente consiste en ingresar varias veces una clave incorrecta, lo que puede provocar el bloqueo temporal de la tarjeta por motivos de seguridad.

Por eso, los especialistas recomiendan realizar cada paso con calma y verificar toda la información antes de confirmar cualquier operación.

Consejos para operar un cajero automático de forma segura

Más allá de conocer la función de cada botón, también es importante seguir algunas recomendaciones para proteger tanto el dinero como la información bancaria.

Entre las principales medidas de seguridad se destacan:

Cubrir el teclado al ingresar la clave para impedir que otras personas puedan verla.

para impedir que otras personas puedan verla. Revisar que el cajero no presente elementos extraños en la ranura donde se inserta la tarjeta o sobre el teclado.

en la ranura donde se inserta la tarjeta o sobre el teclado. No aceptar ayuda de desconocidos durante una operación bancaria.

durante una operación bancaria. Guardar inmediatamente la tarjeta una vez finalizada la transacción.

una vez finalizada la transacción. Retirar el efectivo y el comprobante antes de abandonar el cajero.

antes de abandonar el cajero. Cerrar correctamente la operación antes de alejarse del equipo.

Estas simples acciones reducen significativamente el riesgo de fraudes o inconvenientes.

¿Todos los cajeros funcionan igual?

Si bien la mayoría de las entidades financieras utiliza un esquema muy parecido, pueden existir pequeñas diferencias entre un cajero y otro.

Algunos modelos eliminan únicamente el último carácter ingresado cuando se presiona "Borrar", mientras que otros limpian completamente el campo para volver a escribirlo desde cero.

Asimismo, la ubicación de los botones puede cambiar según el fabricante del equipo o el país donde se encuentre instalado.

Sin embargo, la lógica general se mantiene prácticamente igual en todo el mundo: el botón amarillo sirve para corregir información y el rojo para cancelar totalmente la operación.

Un pequeño detalle que puede hacer una gran diferencia

La tecnología de los cajeros automáticos evolucionó considerablemente durante los últimos años. Hoy permiten realizar muchas más operaciones que un simple retiro de dinero, desde pagos de servicios hasta depósitos, transferencias y consultas de distintos tipos.

No obstante, su funcionamiento básico sigue dependiendo de acciones muy simples, como saber identificar correctamente los botones disponibles.

Conocer la diferencia entre "Borrar" y "Cancelar" no solo permite completar una operación con mayor rapidez, sino que también ayuda a evitar errores innecesarios y mejora la experiencia de uso.

La próxima vez que debas retirar efectivo o realizar cualquier trámite en un cajero automático, recordar la función específica de cada botón puede marcar la diferencia entre corregir un simple error en segundos o tener que reiniciar toda la operación desde el principio.