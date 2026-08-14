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Una venganza por una infidelidad terminó en un robo millonario

La Justicia investiga si, tras descubrir un engaño amoroso, la mujer contactó a una banda para que ingrese a su casa mientras estaban de viaje y ataquen la caja fuerte.

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Una venganza por una infidelidad terminó en una acción extrema contra un joyero. (Foto: captura)

Una venganza por una infidelidad terminó en una acción extrema contra un joyero. (Foto: captura)

Una infidelidad habría sido el detonante de una venganza que terminó con un millonario robo y una investigación judicial. La víctima es un joyero de Lomas de Zamora y la principal sospechosa, su propia pareja, acusada de haber aportado información clave a una banda de delincuentes para que ingresara a su departamento y se llevara la caja fuerte.

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(Foto: captura de pantalla)

El hecho ocurrió el 22 de junio de 2024, mientras el hombre se encontraba de viaje en Cataratas del Iguazú junto a su hijo, su pareja, María Cecilia Furno, y el hijo de ella. Según la hipótesis que investiga la Justicia, la mujer habría aprovechado la ausencia de la familia para facilitar el golpe.

Cinco hombres llegaron hasta el edificio donde vivía el joyero. Dos de ellos ingresaron y posteriormente fueron identificados como Damián Casani y Lucas Mormandi, mientras otros tres permanecieron en el exterior.

Los delincuentes accedieron por el portón vehicular, llegaron hasta el departamento y lograron sacar una caja fuerte que bajaron por el ascensor antes de escapar. Desde el primer momento, un interrogante quedó en el centro de la investigación: ¿cómo sabían exactamente dónde entrar y qué debían buscar? La respuesta comenzó a aparecer meses después.

Una llamada de 40 minutos que cambió la causa

El fiscal Ignacio Torrigino avanzó sobre los movimientos de los sospechosos y consiguió identificar a integrantes de la banda. El análisis de los teléfonos secuestrados permitió, además, reconstruir detalles de la preparación del robo y lo que ocurrió después.

Entre el material encontrado apareció un particular video en el que uno de los acusados se probaba una peluca que presuntamente utilizó durante el golpe. El hombre se había grabado previamente para comprobar cómo lucía con el disfraz.

Los celulares también contenían imágenes posteriores al robo. En diferentes videos, integrantes de la banda aparecen festejando y exhibiendo una importante cantidad de dólares, sin embargo, la pista que terminó modificando el rumbo de la investigación estaba en los registros de comunicaciones.

Cuando el fiscal le comunicó al joyero que habían sido detenidos algunos de los sospechosos, la propia víctima manifestó una inquietud: creía que alguien de su entorno necesariamente había tenido que aportar información a los ladrones.

El robo millonario quedó filmado. (Foto: captura)

El robo millonario quedó filmado. (Foto: captura)

Tiempo después, Torrigino volvió a citarlo y le reveló el dato que faltaba: los investigadores habían detectado una llamada de aproximadamente 40 minutos entre María Cecilia Furno y uno de los delincuentes. La comunicación se había producido unos seis meses antes del robo.

La sospecha sobre la pareja del joyero y la presunta venganza

La situación presentaba un dato que, inicialmente, parecía jugar a favor de Furno: cuando ocurrió el robo ella estaba en Cataratas del Iguazú junto a la propia víctima. Mientras los delincuentes ingresaban al departamento de Lomas de Zamora y se llevaban la caja fuerte, la mujer se encontraba a cientos de kilómetros de distancia.

Para los investigadores, sin embargo, esa circunstancia no necesariamente la desvinculaba. Por el contrario, el viaje podría haber garantizado que la vivienda estuviera vacía al momento del golpe. La hipótesis que analiza la Justicia apunta a una presunta venganza, que según la investigación, Furno habría descubierto meses antes que el joyero le había sido infiel y habría decidido contactar a delincuentes para organizar el robo.

La mujer habría contado con información privilegiada sobre la vivienda, los movimientos de su pareja y la ubicación de la caja fuerte, datos que habrían resultado fundamentales para que los ladrones pudieran ingresar directamente al lugar que buscaban.

Quiénes están detenidos por el robo al joyero de Lomas de Zamora

La investigación continúa para determinar cómo se organizó el golpe, qué participación tuvo cada uno de los involucrados y cuál fue el destino del dinero y los objetos sustraídos.

Damián Casani y Lucas Mormandi permanecen detenidos, al igual que María Cecilia Furno, mientras la Justicia profundiza las pruebas para establecer si efectivamente la mujer entregó la información necesaria para concretar el robo contra su propia pareja.

En pocas palabras

  • Presunta venganza: Investigan a la pareja de un joyero de Lomas de Zamora por un robo millonario a su casa.
  • Modus operandi: La mujer habría facilitado información a una banda para forzar la caja fuerte mientras la víctima viajaba.
  • Pista clave: Una llamada de 40 minutos entre la pareja y un delincuente, seis meses antes del robo, intensificó la sospecha.
Resumen generado por Thinkindot AI
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