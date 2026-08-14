Tras 55 años, cerró una de las fábricas más IMPORTANTES del país y despidió a 40 personas

Cierre de la fábrica de jabón Lagarto en Zaragoza: qué decidió Euroquímica

La decisión de Euroquímica supone una transformación profunda en su mapa industrial. La empresa pretende que Illescas se convierta en el principal y único centro de fabricación, concentrando allí las operaciones que todavía se mantienen en Zaragoza.

La planta toledana ya había adquirido una importancia creciente dentro de la estructura del grupo. Allí no solo se encuentra buena parte de la actividad productiva, sino también la sede corporativa desde la que se coordinan las principales decisiones de la compañía.

Con la nueva estrategia, las diferentes líneas de fabricación dejarán de estar distribuidas geográficamente. La producción se reunirá bajo una misma estructura, una medida que la compañía considera necesaria para ganar eficiencia en un mercado cada vez más competitivo.

La centralización, sin embargo, tiene un efecto directo sobre Zaragoza. La planta aragonesa, que logró sobrevivir a diferentes ciclos económicos y transformaciones del sector, dejará finalmente de producir.

El cierre no se producirá de un día para otro. El traslado de la actividad requiere organizar maquinaria, trabajadores, procesos industriales y abastecimiento. Por ese motivo, el proceso se desarrollará progresivamente a lo largo de los próximos meses.

Trabajadores de Zaragoza afrontan un futuro marcado por la incertidumbre

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio está relacionado con el destino de los empleados de la fábrica.

Alrededor de 40 trabajadores están directamente afectados por la decisión, de acuerdo con la información difundida por representantes sindicales. La situación abre ahora una etapa de negociaciones en la que deberán establecerse las condiciones concretas para quienes permanezcan vinculados a Euroquímica.

Entre las posibilidades aparece el traslado a Illescas, contemplado dentro del procedimiento laboral iniciado por la compañía. La empresa puso en marcha el mecanismo previsto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, que regula determinados supuestos de movilidad geográfica.

Pero un traslado de Zaragoza a Toledo no representa una alternativa sencilla para todos. La distancia, los vínculos familiares, la vivienda y la antigüedad laboral son algunos de los factores que pueden condicionar la decisión individual de cada empleado.

La situación resulta especialmente delicada para aquellos trabajadores que llevan décadas en la planta aragonesa. Para muchos de ellos, la fábrica no fue simplemente un lugar de trabajo, sino el espacio donde desarrollaron buena parte de su vida profesional.

Por el momento, el proceso de negociación todavía tiene cuestiones pendientes. Los representantes de los trabajadores reclamaron información y documentación necesaria para analizar el alcance de la reestructuración y evaluar sus consecuencias.

El traslado de la producción a Illescas se prepara para la segunda mitad de 2026

Los planes de Euroquímica contemplan que el traslado de la producción comience durante el segundo semestre de 2026. La operación requerirá una coordinación industrial considerable para evitar que el cambio afecte al suministro de los productos comercializados por la compañía.

No se trata únicamente de trasladar maquinaria. También deberán reorganizarse cadenas de producción, personal, almacenamiento, distribución y procesos técnicos.

El objetivo es que la transición se realice sin provocar una interrupción significativa en la llegada de los productos a los comercios. Entre ellos se encuentra el histórico jabón Lagarto, uno de los artículos que mayor reconocimiento ha dado a la empresa a lo largo de su historia.

La concentración de la fabricación permitirá, desde la perspectiva de Euroquímica, reducir duplicidades y simplificar la logística. Para Zaragoza, en cambio, significará la desaparición de una actividad industrial que permaneció activa durante más de cinco décadas.

La fábrica de Zaragoza abrió en 1971 y marcó a varias generaciones

La historia de la planta zaragozana se remonta a 1971, cuando España atravesaba un importante período de transformación económica e industrial.

Desde su puesta en funcionamiento, el establecimiento fue adquiriendo peso dentro de la estructura productiva de la compañía. Su ubicación estratégica permitió atender diferentes mercados españoles y facilitar la distribución de productos de limpieza hacia otras regiones.

Con el paso de los años, la fábrica terminó convirtiéndose en una referencia dentro del entramado industrial de Aragón.

Generaciones de trabajadores pasaron por sus instalaciones, mientras numerosas familias encontraron allí una fuente estable de ingresos. La continuidad durante décadas contribuyó a construir un fuerte vínculo entre la fábrica y su entorno.

Por eso, la clausura tiene un significado que va más allá de una decisión empresarial. Para muchos vecinos, el cierre representa la desaparición de uno de los elementos que formaron parte de la identidad industrial de la zona.

En una ciudad acostumbrada a convivir con importantes instalaciones fabriles, la pérdida de una planta con semejante trayectoria genera preocupación por el futuro del empleo industrial y por la progresiva transformación de determinados espacios productivos.

Euroquímica ya había atravesado una etapa de dificultades económicas

El cierre de Zaragoza también debe entenderse dentro de la evolución reciente de Euroquímica.

La empresa atravesó una etapa financiera especialmente complicada durante los últimos años, que desembocó en 2022 en un procedimiento concursal. Aquella situación puso en duda la continuidad de la compañía y obligó a buscar soluciones para garantizar su supervivencia.

El escenario cambió con la llegada de nuevos inversores. La entrada del fondo luxemburgués Tertius Capital permitió aportar recursos y avanzar en un proceso destinado a recuperar la estabilidad financiera del grupo.

Desde entonces, Euroquímica inició una transformación interna con el objetivo de mejorar sus resultados y garantizar la continuidad del negocio.

Ese proceso también tuvo consecuencias sobre la plantilla. En 2024 se impulsó un expediente de regulación de empleo que inicialmente contemplaba una reducción significativa del número de trabajadores.

