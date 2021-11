Balón de Oro: ¿por qué no se entregó el premio en 2020?

Fue la primera vez que no se premiará al jugador más destacado de la temporada desde que la distinción se implementó en 1956.

La revista France Football, responsable del premio, justificó la decisión al afirmar en un comunicado que "un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario".

"Porque no se puede comparar lo incomparable y porque no puede prevalecer la igualdad -a nivel estadístico y de preparación- de este título honorífico ya que no todos los aspirantes están en el mismo barco", argumentó.

"En estos tiempos agitados, tomarse un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Lo hacemos para que el fútbol en su conjunto, recupere ímpetu".

Cuándo se realizará la entrega del Balón de Oro 2021

La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro del Châtelet de París, Francia, desde las 16, hora argentina, y será transmitido por ESPN.