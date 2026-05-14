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Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en junio 2026

El organismo previsional informó las fechas de cobro del aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados. El pago llegará junto con los haberes mensuales según terminación de DNI.

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Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en junio 2026

Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el cronograma de pagos del aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados. El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, será depositado junto con los haberes mensuales de junio y alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país.

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El pago adicional corresponde a la primera cuota anual del SAC y también alcanza a trabajadores registrados del sector formal. En el caso de los jubilados y pensionados, el dinero se acreditará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde cobran todos los meses.

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Para realizar el cálculo, se toman en cuenta los conceptos remunerativos incluidos en los ingresos de cada beneficiario.

En los casos en los que una persona no haya cobrado durante todo el semestre, el pago se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado o percibido.

Con el nuevo ajuste previsto para junio, las estimaciones privadas indican que el incremento rondaría entre el 2,1% y el 2,5%, en línea con la inflación registrada en abril.

Si se confirma esa actualización, la jubilación mínima pasaría a ubicarse cerca de los $403.081, mientras que el medio aguinaldo alcanzaría aproximadamente los $201.540.

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AUH incluye hasta tres extras este mes, además del aguinaldo. Foto: Anses/Internet.

AUH incluye hasta tres extras este mes, además del aguinaldo. Foto: Anses/Internet.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES

El organismo previsional confirmó que el pago se realizará según terminación de DNI y diferenciado entre quienes cobran el haber mínimo y quienes superan ese monto.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Qué pasará con las jubilaciones en junio

El nuevo aumento para jubilados y pensionados todavía espera confirmación oficial, aunque las consultoras privadas ya anticipan una actualización alineada con la inflación.

La suba impactará directamente en el monto del aguinaldo, ya que el SAC toma como referencia el mejor haber mensual del semestre. Por esa razón, cualquier incremento aplicado en junio también mejora el ingreso extra que cobrarán los beneficiarios.

Además del aguinaldo, ANSES continuará pagando los haberes habituales junto con los bonos extraordinarios destinados a jubilados de menores ingresos, en caso de que el Gobierno confirme una nueva asistencia económica para junio.

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