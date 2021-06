'New Amsterdam': ¿Dónde está filmada la serie de Netflix?

El Bellevue Hospital de Nueva York (ahora conocido como NYC Health + Bellevue Hospital), fundado en marzo de 1739, es el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. Este hospital, sigue abierto a día de hoy. Este centro médico está situado en el 462 de la Primera Avenida de Manhattan, y comenzó como una casa de beneficencia en un edificio de ladrillo de dos pisos.

Incluso durante la pandemia tuvieron que grabar en el hospital mientras el centro médico estaba colapsado producto de los casos de COVID-19. Lo que representó toda un reto para la producción del show que tenía que trabajar los fines de semana en alas del hospital completamente desocupadas. Sin mencionar el riesgo de salud que esto implicó. Afortunadamente, no se generaron problemas dentro de la producción durante las grabaciones.

¿De qué va New Amsterdam?

El New Amsterdam se encuentra en una mala situación tanto económica como de reputación. Esto cambiará con la llegada del Dr. Max Goodwin, el nuevo director médico que se propone romper con la burocracia y brindar una atención excepcional. Él no acepta un "no" por respuesta y demostrará que no se detendrá ante nada para dar una nueva vida al hospital, el único en el mundo capaz de tratar a pacientes con ébola y aceptar bajo el mismo techo tanto a presidiarios como al Presidente de Estados Unidos.