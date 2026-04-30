Camilota expuso cuánta plata tenía en el banco y desató todo tipo de reacciones

El posteo, que parecía un gesto espontáneo de sinceridad, terminó convirtiéndose en un disparador de debate sobre la exposición en redes y la relación de los influencers con sus seguidores.

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Qué contó Camilota sobre su primera experiencia íntima con una mujer

Camila Deniz, más conocida como Camilota, volvió a encontrarse con viejos compañeros de Cuestión de peso en el programa de Moria Casán. En ese espacio televisivo, la joven abrió su corazón y compartió cómo recuerda su vínculo con Natee, a quien conoció durante su paso por el ciclo de El Trece.

La One, fiel a su estilo frontal, no dejó pasar la oportunidad y les preguntó directamente por aquella relación que habían tenido tiempo atrás, cuando ambos coincidieron en el reality que buscaba ayudar a los participantes a mejorar su salud y calidad de vida.

“¿Quién levantó a quién de ustedes dos? ¿Quién hizo de Celestino?”, lanzó la conductora de La mañana con Moria. Ante esa consulta, Camilota y Natee se animaron a contar juntas cómo se fue dando la atracción entre ellas.

“Nosotras nos volvíamos juntas en auto porque vivíamos para el mismo lado. Una cosa medio llevó a la otra… Me acerqué a saludarla y creo que le robé un beso yo”, confesó Natee, recordando el inicio de la historia.

La hermana de Thiago Medina, ex Gran Hermano, coincidió en que ambas compartían viajes en un auto de aplicación después del programa y que en uno de esos regresos se dio el primer beso.

“Yo estaba con un chico en Cuestión de peso, Marcelo, y después estuve con ella. A mí no me gustaban las mujeres o capaz que me gustaban y no salía a la luz. Me daba como miedo de qué iba a decir mi familia", reconoció Camilota con sinceridad.

Y agregó: "Me daba miedo lo que pensara mi papá, mis hermanos… Cuando empecé a sentir algo por ella, que ella se me tiraba... No voy a entrar en detalles”.

Finalmente, Camilota no dudó en lanzar una crítica hacia Natee por cómo terminó la relación entre las dos: “Empezó en el auto y cuando me dio un beso me quedé pensando. La verdad que me gustó porque era la primera vez que besé a una mujer. Ella no valoró esto”.