AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro

¿Cuánto se cobra en mano por hijo tras el descuento del 20%?
Con la suba mensual por inflación, el valor total bruto de la AUH se ubica en $150.861,90 por menor a cargo. Sobre esa cifra oficial, el esquema de liquidación opera de la siguiente manera:
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Cobro directo en mano (80%): la titular recibe $120.689,52 netos de bolsillo por cada hijo.
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Monto retenido (20%): se reservan $30.172,38 mensuales por menor, pozo que se cobra en un solo pago acumulado al presentar la Libreta de la AUH con las vacunas y el certificado escolar.
¿Qué montos se suman por la Tarjeta Alimentar en la misma fecha?
En la misma jornada de acreditación se deposita el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar para familias con menores de hasta 14 años inclusive:
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Familias con un hijo: perciben $72.250 de Alimentar, alcanzando un total de $192.939,52 netos con la AUH.
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Familias con dos hijos: reciben $113.299 de Alimentar, sumando $354.678,04 netos de bolsillo.
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Familias con tres o más hijos: cobran $149.425 de Alimentar, logrando un pozo de $511.493,56 netos en mano.
Fechas de cobro: cómo sigue el calendario de la AUH en agosto de 2026
Tras el feriado del lunes 17 de agosto, el cronograma de acreditaciones se completará en los siguientes días hábiles:
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DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026 (hoy).
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DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.