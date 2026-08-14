AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro

¿Cuánto se cobra en mano por hijo tras el descuento del 20%?

Con la suba mensual por inflación, el valor total bruto de la AUH se ubica en $150.861,90 por menor a cargo. Sobre esa cifra oficial, el esquema de liquidación opera de la siguiente manera:

Cobro directo en mano (80%): la titular recibe $120.689,52 netos de bolsillo por cada hijo.

Monto retenido (20%): se reservan $30.172,38 mensuales por menor, pozo que se cobra en un solo pago acumulado al presentar la Libreta de la AUH con las vacunas y el certificado escolar.

¿Qué montos se suman por la Tarjeta Alimentar en la misma fecha?

En la misma jornada de acreditación se deposita el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar para familias con menores de hasta 14 años inclusive:

Familias con un hijo: perciben $72.250 de Alimentar, alcanzando un total de $192.939,52 netos con la AUH.

Familias con dos hijos: reciben $113.299 de Alimentar, sumando $354.678,04 netos de bolsillo.

Familias con tres o más hijos: cobran $149.425 de Alimentar, logrando un pozo de $511.493,56 netos en mano.

Fechas de cobro: cómo sigue el calendario de la AUH en agosto de 2026

Tras el feriado del lunes 17 de agosto, el cronograma de acreditaciones se completará en los siguientes días hábiles: