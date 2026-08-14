Pensiones de ANSES en agosto: cuánto se cobra con el aumento y el bono

¿Quiénes tienen fecha de cobro confirmada para este viernes 14 de agosto?

El cronograma de la PUAM se unifica de manera directa con las fechas de las jubilaciones mínimas. Por lo tanto, hoy viernes 14 de agosto cobran los titulares con DNI terminado en 4.

Por su parte, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez completan hoy su esquema semanal con la acreditación para los DNI terminados en 8 y 9, percibiendo un total de $363.843,15 netos (haber base de $293.843,15 más el bono de $70.000).

¿Qué requisitos rigen para mantener activa la liquidación de la PUAM?

Para conservar el beneficio de la PUAM, la persona titular debe acreditar residencia legal y permanente en el país por al menos diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad.

Asimismo, el cobro es incompatible con el desempeño de tareas en relación de dependencia y con la percepción simultánea de cualquier otra jubilación o pensión nacional, provincial o municipal.

Fechas de cobro: días de pago de la PUAM tras el feriado nacional

El cronograma de transferencias de la PUAM continuará a partir de la próxima semana según la terminación del documento: