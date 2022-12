Embed

Pero su enorme potencia provocó esas olas gigantescas que arrasaron islas y costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, Malasia, Bangladesh, Birmania. La onda expansiva llegó hasta el continente africano.

tsunami 2004 2.jpg Autos arrastrados por una marea que arrasó todo a su paso (Foto: Gentileza BBC)

Un Tsunami devastador, sin aviso y por sorpresa

El 26 de diciembre de 2004 una estancia de vacaciones en un lugar paradisíaco iba a quedar como una de las peores catástrofes naturales de la historia. A las 7.58 de la mañana un terremoto sacudió el fondo del océano Índico.

Embed

A casi 100 km de la costa de las islas de Tailandia, Indonesia y otros países de la zona, el fenómeno pasó desapercibido. No hubo alerta de ningún tipo para lo que estaba por suceder. Varios minutos después, una ola enorme, de 30 metros se levantó como una pared en el mar.

No hubo alertas para los turistas de todo el mundo que llegaron a esas islas en busca de un descanso en torno a las fiestas de fin de año. Por eso, el Tsunami sorprendió a las personas o en el mar o en las playas o en los hoteles en los que disfrutaban de un día de relax en un sitio privilegiado.

Pero las olas arrasaron todo. Dieron vuelta barcos sobre la costa, pasaron por encima de las payas e inundaron y destrozaron los complejos hoteleros. La potencia de las olas fue tal que se adentraron en las ciudades de las islas y se llevaron todo lo que encontraron a su paso.

En pocos minutos, la zona quedó devastada. El fenómeno fue particularmente destructivo en Tailandia e Indonesia, pero se sintió en una docena más de países. Llegó incluso, hasta las costas de África, una distancia de casi 8.000 kilómetros.

tsunami 2004 3.jpg La ola de 30 metros del Tsunami tomó totalmente desprevenidos a los habitantes y turistas del sudeste asiático (Foto: Gentileza La Vanguardia)

Una señal de los animales, desconocida por los seres humanos

Como no hubo ningún tipo de alerta oficial por el Tsunami que se acercaba, el impacto por sorpresa fue total. Solo tiempo después, reconstruyendo lo sucedido los funcionarios y equipos de seguridad hallaron la única señal de advertencia que nadie puedo entender. Unos minutos antes de la llegada de las olas mortales, los animales que estaban en los poblados y complejos hoteleros desaparecieron. Subieron a las partes más elevadas de las islas montañosas. Abandonaron las playas y lugares bajos para buscar refugio en las zonas más altas.

Desgraciadamente, nadie comprendió la extraña conducta, especialmente de los perros que estaban allí. Con la llegada del Tsunami, todo fue una tragedia que quedó en la historia de las catástrofes naturales.

Tsunami Pablo García Oliver.jpg Pablo García Oliver y Mora, estaban de luna de miel en Tailandia y lograron sobrevivir al Tsunami de 2004. (Foto: Gentileza BBC)

Un caso de sobrevivientes argentinos

"La ola fue una explosión y al segundo estaba en lo profundo del mar, ahogándome". El relato es de Pablo García Oliver a la BBC. En ese diciembre de 2004 llegó con su mujer,Mora, a la isla de Ko Phi Phi, Tailandia, para pasar su luna de miel.

En la entrevista hecha poco después de la tragedia contó entre otras cosas:"

"En el día de la tragedia nos encontrábamos en las islas Phi Phi, unos pequeños bloques de tierra situados cerca la provincia tailandesa de Phuket, al sur del país. Son conocidas porque en una de ellas se filmó en 2000 la película The Beach, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Si me pides una palabra para contar cómo sucedió todo, elegiría inesperado. No recibimos nunca una alerta. Nada".

De pronto la ola de 30 metros los sorprendió al matrimonio y 30 turistas más que estaban a bordo de una embarcación:

"Fue ahí, justo en el medio del mar, a unos 80 o 100 metros desde la costa, donde nos agarró la ola. Recuerdo estar en la balsa y que hacía un día precioso, muy lindo. Fue en cuestión de segundos. Todo empezó a moverse, tembló el fondo de la embarcación.

El siguiente recuerdo que tengo es el de una gran explosión en la que todos salen despedidos por el aire. Después de eso yo ya me encontraba debajo del agua, en lo profundo (del mar), ahogándome".

Pablo contó que finalmente, sin entender cómo, logró llegar a la superficie, pero no sabía nada sobre su flamante esposa, Mora.

"El milagro terminó de consumarse cuando a los pocos segundos la persona que sale de la superficie es mi mujer. No quedaba nadie más, ni rastro de los otros 30 que se encontraban en la embarcación en el momento del impacto", contó Pablo sobre cómo se reencontró con Mora, los únicos dos sobrevivientes de ese grupo que estaba en el mar.

tsunami 2004 4.jpg El Tsunami tuvo tal potencia que llegó a inundar las partes centrales de las islas, alejadas de la costa (Foto: Gentileza BBC)

Una destrucción casi total

Solo en Indonesia murieron más de 130.000 personas. El número exacto de muertos es imposible de determinar, pero superó las 230.000 víctimas fatales.

Además hubo 500.000 sobrevivientes debieron ser atendidos de emergencia en esos países, con una capacidad sanitaria desbordada en la emergencia.

Entre los pobladores locales, más de 1 millón de personas quedaron sin hogar en las islas y ciudades por las que arrasó el tsunami. El 25% de las víctimas fatales de ese fenómeno fueron niños.

Todos los turistas argentinos lograron sobrevivir a esa tragedia sin antecedentes desde 1875.

Para reconstruir las islas e instalaciones destruidas, se logró recolectar en todo el mundo un fondo especial de 7.000 millones de dólares.

tsunami 2004 5.jpg Cuerpos de las víctimas del Tsunami, en bolsas de color naranja depositados sobre la playa (Foto: Gentileza La Vanguardia)

El tsunami de 2004 dejó una trágica experiencia para prevenir o advertir este tipo de fenómenos de la naturaleza. Se mejoraron los sistemas de detección temprana y las alertas y cooperación entre los países. También hay normas especiales de comportamiento y evacuación para desgracias de este tipo.

Pero el preció de estas mejoras fue muy alto. En pocos minutos, islas paradisiacas quedaron arrasadas y murieron más de 200.000 personas.