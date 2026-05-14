Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en junio 2026

Con el nuevo ajuste previsto para junio, las estimaciones privadas indican que el incremento rondaría entre el 2,1% y el 2,5%, en línea con la inflación registrada en abril.

Si se confirma esa actualización, la jubilación mínima pasaría a ubicarse cerca de los $403.081, mientras que el medio aguinaldo alcanzaría aproximadamente los $201.540.

image.png AUH incluye hasta tres extras este mes, además del aguinaldo. Foto: Anses/Internet.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES

El organismo previsional confirmó que el pago se realizará según terminación de DNI y diferenciado entre quienes cobran el haber mínimo y quienes superan ese monto.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de junio

8 de junio DNI terminados en 1: 9 de junio

9 de junio DNI terminados en 2: 10 de junio

10 de junio DNI terminados en 3: 11 de junio

11 de junio DNI terminados en 4: 12 de junio

12 de junio DNI terminados en 5: 16 de junio

16 de junio DNI terminados en 6: 17 de junio

17 de junio DNI terminados en 7: 18 de junio

18 de junio DNI terminados en 8: 19 de junio

19 de junio DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

23 de junio DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

24 de junio DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

25 de junio DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

26 de junio DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Qué pasará con las jubilaciones en junio

El nuevo aumento para jubilados y pensionados todavía espera confirmación oficial, aunque las consultoras privadas ya anticipan una actualización alineada con la inflación.

La suba impactará directamente en el monto del aguinaldo, ya que el SAC toma como referencia el mejor haber mensual del semestre. Por esa razón, cualquier incremento aplicado en junio también mejora el ingreso extra que cobrarán los beneficiarios.

Además del aguinaldo, ANSES continuará pagando los haberes habituales junto con los bonos extraordinarios destinados a jubilados de menores ingresos, en caso de que el Gobierno confirme una nueva asistencia económica para junio.