Finalmente, una parte importante de los ajustes se canalizó mediante bajas incentivadas y acuerdos voluntarios, evitando que la totalidad de las medidas previstas terminara en despidos forzosos.

La decisión de cerrar Zaragoza aparece ahora como una nueva fase de aquella reestructuración.

El jabón Lagarto sobrevivió a más de un siglo de cambios

Mientras la planta aragonesa se encamina hacia su cierre definitivo, la marca Lagarto mantiene su actividad y continúa siendo uno de los principales activos de Euroquímica.

La historia del producto se remonta a principios del siglo XX, cuando la fabricación de jabón comenzó a ganar protagonismo en un contexto de profundos cambios tecnológicos.

El origen de la empresa estuvo relacionado con un negocio dedicado a la producción de velas. Sin embargo, la expansión de la electricidad comenzó a modificar los hábitos de consumo y redujo progresivamente la importancia de ese producto.

Ante ese escenario, la fabricación de jabón apareció como una alternativa con posibilidades de crecimiento.

La apuesta terminó dando lugar a una marca que consiguió atravesar diferentes épocas y mantenerse presente en los hogares españoles.

El tradicional jabón en pastilla, fácilmente reconocible por su presentación y sus características letras rojas, se convirtió en un producto asociado a la limpieza de la ropa y las tareas domésticas.

Su permanencia durante generaciones convirtió a Lagarto en mucho más que una marca comercial. Para millones de consumidores, el nombre forma parte de la memoria cotidiana y de los recuerdos relacionados con la limpieza del hogar.

¿Por qué el jabón se llama Lagarto? La curiosa historia detrás de la marca

Uno de los aspectos más llamativos de la historia del producto está relacionado con el origen de su nombre.

La tradición empresarial cuenta que, durante los primeros tiempos de la producción, los trabajadores observaban con cierta desconfianza el funcionamiento de las nuevas máquinas utilizadas en el proceso industrial.

En aquel contexto era habitual recurrir a expresiones populares destinadas a prevenir la mala suerte o reaccionar ante situaciones consideradas extrañas. Entre ellas estaba el conocido “¡Lagarto, lagarto!”.

La expresión terminó asociándose con el producto y, con el tiempo, se convirtió en una de las marcas más reconocibles del sector de la limpieza.

Más allá de la exactitud de cada detalle de esta historia, el relato se incorporó al imaginario de la compañía y forma parte de las anécdotas que acompañaron la evolución de Lagarto durante décadas.

Una marca histórica que continuará fabricándose fuera de Zaragoza

El cierre de la fábrica zaragozana no significa el final del jabón Lagarto.

La producción continuará bajo la estructura industrial de Euroquímica y será concentrada en Illescas. La compañía pretende aprovechar de esta forma las capacidades de su principal centro productivo para garantizar la continuidad del suministro.

Para Euroquímica, la marca representa un activo estratégico. Su reconocimiento entre los consumidores y la fidelidad construida a lo largo de décadas son elementos que la empresa considera fundamentales para sostener su actividad.

La compañía busca, por tanto, separar dos cuestiones que para muchos consumidores aparecen estrechamente vinculadas: el futuro del producto y el futuro de la fábrica de Zaragoza.

El primero continuará. El segundo llegará a su fin.

Esa diferencia es fundamental para entender el alcance de la decisión. Aunque el jabón seguirá presente en los comercios, ya no tendrá detrás la misma planta industrial que durante más de medio siglo formó parte de su historia.

Zaragoza pierde una fábrica histórica después de 55 años de actividad

La clausura de la planta representa uno de los capítulos más significativos de la historia reciente de la industria zaragozana.

Durante aproximadamente 55 años, la fábrica generó empleo, movimiento económico y actividad industrial. Sus trabajadores participaron en la fabricación de productos destinados a miles de hogares y contribuyeron a mantener viva una marca que logró atravesar varias generaciones.

Ahora, la actividad se desplazará hacia Toledo.

La operación también refleja una tendencia que afecta a numerosas empresas industriales: la concentración de la producción en menos centros para reducir costos, mejorar la eficiencia y simplificar las cadenas logísticas.

Para las compañías, estas decisiones pueden representar una oportunidad para ganar competitividad. Para las ciudades que pierden fábricas históricas, en cambio, significan la desaparición de empleos y de una parte de su identidad productiva.

Ese contraste estará presente durante los próximos meses en Zaragoza, mientras trabajadores y representantes sindicales negocian las condiciones de la transición.

El cierre del jabón Lagarto deja una huella en la industria de Aragón

El caso de Euroquímica vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro de la industria tradicional en Aragón.

La desaparición de una fábrica con más de cinco décadas de historia no se limita a la pérdida de un edificio o de una línea de producción. También supone el cierre de una etapa para cientos de personas que, de una u otra manera, estuvieron relacionadas con su actividad.

El impacto se sentirá especialmente entre los trabajadores afectados, que deberán decidir si aceptan las alternativas planteadas por la empresa o buscan otras opciones profesionales.

Al mismo tiempo, el nombre Lagarto continuará circulando por supermercados y hogares españoles. La marca sobrevivirá al cierre de la planta que durante décadas estuvo asociada a su producción.

Así, la historia del jabón Lagarto continuará en Toledo, pero una parte fundamental de su pasado quedará definitivamente ligada a Zaragoza.

La fábrica de Malpica se prepara para apagar sus máquinas después de más de medio siglo. Y aunque el producto seguirá llegando a los consumidores, para los trabajadores, sus familias y buena parte del entorno industrial zaragozano, el cierre marcará el final de una época difícil de repetir.