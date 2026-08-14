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Pensiones de ANSES en agosto: cuánto se cobra con el aumento y el bono

El organismo previsional efectiviza los desembolsos para las pensiones de adultos mayores y regímenes asistenciales. Los beneficiarios acceden al haber reajustado por movilidad más el refuerzo económico extraordinario.

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Pensiones de ANSES en agosto: cuánto se cobra con el aumento y el bono

Pensiones de ANSES en agosto: cuánto se cobra con el aumento y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluye hoy una nueva etapa del calendario mensual destinado a los regímenes asistenciales. Tras formalizarse la pauta de indexación del 1,89% de acuerdo con el IPC oficial, las prestaciones reciben el aumento automático de oficio en sus recibos de sueldo.

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ANSES oficializó los montos para las PENSIONES de agosto 2026: cuánto se cobra. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Las acreditaciones de estos beneficios se realizan en forma conjunta con el bono de contención social, garantizando un piso salarial de libre disponibilidad para las personas mayores sin aportes completos.

¿Cuánto se cobra por la PUAM en mano con el bono de $70.000?

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Pensiones de ANSES en agosto: cuánto se cobra con el aumento y el bono

Para agosto de 2026, el haber básico de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $335.820,74 netos a raíz de la actualización por movilidad.

Al sumarse de forma automática el bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios acceden a un ingreso total consolidado en mano de $405.820,74 de bolsillo en su cuenta bancaria.

¿Quiénes tienen fecha de cobro confirmada para este viernes 14 de agosto?

El cronograma de la PUAM se unifica de manera directa con las fechas de las jubilaciones mínimas. Por lo tanto, hoy viernes 14 de agosto cobran los titulares con DNI terminado en 4.

Por su parte, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez completan hoy su esquema semanal con la acreditación para los DNI terminados en 8 y 9, percibiendo un total de $363.843,15 netos (haber base de $293.843,15 más el bono de $70.000).

¿Qué requisitos rigen para mantener activa la liquidación de la PUAM?

Para conservar el beneficio de la PUAM, la persona titular debe acreditar residencia legal y permanente en el país por al menos diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad.

Asimismo, el cobro es incompatible con el desempeño de tareas en relación de dependencia y con la percepción simultánea de cualquier otra jubilación o pensión nacional, provincial o municipal.

Fechas de cobro: días de pago de la PUAM tras el feriado nacional

El cronograma de transferencias de la PUAM continuará a partir de la próxima semana según la terminación del documento:

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Finaliza el calendario de pagos de agosto para pensiones y asignaciones.
  • PUAM: El haber neto con bono de $70.000 alcanza los $405.820,74.
  • Cobros: Hoy cobran los DNI terminados en 4 (PUAM y jubilaciones mínimas) y 8 y 9 (PNC).
Resumen generado por Thinkindot AI
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