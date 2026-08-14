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AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro

El organismo previsional continúa con la acreditación de la Asignación Universal por Hijo correspondiente al octavo mes del año. Los beneficiarios perciben el monto neto mensual junto con los programas de asistencia alimentaria.

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AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy con la liquidación de las prestaciones familiares en todo el país. A partir de la actualización por movilidad del 1,89%, las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben los haberes ajustados de forma automática en sus cuentas de la seguridad social.

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El depósito de esta jornada se realiza de manera unificada con las partidas complementarias de asistencia nutricional, facilitando la libre disponibilidad de los fondos antes del receso bancario del fin de semana.

¿Quiénes tienen fecha de cobro de la AUH este viernes 14 de agosto?

AUH de ANSES en agosto 2026: cu&aacute;les son las fechas de cobro

AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro

Este viernes 14 de agosto perciben la Asignación Universal por Hijo las titulares cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en 4.

El dinero se deposita directamente en la tarjeta de débito habitual, lo que permite realizar compras en comercios o retirar efectivo en cajeros automáticos sin necesidad de acudir a una oficina de atención presencial.

¿Cuánto se cobra en mano por hijo tras el descuento del 20%?

Con la suba mensual por inflación, el valor total bruto de la AUH se ubica en $150.861,90 por menor a cargo. Sobre esa cifra oficial, el esquema de liquidación opera de la siguiente manera:

  • Cobro directo en mano (80%): la titular recibe $120.689,52 netos de bolsillo por cada hijo.

  • Monto retenido (20%): se reservan $30.172,38 mensuales por menor, pozo que se cobra en un solo pago acumulado al presentar la Libreta de la AUH con las vacunas y el certificado escolar.

¿Qué montos se suman por la Tarjeta Alimentar en la misma fecha?

En la misma jornada de acreditación se deposita el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar para familias con menores de hasta 14 años inclusive:

  • Familias con un hijo: perciben $72.250 de Alimentar, alcanzando un total de $192.939,52 netos con la AUH.

  • Familias con dos hijos: reciben $113.299 de Alimentar, sumando $354.678,04 netos de bolsillo.

  • Familias con tres o más hijos: cobran $149.425 de Alimentar, logrando un pozo de $511.493,56 netos en mano.

Fechas de cobro: cómo sigue el calendario de la AUH en agosto de 2026

Tras el feriado del lunes 17 de agosto, el cronograma de acreditaciones se completará en los siguientes días hábiles:

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES y AUH: El organismo previsional continúa con la acreditación de la Asignación Universal por Hijo.
  • Fechas de cobro: El viernes 14 de agosto es para DNI terminados en 4, con montos actualizados por movilidad.
  • Montos adicionales: Se suma el pago de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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