Gran Hermano castigó sin piedad a cuatro participantes tras romper la regla más importante: "Jueguen limpio"

Pero el castigo no se limitó a ellos. El “Big” decidió que toda la casa pagara las consecuencias: "Les informo que para la compra de mañana contarán con el 50 por ciento".

La sanción se extendió también a la prueba semanal: "Y que además, para la próxima prueba semanal les quito la mitad del presupuesto total. Es decir, si ganan, obtendrán el 50 por ciento, si lo pierden el 25 por ciento".

El cierre fue un llamado a la reflexión: "Esta es mi decisión. Espero no tener que volver a pronunciarme con este tema, chicos. Sean inteligentes. Jueguen limpio".

La advertencia dejó un clima de tensión en la casa y recordó a todos que en Gran Hermano cada palabra tiene peso y puede cambiar el rumbo del juego.

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Cuál fue la fuerte confesión de Brian Sarmiento sobre sus hijas tras regresar a Gran Hermano

El regreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibido y rápidamente abrió una fuerte interna con las madres de sus hijas, quienes le reclamaron deudas vinculadas a la cuota alimentaria.

En la previa a su reingreso, el exfutbolista habló del tema y dejó en claro que su participación en el reality tiene un objetivo concreto: ponerse al día con lo que debe. "Si se lo dejan ver del lado del amor está buenísimo pero si se lo dejan ver del lado de un odio o hacerme mal a mí no está bueno", reconoció en una entrevista con Emilia Attias para Infobae, al ser consultado sobre cómo sus hijas viven su presencia en el programa.

Sarmiento profundizó en el conflicto: "Hace mucho que no las veo, no me dejan verlas pero un tema que... Yo no quiero decir esta palabra, pero lo siento como una extorsión por dinero, ¿viste? 'Vos pagás, te dejo verla y no pagás, no te dejo verla'".

El exjugador explicó además las dificultades económicas que enfrentó tras dejar el fútbol: "Se me exigen un montón de cosas que cuando terminó mi carrera futbolística no podía solucionarlas porque no tenía dinero".

La situación se volvió aún más delicada cuando reveló: "La madre de mi nena más grande quiere que yo renuncie a mi derecho como padre sacándole el apellido. Si le saco el apellido, ella me perdona la deuda que son 80 mil euros, que era lo que yo estaba peleando que no podía pagar más esa cuota de cuando jugaba al fútbol y no quería. Vi que hay malicia hacia mí, hay maldad".

Con firmeza, dejó clara su postura: "Yo le dije que mi derecho como padre yo no lo voy a perder. Y si yo tengo que poner la mano y me la corten para poder pagar eso, yo no tengo problema de hacerlo".

Finalmente, reconoció que su regreso al reality puede ser una salida: "va ayudar un montón porque me va a solucionar ese tema", y cerró con una reflexión sobre sus hijas: "Todo lo que hice o hago es por ellas pero jamás le hablaría mal de la madre como ella hace conmigo".