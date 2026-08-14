En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Colombia
Terremoto
Dolor entre los escombros

Se agota la "ventana de oro" en Colombia: carrera contrarreloj para rescatar a los últimos sobrevivientes

Cuatro días después del devastador terremoto de magnitud 7,4, los equipos de emergencia protagonizan un desesperado operativo en Pereira. Una señal bajo los escombros renovó la esperanza de los rescatistas.

Banner Seguinos en google DESK
Se agota la ventana de oro en Colombia tras el terremoto: crece el número de muertos y hay 379 desaparecidos. (Foto: Reuters)

Se agota la "ventana de oro" en Colombia tras el terremoto: crece el número de muertos y hay 379 desaparecidos. (Foto: Reuters)

Las primeras 72 horas después de una catástrofe son consideradas decisivas para encontrar personas con vida bajo los escombros. En Colombia, ese período crítico ya terminó y, aunque los rescatistas aseguran que continuarán trabajando, las posibilidades de hallar nuevos sobrevivientes comienzan a disminuir.

Leé también "Vivos de milagro": A24 llegó a una de las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia y habló con sobrevivientes
El móvil de A24 llegó a Colombia. (Foto: archivo).

Cuatro días después del devastador terremoto de magnitud 7,4, que golpeó el lunes el oeste del país y la región cafetera, la emergencia entró en una etapa especialmente dramática. En algunas de las zonas más afectadas de Cali, los equipos comenzaron a descartar puntos donde ya no detectan señales de vida y avanzan paulatinamente con la remoción de escombros.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó un balance de 285 muertos, 379 personas desaparecidas y 3.971 heridos.

Además, el desastre dejó 10.677 viviendas destruidas, otras 65.841 averiadas y 127 edificios colapsados, además de graves daños en hospitales, escuelas, rutas y servicios esenciales.

Carrera para rescatar a un sobreviviente atrapado

Los socorristas corrían contrarreloj este viernes para rescatar a un hombre encontrado con vida bajo un hotel derrumbado.

"Posiblemente haya personas con vida, se cree que sí", dijo a Noticias Caracol el rescatista John Bedoya. "Posiblemente una o dos pueden estar con vida", afirmó desde el lugar, donde los equipos de emergencia trabajaban entre un montículo de concreto, ladrillo y metal retorcido.

Se agotaron las primeras 72 horas: “La prioridad es seguir buscando”

Se agota la

Se agota la "ventana de oro" en Colombia tras el terremoto: 281 murieron y buscan a 379 desaparecidos. (Foto: Reuters)

El director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, reconoció que se alcanzó un momento determinante de las operaciones.Las primeras 72 horas posteriores a una catástrofe suelen ser conocidas como la “ventana de oro”, debido a que durante ese período son mayores las probabilidades de encontrar con vida a personas atrapadas.

“Lamentablemente, estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando”, admitió Tamayo.

Sin embargo, el funcionario aseguró que los operativos continuarán mientras existan desaparecidos. “La consigna es no dejar de buscar”, sostuvo y remarcó que los rescatistas seguirán trabajando para localizar a todas las personas reportadas como desaparecidas, con la esperanza de encontrarlas con vida.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, también aseguró que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en los operativos. “Nuestra prioridad es salvar vidas. Son seres humanos los que se encuentran bajo los escombros”, expresó.

Nueve operativos continúan activos en Cali

Se agota la

Se agota la "ventana de oro" en Colombia tras el terremoto: 281 murieron y buscan a 379 desaparecidos. (Foto: Reuters)

Uno de los principales focos de búsqueda continúa en Cali, donde las autoridades reportaron 93 fallecidos. El alcalde Alejandro Eder informó que permanecen activos nueve operativos de búsqueda y rescate y pidió a los habitantes que mantengan silencio en las zonas de trabajo para facilitar la tarea de los especialistas.

Una de las operaciones más complejas se desarrolla en el Conjunto Residencial Torres del Limonar, en el sur de la ciudad. Allí todavía buscan a 15 personas desaparecidas. Desde que comenzaron los trabajos, los rescatistas lograron sacar con vida a siete personas y recuperaron los cuerpos de otras 13.

Los equipos utilizan grúas, baldes y herramientas manuales para retirar lentamente los restos de las estructuras sin provocar nuevos derrumbes.

171 réplicas después del terremoto

Se agota la "ventana de oro" en Colombia tras el terremoto: crece el n&uacute;mero de muertos y hay 379 desaparecidos. (Foto: Reuters)

Se agota la "ventana de oro" en Colombia tras el terremoto: crece el número de muertos y hay 379 desaparecidos. (Foto: Reuters)

A la dificultad de trabajar sobre edificios destruidos se suma otra amenaza: las constantes réplicas. El Servicio Geológico Colombiano informó que hasta este jueves se habían registrado 171 movimientos posteriores al terremoto principal.

Cada nueva réplica incrementa el riesgo de desplazamientos en estructuras que quedaron debilitadas y obliga a los equipos a extremar las medidas de seguridad.

Los especialistas también deben retirar cuidadosamente tanques y conexiones de gas encontrados entre los restos de las construcciones para evitar incendios o explosiones durante los operativos.

Pueblos aislados todavía esperan asistencia

Organizaciones humanitarias advirtieron que algunas comunidades pequeñas y zonas rurales tardaron varios días en recibir asistencia, principalmente por los problemas de acceso y la destrucción de infraestructura.

En Buenaventura, sobre la costa del Pacífico, residentes de algunos barrios tuvieron que buscar sobrevivientes con sus propias manos durante las primeras horas.

Representantes del Comité Internacional de Rescate indicaron que algunos sectores continuaban sin servicios esenciales, como agua potable y electricidad, y que familias utilizaban madera para cocinar.

Además, la presencia de grupos armados ilegales dificulta el acceso a determinados barrios. Trabajadores humanitarios denunciaron incluso episodios en los que cargamentos de alimentos habrían sido retenidos por esos grupos.

Colombia comienza a pensar en la reconstrucción

De La Espriella declaró el estado de emergencia económica para agilizar la asignación de recursos y anunció la creación de un fondo destinado a reconstruir hospitales, escuelas, viviendas e infraestructura pública.

El Gobierno también anticipó que buscará incorporar al sector privado de la construcción al proceso de recuperación.

Mientras tanto, la asistencia internacional continúa llegando y las autoridades colombianas sostienen que no rechazaron ofrecimientos de otros países, aunque indicaron que los grupos internacionales especializados en búsqueda y rescate deberán cumplir con estándares de certificación.

En pocas palabras

  • Emergencia en Colombia: Continúan los rescates entre escombros tras un devastador terremoto de magnitud 7,4.
  • Balance crítico: Se reportan 285 muertos, 379 desaparecidos y miles de viviendas afectadas.
  • Búsqueda intensiva: Equipos trabajan contrarreloj por la
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Colombia Terremoto Muertes Noticias A24
Notas relacionadas
Un argentino huía del terremoto en Colombia y sufrió un inesperado ataque: "Me moría"
Terremoto en Colombia: rescatan sobrevivientes bajo los escombros y ya son 265 los muertos
Murieron abrazados bajo los escombros tras el terremoto: ahora buscan desesperadamente a una de sus trillizas

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar