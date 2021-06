'New Amsterdam': La historia detrás del médico que inspiró a la serie de Netflix

Aunque si bien hay parte de ficción, el programa de televisión que se emite en Netflix está inspirado en la vida del Doctor Eric Manheimer, quien escribió el libro "Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue", un centro médico de la ciudad de Nueva York.

Inicialmente su creador David Schulner se acercó al profesional de la salud para llevar la obra a la pantalla y actualmente es parte del equipo de productores y escritores.

Manheimer lideró el Hospital Belleuve desde 1997 hasta 2012 y escribió su libro usando como base 150 cuadernos que mantuvo en su poder desde cuando trabajaba en el hospital neoyorquino y que contenía experiencias propias y ajenas.

Así como el protagonista de la ficción, fue diagnosticado con cáncer de garganta, del que es tratado, y se desempeñó en el puesto de director mientras atravesaba y luchaba contra la enfermedad.

¿De qué va New Amsterdam?

El New Amsterdam se encuentra en una mala situación tanto económica como de reputación. Esto cambiará con la llegada del Dr. Max Goodwin, el nuevo director médico que se propone romper con la burocracia y brindar una atención excepcional. Él no acepta un "no" por respuesta y demostrará que no se detendrá ante nada para dar una nueva vida al hospital, el único en el mundo capaz de tratar a pacientes con ébola y aceptar bajo el mismo techo tanto a presidiarios como al Presidente de Estados Unidos.