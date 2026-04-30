Fuertes reproches entre dos participantes de Gran Hermano por Solange: "Me cambiaste por una minita"

“Enamorado no, pero la quiero, la quiero mucho. No te lo puedo explicar. Era linda, me gust… ”, respondió Eduardo, dubitativo, sobre lo que sentía. “ Me gustaba ibas a decir, ¿ves que te saltó la ficha? ¿Ves que te conozco? ”, retrucó el oriundo de San Martín, filoso. “Me gustaba estar, hablar con ella”, intentó aclarar. “No estaba caliente, no me confundí nunca”, cerró Eduardo, a la defensiva.

Emanuel, preguntó con cierto grado de dolor: "¿Cómo vas a dejar una amistad que teníamos hace dos meses por una minita?".

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Qué dijo Emanuel tras la salida de Solange de Gran Hermano

La salida de Solange Abraham de Gran Hermano (Telefe) no solo sacudió la dinámica del reality, sino que además encendió una fuerte controversia que rápidamente trascendió la casa. Su despedida estuvo cargada de tensión y dejó varias cuentas pendientes, especialmente por sus cuestionamientos directos hacia Emanuel Di Gioia en el momento de irse.

Antes de cruzar la puerta, Solange marcó una postura firme frente a sus compañeros y no dudó en señalar a Emanuel como un jugador desleal, dejando entrever conflictos y estrategias que hasta ese momento se manejaban más por lo bajo. Ese cierre, lejos de apaciguar las aguas, terminó de exponer internas que venían acumulándose y que impactaron de lleno en la convivencia.

La reacción no tardó en llegar. En una charla con Yanina Zilli y Luana, Emanuel recogió el guante y se expresó sin filtros sobre lo ocurrido: "Me encanta cómo la sacó Gran Hermano. No te podes despedir, andate. Sol es mala gente. Tiene ego. ¿Por qué pensas que se quiso pelear conmigo? Ella quería abandonar desde el día 18 de marzo. ¿Sabes cuántas veces la frené para que no se vaya y me tiró esa? Ya se fue Sol, chicos. ¡A disfrutar!", lanzó, contundente.

Por estas horas, el episodio sigue generando interrogantes, especialmente en torno a los detalles de su salida, que podrían conocerse más adelante. En paralelo, también crece la expectativa sobre un eventual repechaje, una instancia que podría reabrirle la puerta del juego y cambiar nuevamente el tablero dentro de la casa.