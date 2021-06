'New Amsterdam': ¿Qué pasó con Helen Sharpe en la serie de Netflix?

Sin embargo, durante la temporada 3 de la serie de Netflix se ha podido ver como la pandemia —situación en la que se centra la tercera temporada de la serie—ha afectado las relaciones en el New Amsterdam. Tras la llegada de un nuevo cirujano de trauma los fanáticos pudieron ver que la doctora inició una relación con él.

Pero al final de la tercera temporada la doctora Sharpe decidió poner fin a su relación con el cirujano y le confesó a Goodwin que tras la pandemia le daba miedo la intimidad con otras personas. Por lo tanto, decidió también hacerse cargo de su sobrina e irse con ella a Nueva York.

Sin embargo, será en la venidera temporada en la que el panorama se aclare para la oncóloga del New Amsterdam. Aunque ya muchos de los televidentes que ven la serie de Netflix han expresado su descontento por el rumbo que se le está dando al personaje.

¿De qué va New Amsterdam?

El New Amsterdam se encuentra en una mala situación tanto económica como de reputación. Esto cambiará con la llegada del Dr. Max Goodwin, el nuevo director médico que se propone romper con la burocracia y brindar una atención excepcional. Él no acepta un "no" por respuesta y demostrará que no se detendrá ante nada para dar una nueva vida al hospital, el único en el mundo capaz de tratar a pacientes con ébola y aceptar bajo el mismo techo tanto a presidiarios como al Presidente de Estados Unidos.