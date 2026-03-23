Gran Hermano: el particular regreso de Andrea del Boca tras su salida por un problema de salud

Más adelante, la participante profundizó su emoción por el regreso: “Estoy contenta que estés bien de salud, eso me alegra, en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”. A lo que Andrea contestó con una frase que marcó su vuelta: “Es un volver a empezar”.

Minutos después, Santiago del Moro se comunicó en vivo con la casa y le pidió que contara qué le había ocurrido. Fue entonces cuando Andrea explicó: “El otro día me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”.

Sobre su estado de salud, detalló: “Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.

De esta manera, Andrea del Boca retoma su lugar en la competencia con energías renovadas y lista para reinsertarse en el juego.