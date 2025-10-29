En vivo Radio La Red
NARCOGUERRA EN RÍO DE JANEIRO: "NO TIENEN REPARO EN UTILIZAR MENORES DE ESCUDO" - ÑAMANDÚ

NARCOGUERRA EN RÍO DE JANEIRO: "NO TIENEN REPARO EN UTILIZAR MENORES DE ESCUDO" - ÑAMANDÚ

En las últimas 24 horas, un megaoperativo policial en Río de Janeiro resultó en al menos 120 muertos, generando conmoción y controversia tanto a nivel local como internacional. El gobernador Claudio Castro defendió públicamente la acción, asegurando que "las únicas víctimas mortales de la operación fueron nuestros cuatro agentes de la policía". Sin embargo, familiares y testigos denuncian ejecuciones extrajudiciales y manipulación de escenas del crimen para culpar a las fuerzas de seguridad.

Especialista en Seguridad Internacional, advierte sobre el poderío del Comando Vermelho, organización narco-criminal con origen en las cárceles cariocas durante los años 70. Alejandro Ñamandú, ex superintendente policial argentino, señaló que "estas organizaciones no tienen reparos en usar niños como escudos o ejecutar civiles para manipular la opinión pública". Además, alertó sobre posibles represalias tras el operativo y destacó el apoyo social que estos grupos mantienen dentro de las favelas debido al retiro del Estado.

El debate se intensifica por el contexto político: mientras Castro respalda el accionar policial alineado con sectores conservadores, desde el gobierno federal se mantiene distancia. Analistas remarcan que aún faltan pericias clave para esclarecer los hechos y advierten sobre los riesgos crecientes si no se abordan políticas públicas integrales contra el crimen organizado transnacional.

