El duro y angustiante momento de la ex Gran Hermano Maypi Delgado: "Cierro las..."

En medio de las complicaciones en el sector textil, Maypi Delgado comentó que se le hace difícil seguir fabricando prendas y anunció precios promocionales para el último stock.

“Cierro mis marcas, sí. La realidad es que no me está sirviendo seguir fabricando como lo hice siempre porque yo no revendía, fabricaba”, expresó la modelo e influencer visiblemente afectada por la situación.

Y en ese sentido argumentó su decisión: "Y la verdad es algo que hoy no sirve, por lo menos a mí. En este país me sale más caro fabricar que vender".

“No termino pudiendo vender después de que lo fabriqué, o sea, el público no compra al precio que yo lo tengo que vender”, sostuvo la ex GH.

Y cerró: "Así que por eso cierro mis marcas por ahora. En MiniMay Se va a venir algo nuevo bueno que ya les contaré pero estamos vendiendo todo al costo en la feria Maypi".

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El desesperado pedido de Maypi Delgado

Maypi Delgado relató su angustia por un problema en las redes sociales que le ocurrió en septiembre del año pasado y que le dificultó su trabajo.

"Necesito por favor ayuda. Trabajo mucho con mis redes sociales y a mi cuenta de Instagram me la cancelaron en la Argentina. Sigue funcionando afuera del país pero no aquí. No sé el motivo, nadie me lo dice y me quiero morir porque es mi fuente de ingresos”, comentó sumamente angustiada en diálogo con Pronto.

“Estoy ahora con una cuenta nueva de Instagram, que es @maypidelgadosi, y ya llegué en estos días a los 60 mil seguidores. Por suerte, estoy trabajando con algunas agencias que me están dando una mano y me están tratando de ayudar pero no se sabe cuál fue la razón”, agregó preocupada.

La ex Gran Hermano confesó no entender qué pudo haber provocado la cancelación de su cuenta original, donde cuenta con más de 800 mil seguidores.

“No hay nada que yo haya hecho como para que me perjudiquen así. Fue de un momento para el otro y sin aviso. Me levanté el lunes sin mi Instagram y yo laburo con eso. Me quedé sin laburo de un día para el otro”, expresó visiblemente afectada.