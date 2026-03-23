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Gran Hermano: el particular regreso de Andrea del Boca tras su salida por un problema de salud

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano Generación Dorada tras su salida por problemas de salud, explicó qué le pasó y protagonizó un inesperado acercamiento con Yanina Zilli dentro de la casa.

23 mar 2026, 23:38
Gran Hermano: el particular regreso de Andrea del Boca tras su salida por un problema de salud
Gran Hermano: el particular regreso de Andrea del Boca tras su salida por un problema de salud

Gran Hermano: el particular regreso de Andrea del Boca tras su salida por un problema de salud

Andrea del Boca volvió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de haber abandonado el reality días atrás por cuestiones médicas que generaron preocupación dentro y fuera del programa.

La actriz había salido el jueves pasado tras presentar complicaciones con su presión arterial. Durante sus últimas horas en el juego, se la vio controlándose varias veces y, ante resultados poco alentadores, la producción decidió retirarla para realizarle estudios más exhaustivos.

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Este lunes, finalmente, Andrea reingresó al reality y fue recibida con entusiasmo por sus compañeros, quienes se mostraron aliviados al verla recuperada. Incluso Yanina Zilli, con quien no tenía el mejor vínculo, dejó de lado las diferencias para saludarla: “Bienvenida, me alegro que estés bien”.

En ese clima distendido, Andrea respondió con humor: “Somos dos minas del espectáculo”, lo que dio paso a un abrazo entre ambas. Luego, Zilli sumó: “ Te extrañe mucho, para seguir jugando, no arrancamos todavía a jugar nosotras dos, tenemos que empezar”.

Más adelante, la participante profundizó su emoción por el regreso: “Estoy contenta que estés bien de salud, eso me alegra, en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”. A lo que Andrea contestó con una frase que marcó su vuelta: “Es un volver a empezar”.

Minutos después, Santiago del Moro se comunicó en vivo con la casa y le pidió que contara qué le había ocurrido. Fue entonces cuando Andrea explicó: “El otro día me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”.

Sobre su estado de salud, detalló: “Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.

De esta manera, Andrea del Boca retoma su lugar en la competencia con energías renovadas y lista para reinsertarse en el juego.

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