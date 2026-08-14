Una venganza por una infidelidad terminó en un robo millonario

Una llamada de 40 minutos que cambió la causa

El fiscal Ignacio Torrigino avanzó sobre los movimientos de los sospechosos y consiguió identificar a integrantes de la banda. El análisis de los teléfonos secuestrados permitió, además, reconstruir detalles de la preparación del robo y lo que ocurrió después.

Entre el material encontrado apareció un particular video en el que uno de los acusados se probaba una peluca que presuntamente utilizó durante el golpe. El hombre se había grabado previamente para comprobar cómo lucía con el disfraz.

Los celulares también contenían imágenes posteriores al robo. En diferentes videos, integrantes de la banda aparecen festejando y exhibiendo una importante cantidad de dólares, sin embargo, la pista que terminó modificando el rumbo de la investigación estaba en los registros de comunicaciones.

Cuando el fiscal le comunicó al joyero que habían sido detenidos algunos de los sospechosos, la propia víctima manifestó una inquietud: creía que alguien de su entorno necesariamente había tenido que aportar información a los ladrones.

El robo millonario quedó filmado. (Foto: captura)

Tiempo después, Torrigino volvió a citarlo y le reveló el dato que faltaba: los investigadores habían detectado una llamada de aproximadamente 40 minutos entre María Cecilia Furno y uno de los delincuentes. La comunicación se había producido unos seis meses antes del robo.

La sospecha sobre la pareja del joyero y la presunta venganza

La situación presentaba un dato que, inicialmente, parecía jugar a favor de Furno: cuando ocurrió el robo ella estaba en Cataratas del Iguazú junto a la propia víctima. Mientras los delincuentes ingresaban al departamento de Lomas de Zamora y se llevaban la caja fuerte, la mujer se encontraba a cientos de kilómetros de distancia.

Para los investigadores, sin embargo, esa circunstancia no necesariamente la desvinculaba. Por el contrario, el viaje podría haber garantizado que la vivienda estuviera vacía al momento del golpe. La hipótesis que analiza la Justicia apunta a una presunta venganza, que según la investigación, Furno habría descubierto meses antes que el joyero le había sido infiel y habría decidido contactar a delincuentes para organizar el robo.

La mujer habría contado con información privilegiada sobre la vivienda, los movimientos de su pareja y la ubicación de la caja fuerte, datos que habrían resultado fundamentales para que los ladrones pudieran ingresar directamente al lugar que buscaban.

Quiénes están detenidos por el robo al joyero de Lomas de Zamora

La investigación continúa para determinar cómo se organizó el golpe, qué participación tuvo cada uno de los involucrados y cuál fue el destino del dinero y los objetos sustraídos.

Damián Casani y Lucas Mormandi permanecen detenidos, al igual que María Cecilia Furno, mientras la Justicia profundiza las pruebas para establecer si efectivamente la mujer entregó la información necesaria para concretar el robo contra su propia pareja.